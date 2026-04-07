Cea mai bună rețetă de pască cu brânză și stafide: Secretul bunicii pentru un aluat pufos

Pasca nu este doar un desert de Paște, ci una dintre rețetele care păstrează cel mai clar legătura cu bucătăria tradițională. Gustul echilibrat dintre brânza dulce, aluatul pufos și aromele simple vine, de fapt, din respectarea unor reguli vechi, transmise din generație în generație.

Potrivit explicațiilor oferite de bucătarul Sorin Haiduc, pentru Digi24.ro, diferența dintre o pască reușită și una banală stă în textura aluatului, calitatea brânzei și modul corect de coacere.

Rețetă tradițională de pască cu aluat pufos

Prepararea începe cu aluatul, care trebuie să fie moale și bine dospit, pentru a susține umplutura cremoasă.

Ingrediente pentru aluat

  • ⁠250 g făină
  • ⁠7 g drojdie uscată
  • 40 g zahăr
  • un praf de sare
  • 1 ou
  • 120 ml lapte călduț
  • ⁠40 g unt topit

Prepararea aluatului

Se amestecă făina cu drojdia, zahărul și sarea. Se adaugă oul, laptele călduț și untul topit, apoi se frământă până se obține un aluat moale.

Aluatul se lasă la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.

Ingrediente pentru umplutură

  • 700 g brânză de vaci bine scursă
  • ⁠150 g zahăr
  • ⁠3 ouă
  • ⁠100 g smântână
  • 50 g unt topit
  • coajă de lămâie
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 50 g griș sau făină
  • 80 g stafide (opțional)

Prepararea cremei de brânză

Brânza se amestecă cu zahărul, ouăle, smântâna și untul topit până devine omogenă.

Se adaugă aromele și grișul sau făina, apoi stafidele hidratate. Rezultatul trebuie să fie o cremă legată și fină.

FOTO – Caracter ilustrativ

Asamblare

Aluatul dospit se întinde și se așază într-o tavă rotundă (24-26 cm), păstrând o parte pentru margini.

Se toarnă crema de brânză și se nivelează.

Coacere

Pasca se coace la 170-180°C timp de aproximativ 50 de minute, până capătă o crustă aurie.

Pentru a evita crăparea, se lasă la răcit treptat, cu ușa cuptorului întredeschisă.

Rețetă de pască fără aluat (variantă rapidă)

Pentru cei care nu au timp, există o variantă simplificată, fără aluat, dar cu o textură apropiată de cheesecake.

Ingrediente

  • 700 g brânză de vaci
  • 4 ouă
  • 150 g zahăr
  • ⁠200 g smântână
  • vanilie
  • ⁠coajă de lămâie
  • un praf de sare
  • 80 g griș sau 50 g făină
  • ⁠100 g stafide (opțional)

Preparare

Brânza se pasează până devine fină, apoi se amestecă cu ouăle, zahărul și smântâna.

Se adaugă aromele și grișul sau făina, apoi stafidele. Compoziția trebuie să fie densă și cremoasă.

Coacere și răcire

Se coace la 170°C timp de 45-55 de minute.

După coacere, se lasă să se răcească complet, apoi se ține la frigider 3-4 ore sau peste noapte pentru o textură optimă.

Sfaturi esențiale pentru o pască reușită

Brânza trebuie să fie foarte bine scursă, altfel pasca va ieși prea moale. Timpul de coacere trebuie respectat cu atenție, pentru a evita uscarea sau, dimpotrivă, o textură insuficient închegată.

Pentru o consistență fină, compoziția poate fi mixată înainte de coacere. Rețeta poate fi adaptată ușor prin adăugarea de unt sau smântână pentru mai multă cremozitate sau chiar bucăți de ciocolată pentru o variantă modernă.

