MINISTRUL Transporturilor anunță începerea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză care leagă București de Bulgaria

Ruxandra Radulescu
27 aug. 2025, 11:49, Actualitate
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat miercuri, 27 august, că CNIR desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate pentru drumul de mare viteză București – Giurgiu, „drum esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria”. 

Ciprian Șerban a precizat, într-o postare pe Facebook, că valoarea contractului este de 33 de milioane de lei, sumă finanțată din bani europeni și de la bugetul de stat, iar studiul de fezabilitate va fi gata în 16 luni.

„Facem un pas important pentru Drumul de mare viteză București–Giurgiu!

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, astăzi, câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al acestui drum modern, atât de așteptat.

Contractul a fost atribuit către asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ și o firmă de inginerie din Turcia, pentru o valoare de 33 milioane lei (fără TVA).

Studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega cu alte proiecte (inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse) și va analiza și cum poate fi finanțat – inclusiv prin parteneriat public-privat.

Proiectul e finanțat din bani europeni și de la bugetul de stat, iar studiul va fi gata în 16 luni.

Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, pentru dezvoltarea infrastructurii românești.

CNIR: „Un obiectiv în care am avut în vedere realizarea unor proiecte complementare”

„Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, astăzi, Asocierii ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (Leader), EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi, contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București-Giurgiu.

Asocierea a fost desemnată câștigătoare pentru o ofertă de 33 milioane lei (fără TVA) iar contractul va putea fi semnat după încheierea perioadei legale în care pot fi depuse contestații. Reevaluarea ofertelor s-a realizat în urma deciziei Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

,,Drumul de mare viteză București-Giurgiu este un obiectiv în care am avut în vedere, încă de la început, realizarea unor proiecte complementare precum amenajarea unei piste olimpice de canotaj, cât și posibilitatea implementării prin parteneriat public-privat, aspecte ce sunt de natură să crească competitivitatea proiectului pentru obținerea finanțărilor europene”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Studiul de Fezabilitate va stabili variantele de traseu, profilul drumului de mare viteză (autostradă sau drum expres), structura și conexiunile cu alte obiective de investiții, precum viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse.

Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de stat, iar durata realizării Studiului de Fezabilitate este de 16 luni.”, a transmis CNIR.

FOTO: Facebook

