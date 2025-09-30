Stadiul lucrărilor pe mai multe tronsoane care compun Autostrada Transilvania arată un progres semnificativ. Trei oferte au fost depuse pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe lotul Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania – A3.

Autostrada Transilvalnia. Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a primit 3 oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania.

Autostrada Transilvania. Contractul lotului Chiribiș – Biharia costă 20 milioane de lei

Contractul de anvergură are o valoare estimată de 20 milioane lei, potrivit autorităților.

”Compania Naţională de Investiţii Rutiere a primit 3 oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii Transilvania-A3”, anunţă compania.

1. Intecsa Engineering Group S.A.U. (ofertant unic)

2. Asocierea Ventra Project Management (leader), Utiber Közúti Beruházó Kft.,

3. Asocierea Peyco Proyectos, Estudios Y Construcciones, S.A. (Leader), Ecoapa Design, K-Box Construction Design

”Prin angajarea consultantului, CNIR doreşte să se asigure că printr-o administrare eficientă a activităţilor, Proiectul va fi finalizat la timp, la calitatea dorită şi în bugetul stability”, menţionează compania.

Mobilizare fără precedent pe șantierul subsecţiunii 3C2 Chiribiş – Biharia

Luni, 29 septembrie, asocierea de constructori români Precon Transilvania – Citadina 98 poate lucra pe întreaga lungime de 28,5 kilometri a subsecţiunii 3C2 Chiribiş-Biharia din judeţul Bihor. Antreprenorul este mobilizat corespunzător, pe şantier fiind 260 de persoane şi 292 de utilaje şi echipamente, potrivit CNIR.

Contractul ”Servicii de Consultanţă pentru Proiectul „Autostrada Braşov-Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borş, Subsecţiunea 3C2: Chiribiş – Biharia (km 30+550 – km 59+100)” are o valoare estimată de 20 milioane lei şi o durată de 21 de luni.

În altă ordine de idei, noile viaducte construite la Nădășelu și Topa Mică, pe traseul deviat al A3, se află în etapa de șantier. Acestea vor fi printre cele mai impresionante structuri de pe viitoarea autostradă care va lega municipiile Cluj-Napoca și Oradea.

