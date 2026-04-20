Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici" și încarcă facturile cu 5-10%

Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%

Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%

Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%.

Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare

Electrocasnicele din bucătărie ne ușurează foarte mult viața, mai ales când suntem pe fugă, scrie eleconomista.es.

Totuși, uităm uneori că sunt aparate electronice, care pot prezenta un risc de incendiere sau consum excesiv de energie, dacă nu sunt scoase din priză.

Chiar și când un electrocasnic are butonul închis, acest lucru nu închide complet circuitul electric.

Aparatul continuă să consume energie electrică „în secret” sau modul „fantomă”.

„Vampirii energetici” de acest tip încarcă factura la curent cu 5-10% în fiecare lună.

Dincolo de costuri, sigur, există și riscul producerii unui incendiu.

Din fericire, soluția este simplă: le scoatem din priză când nu le folosim.

Prăjitorul de pâine

Chiar dacă pare inofensiv, prăjitorul de pâine conține elemente care se încălzesc și firimituri, dacă nu l-am curățat la timp.

Riscurile unei defecțiuni electrice sunt mari. US Consumer Product Safety Commission recomandă scoaterea din priză a prăjitorului, după utilizare.

Air fryer-ul

Unul din cele mai la modă aparate electrocasnice este air fryer, care ne ajută să gătim nu doar rapid, curat, ci și sănătos.

Aparatul air fryer consumă însă mult curent, chiar și când este închis.

Deci, ar fi bine să-l deconectăm de la rețea, când nu îl folosim pentru a prepara delicioasele pulpe cu cartofi prăjiți.

Aparatul de cafea

Fie că vorbim de un espressor, o cafetieră, aceste aparate ne ajută să ne simțim ca la…cafenea.

Nimic nu e mai bun ca o cafea proaspăt măcinată, dar există oare și riscuri? Da. Chiar și espressor-ul este predispus la incendii, dacă nu este îngrijit corespunzător.

Ar fi bine să-l scoatem din priză, mai ales când lipsim mult timp de acasă.

