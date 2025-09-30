Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Infrastructură & Telecomunicații » Autostrada Transilvania – A3 avansează cu pași repezi. Imagini spectaculoase cu lotul Chiribiş – Biharia

Autostrada Transilvania – A3 avansează cu pași repezi. Imagini spectaculoase cu lotul Chiribiş – Biharia

30 sept. 2025, 17:31, Infrastructură & Telecomunicații
Autostrada Transilvania - A3 avansează cu pași repezi. Imagini spectaculoase cu lotul Chiribiş - Biharia
Autostrada Transilvania, sursa foto: Getty Images

Stadiul lucrărilor pe mai multe tronsoane care compun Autostrada Transilvania arată un progres semnificativ. Trei oferte au fost depuse pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe lotul Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania – A3. 

Autostrada Transilvalnia. Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a primit 3 oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania.

Autostrada Transilvania. Contractul lotului Chiribiș – Biharia costă 20 milioane de lei

Contractul de anvergură are o valoare estimată de 20 milioane lei, potrivit autorităților.

”Compania Naţională de Investiţii Rutiere a primit 3 oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii Transilvania-A3”, anunţă compania.

1. Intecsa Engineering Group S.A.U. (ofertant unic)

2. Asocierea Ventra Project Management (leader), Utiber Közúti Beruházó Kft.,

3. Asocierea Peyco Proyectos, Estudios Y Construcciones, S.A. (Leader), Ecoapa Design, K-Box Construction Design

”Prin angajarea consultantului, CNIR doreşte să se asigure că printr-o administrare eficientă a activităţilor, Proiectul va fi finalizat la timp, la calitatea dorită şi în bugetul stability”, menţionează compania.

Mobilizare fără precedent pe șantierul subsecţiunii 3C2 Chiribiş – Biharia

Luni, 29 septembrie, asocierea de constructori români Precon Transilvania – Citadina 98 poate lucra pe întreaga lungime de 28,5 kilometri a subsecţiunii 3C2 Chiribiş-Biharia din judeţul Bihor. Antreprenorul este mobilizat corespunzător, pe şantier fiind 260 de persoane şi 292 de utilaje şi echipamente, potrivit CNIR.

Contractul ”Servicii de Consultanţă pentru Proiectul „Autostrada Braşov-Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borş, Subsecţiunea 3C2: Chiribiş – Biharia (km 30+550 – km 59+100)” are o valoare estimată de 20 milioane lei şi o durată de 21 de luni.

În altă ordine de idei, noile viaducte construite la Nădășelu și Topa Mică, pe traseul deviat al A3, se află în etapa de șantier. Acestea vor fi printre cele mai impresionante structuri de pe viitoarea autostradă care va lega municipiile Cluj-Napoca și Oradea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria

CNIR începe execuția lotului Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania. „Proiect important pentru infrastructura națională”

Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O femeie s-a enervat pe noile reguli de la vestiarele din școli și s-a dezbrăcat până la bikini în ședința consiliului școlar
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Ce înseamnă centura de castitate. Cum se fereau bărbații de infidelitatea partenerelor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Evz.ro
Cu ce se ocupă Ioana, partenera lui Ilie Bolojan. Relația celor doi a început după divorțul premierului din 2013
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un studiu uluitor a găsit o legătură între furtunile solare și riscul de infarct miocardic
EXTERNE Piloții Lufthansa intră în GREVĂ. De ce sunt nemulțumiți
17:35
Piloții Lufthansa intră în GREVĂ. De ce sunt nemulțumiți
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
17:33
Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
ACTUALITATE Bacteria UCIGAȘĂ de BEBELUȘI a fost descoperită în chiuveta din secția ATI a Spitalului Sf Maria din Iași
17:29
Bacteria UCIGAȘĂ de BEBELUȘI a fost descoperită în chiuveta din secția ATI a Spitalului Sf Maria din Iași
POLITICĂ Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
17:29
Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii
EXTERNE Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
17:23
Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM