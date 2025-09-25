Prima pagină » Actualitate » Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria

Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria

25 sept. 2025, 17:36, Actualitate
Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria
Autostrada Transilvania
Unul din proiectele strategice de infrastructură ale României, Autostrada Transilvania, avansează cu pași repezi. Constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii A3 – Transilvania intră în şantier pe toţi cei 29 de kilometri din judeţul Bihor, începând de luni, 29 septembrie, transmite Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
Compania a avizat, joi, Proiectul Tehnic de Execuţie pentru ultimii 20 de kilometri. După emiterea Ordinului de începere, antreprenorul poate demara lucrările pe întreaga lungime a acestui lot.

Lucrări intensive pe întreg lotul Chiribiș – Biharia

Lotul 3 C2 are o lungime totală de 28,5 kilometri și tranzitează județul Bihor. Contractul are o valoare de 785 de milioane lei, fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027, precum și din fonduri de la bugetul de stat.
Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, salută avizarea, de către CNI, a Proiectului Tehnic de execuție pentru ultimii 20 de kilometri ai subsecțiunii 3C2.
”Încă un pas important pentru Autostrada care ne duce mai aproape de Europa: (…) Astfel, după emiterea Ordinului de începere, asocierea de constructori români Precon Transilvania-Citadina 98 poate executa lucrările pe întreaga lungime a lotului de 28,5 kilometri din Autostrada A3-Transilvania. Lucrările, începute în această vară pe primul sector de 8,5 kilometri de lângă Biharia, se desfășoară conform graficului, iar sectorizarea lotului a permis reducerea perioadei dedicate realizării proiectului tehnic și, implicit, începerea lucrărilor în avans față de termenele stabilite, fără a se pierde sezonul favorabil construcțiilor”.
Potrivit ministrului, pe lotul 3C2 Chiribiș – Biharia vor fi construite 18 poduri și pasaje, printre dotările moderne fiind prevăzute un sistem ,,SPEED” pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 kilometri pentru detecția incidentelor rutiere, dar și sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mișcare.

În 2026 am putea circula pe Autostrada Transilvania până la frontiera cu Ungaria

În cazul unei mobilizări foarte bune a celor doi constructori din România care lucrează pe cele două loturi de Autostradă de la Suplacu de Barcău la Biharia, la finalul anului 2026 se va putea circula pe Autostrada Transilvania de la Nușfalău (jud. Sălaj) până la Borș, la frontiera cu Ungaria.
Contractul pentru proiectarea și execuția subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia are o durată de 24 de luni (6 luni pentru proiectare și 18 luni pentru lucrări)și o valoare de 785 milioane lei.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
18:05
Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
ACTUALITATE Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
18:04
Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
ACTUALITATE MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
17:53
MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
ACTUALITATE Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”
17:23
Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”
FOTO Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu
17:14
Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu
ACTUALITATE IREAL. Doi români care au încercat să fure din cutia MILEI au fost fugăriți de poliția austriacă cu elicopterul, drone și câini de poliție
16:51
IREAL. Doi români care au încercat să fure din cutia MILEI au fost fugăriți de poliția austriacă cu elicopterul, drone și câini de poliție
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Alertă pe un mare aeroport european! Mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Temu îți vinde datele către agenții de publicitate. Avocat: Chinezii forțează lucrurile
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
DIVERTIS aduce din nou râsul pe scenă: „Anatomia comediei” revine la ARCUB Gabroveni!
Specialiștii NU cred că Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace. Care este motivul
EXTERNE Specialiștii NU cred că Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace. Care este motivul
ACTUALITATE O nouă speranță pentru pacienții cu ALZHEIMER. Comisia Europeană aprobă primul tratament care poate încetini evoluția bolii
O nouă speranță pentru pacienții cu ALZHEIMER. Comisia Europeană aprobă primul tratament care poate încetini evoluția bolii
EXCLUSIV „Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor
„Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor
ACTUALITATE Război între polițiști și premierul Ilie Bolojan. Oamenii legii, AMENINȚĂRI explicite dacă se blochează pensionările la 48 de ani
Război între polițiști și premierul Ilie Bolojan. Oamenii legii, AMENINȚĂRI explicite dacă se blochează pensionările la 48 de ani
ANALIZĂ Este pe cale Orientul Mijlociu să creeze un „NATO islamic”? Deutsche Welle: Atacul israelian asupra Qatarului creează premisele
Este pe cale Orientul Mijlociu să creeze un „NATO islamic”? Deutsche Welle: Atacul israelian asupra Qatarului creează premisele