Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi.

Este vorba de profiterolul cu fistic DELUXE, 500 grame, care beneficiază de o reducere de 23%.

Acest desert congelat poate fi cumpărat în intervalul 6-11 aprilie 2026, desigur, în limita stocului disponibil.

Produsul constă în gogoși mici de aluat opărit umplute cu cremă și glazurate.

Ingredientele principale includ frișcă, pastă de fistic, zahăr, ouă și făină, dar și ciocolată albă sau glazurată pe bază de unt de cacao.

Pentru ca sărbătorile de Paști să fie complete, mai puteți completa masa cu delicatese precum salamuri feliate (14,99 lei), brânzeturi franțuzești (39,99 lei) și un Pinot Noir Prosecco 1 L ALLINI, la 49,99 lei.

