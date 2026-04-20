Un produs de lux, apreciat și cumpărat de mulți români, intră în categoria produselor cu o reducere generoasă la Lidl. Deși nu este vorba despre un preparat tradițional românesc, mulți oameni îl consumă și se bucură de aromele și savoarea sa.

Costă doar 6.49 lei

Este vorba despre prosciutto crudo care poate fi cumpărată în intervalul 20 – 26 aprilie, la prețul redus de 6,49 lei/100 de grame. Fiind săptămâna italiană, magazinul introduce temporar produse specifice acestei țări, iar prosciutto crudo este unul dintre acestea.

Prosciutto crudo este un tip de șuncă crud-uscată italiană, obținută din pulpă de porc, sărată și maturată timp de luni sau chiar ani, fără a fi gătită. Are o textură fină, un gust delicat, ușor sărat și adesea ușor dulceag.

Printre ofertele de săptămâna aceasta de la Lidl se mai numără și mozzarella împletită care costă 12,99 lei/200 de grame, anghinare în ulei de floarea soarelui, la prețul de 16,99 lei/310 grame, dar și o selecție de salamuri uscate care costă 12,99 lei/100 de grame.

