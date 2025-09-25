Unul din proiectele strategice de infrastructură ale României, Autostrada Transilvania, avansează cu pași repezi. Constructorii români care lucrează pe subsecţiunea Chiribiş-Biharia a Autostrăzii A3 – Transilvania intră în şantier pe toţi cei 29 de kilometri din judeţul Bihor, începând de luni, 29 septembrie, transmite Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).

Compania a avizat, joi, Proiectul Tehnic de Execuţie pentru ultimii 20 de kilometri. După emiterea Ordinului de începere, antreprenorul poate demara lucrările pe întreaga lungime a acestui lot.

Lucrări intensive pe întreg lotul Chiribiș – Biharia

Lotul 3 C2 are o lungime totală de 28,5 kilometri și tranzitează județul Bihor. Contractul are o valoare de 785 de milioane lei, fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027, precum și din fonduri de la bugetul de stat. Programul Transport 2021-2027, precum și din fonduri de la bugetul de stat.

Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, salută avizarea, de către CNI, a Proiectului Tehnic de execuție pentru ultimii 20 de kilometri ai subsecțiunii 3C2.

”Încă un pas important pentru Autostrada care ne duce mai aproape de Europa: (…) Astfel, după emiterea Ordinului de începere, asocierea de constructori români Precon Transilvania-Citadina 98 poate executa lucrările pe întreaga lungime a lotului de 28,5 kilometri din Autostrada A3-Transilvania. Lucrările, începute în această vară pe primul sector de 8,5 kilometri de lângă Biharia, se desfășoară conform graficului, iar sectorizarea lotului a permis reducerea perioadei dedicate realizării proiectului tehnic și, implicit, începerea lucrărilor în avans față de termenele stabilite, fără a se pierde sezonul favorabil construcțiilor”.

Potrivit ministrului, pe lotul 3C2 Chiribiș – Biharia vor fi construite 18 poduri și pasaje, printre dotările moderne fiind prevăzute un sistem ,,SPEED” pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 kilometri pentru detecția incidentelor rutiere, dar și sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mișcare.

În 2026 am putea circula pe Autostrada Transilvania până la frontiera cu Ungaria

În cazul unei mobilizări foarte bune a celor doi constructori din România care lucrează pe cele două loturi de Autostradă de la Suplacu de Barcău la Biharia, la finalul anului 2026 se va putea circula pe Autostrada Transilvania de la Nușfalău (jud. Sălaj) până la Borș, la frontiera cu Ungaria.

Contractul pentru proiectarea și execuția subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia are o durată de 24 de luni (6 luni pentru proiectare și 18 luni pentru lucrări)și o valoare de 785 milioane lei.

