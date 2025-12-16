Ministrul Transporturilor: „Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor”

Drumul de mare viteză care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7 are constructor, anunță Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, astăzi – unei asocieri româno-bulgare – contractul pentru proiectarea și construirea Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț.

„Oferta Asocierii Danlin XXL (Leader)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski Patisha-Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi a fost declarată câștigătoare cu o valoare de 5,17 miliarde lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă nu se depun contestații.

Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț are o lungime de 51 kilometri și va asigura condiții moderne de transport între cele două municipii, reducerea traficului greu și de tranzit în interiorul celor două orașe.

Durata de realizare este de 48 de luni (12 luni proiectare și 36 luni pentru execuție), garanția lucrărilor fiind de cinci ani”, a precizat ministrul Ciprian Șerban pe pagina sa de Facebook.

Punctaj suplimentar acordat constructorului care angajează șomeri din cele două județe

Potrivit ministrului Ciprian Șerban, pe traseu vor fi construite:

30 structuri (poduri, pasaje, viaducte) cu o lungime totală de aprox. 16 kilometri. Din cele 30 de lucrări de artă, două structuri au peste 1000 de metri, cel mai lung fiind viaductul de 1072 metri la nodul rutier de conexiune cu Autostrada Moldovei A 7, secțiunea Bacău-Pașcani;

5 noduri rutiere : nod rutier tip ,,trompetă” -conexiune A7 la km 0, nod rutier Racova pentru conexiunea cu DN 15, nod rutier Podoleni, nod Săvinești și nod rutier Piatra Neamț;

Spațiu de servicii tip S 3 (stânga-dreapta);

Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

„Acest Drum Expres va fi construit în cadrul unui singur contract și reprezintă un nou pas important pentru dezvoltarea rețelei naționale de transport, atragerea investițiilor și siguranță în trafic.

Un alt aspect important, cu impact pozitiv pentru județele Bacău și Neamț, este punctajul suplimentar acordat constructorului care angajează șomeri din cele două județe.

Iată cum infrastructura de transport reprezintă un adevărat motor al dezvoltării economiei naționale”, a mai precizat ministrul Ciprian Șerban.

Cristian Pistol (CNAIR): „UMB forțează finalul de an: Încă 50 de km pe Autostrada Moldovei înainte de Revelion!”

Cristian Pistol La rândul său,, director CNAIR, a scris pe pagina sa de Facebook că „UMB forțează finalul de an” și însă 50 de km pe Autostrada Moldovei vor fi terminați înainte de Revelion.

„UMB forțează finalul de an: Încă 50 de km pe Autostrada Moldovei înainte de Revelion! Este o cursă contracronometru pe șantierul dintre Focșani și Adjud. Constructorul român (UMB) trage tare, profitând de fiecare moment prielnic, pentru a deschide circulația până la sfârșitul anului.

Aștept rezultatele testelor de calitate, iar dacă acestea vor fi conforme, voi putea să programez recepția lucrărilor în perioada 23-24 decembrie.

Dacă totul corespunde standardelor de calitate și siguranță, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători.

Odată cu acest lot, adăugăm încă 50 de km Autostrăzii Moldovei.

Asta înseamnă că, de la finalul acestui an, se va circula continuu pe aproximativ 250 km, direct de la București până la Adjud! Eforturile constante din 2025, atât ale antreprenorilor căt și ale colegilor din CNAIR, au făcut ca anul acesta să adăugăm 146 km la rețeaua de drumuri de mare viteză a României”, a precizat Cristian Pistol.

Un alt proiect la final – Varianta Ocolitoare Zalău

Cristian Pistol a a mai anunțat că un alt proiect a ajuns la final. Este vorba despre Varianta Ocolitoare Zalău, iar comisia de recepție este pe teren pentru a verifica lucrările.

„Un proiect mult așteptat ajunge, în sfârșit, la final: Varianta Ocolitoare (VO) Zalău! Astăzi și mâine (16-17 decembrie), Comisia de Recepție este în teren pentru a verifica lucrările.

Dacă raportul va fi conform, mâine, la ora 13:00, deschidem circulația pe cei 5,35 km ai acestui obiectiv de infrastructură rutieră.

A fost un proiect cu multe provocări și de aceea, prioritatea mea a fost să mă asigur că se recuperează întârzierile, pentru ca VO Zalău să fie deschisă anul acesta.

Le mulțumesc locuitorilor din zonă pentru răbdarea de care au dat dovadă în acești ani. De mâine, traficul greu nu mai tranzitează orașul, iar comunitatea va avea parte de liniștea și siguranța meritate”, a scris Cristian Pistol, directorul CNAIR.

