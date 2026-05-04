Care este cea mai scumpă zonă din Brașov și unde se găsesc cele mai mici prețuri și chirii, în 2026

Prețurile locuințelor din Brașov au crescut cu aproape o treime, în ultimii doi ani, conform raportului Imobiliare.ro Market 360 pentru primul trimestru din 2026. Potrivit datelor citate, prețul mediu solicitat de proprietarii și dezvoltatorii din Brașov a ajuns, luna trecută, la 2.294 euro/mp util.

Clienții care doresc să achiziționeze un apartament în acest oraș trebuie să știe că pot găsi prețuri mai mici în trei zone:

Gemenii – prețul mediu solicitat a ajuns în primele trei luni ale anului la o medie de 1.969 euro/mp util; Triaj – prețul urcă ușor la 1.995 euro/mp util; Cartierul Florilor se află și el în lista celor mai accesibile locuințe din Brașov, cu un preț mediu de aproximativ 2.000 euro/mp util, potrivit bizbrasov.ro.

De asemenea, zonele Astra și Gării au rămas cele mai accesibile pentru chiriașii din Brașov și în primele trei luni din 2026, cu o chirie medie de 450 euro/lună.

Topul cartierelor ieftine este completat de Răcădău, unde chiria medie solicitată a fost ceva mai mare, 500 euro/lună, conform datelor Imobiliare.ro.

În schimb, la polul opus se află zona Drumul Poienii, care este cea mai scumpă din Brașov pentru cumpărători, dar și pentru chiriași. Aici, prețul mediu cerut pentru locuințe atinge suma de 4.074 euro/mp util, în timp ce chiria medie urcă până la aproape 1.000 de euro/lună, mai exact 950.

