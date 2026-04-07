Miercurea Mare are o simbolistică imensă în religia creștină. Este ziua Cinei cele de Taină. Ziua în care Isus se pregătește de sacrificiu. Știind că va fi trădat de Iuda, el își face testamentul și își oferă trupul și sângele apostolilor, adică o bucată de pâine și o înghițitura de vin. Sfânta împărtășanie. Este zi de post în toate săptămânile anului. Dar în miercurea din Săptămâna Patimilor este zi de post negru. Credincioșii ar trebui să bea doar apă și să mănânce doar pâine.

În dimineața din Miercurea Mare trebuie începută cu alimente simple, curate și cu semnificație spirituală, care atrag prosperitatea și îți protejează casa de lipsuri.

Obiceiuri, dar mai degrabă superstiții

Primul lucru pe care ar trebui să îl consumi este pâinea. În tradiția creștină, pâinea simbolizează hrana divină și continuitatea vieții. O felie de pâine simplă, eventual însoțită de puțină sare, este considerată un ritual de purificare și atragere a prosperității.

Mierea este un alt aliment esențial în această dimineață. Se spune că dacă mănânci o linguriță de miere pe stomacul gol, vei avea parte de dulceață în viață, liniște sufletească și noroc în toate planurile. Mierea simbolizează abundența și binecuvântarea.

De asemenea, nucile sunt recomandate pentru a atrage stabilitatea financiară. În credințele populare, miezul de nucă este asociat cu înțelepciunea și deciziile bune, iar consumul lor în această zi ar aduce echilibru și câștiguri pe termen lung.

Pentru a atrage belșugul, bătrânii spuneau că este bine să începi dimineața în liniște, cu o rugăciune și cu recunoștință. După aceea, să mănânci pâine cu miere și câteva nuci, fără grabă, gândindu-te la lucrurile bune pe care ți le dorești.

Unii obișnuiau chiar să păstreze o bucățică de pâine pentru mai târziu, considerând că astfel nu vor duce lipsă de hrană tot anul.

Recomandarea autorului: În ce zi se fac cozonacii și pasca de Paște, de fapt Puțini români știu acest amănunt

Cea mai bună rețetă de pască cu brânză și stafide: Secretul bunicii pentru un aluat pufos

ȘTIINȚĂ Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
19:30
Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
PAȘTE Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
08:00, 06 Apr 2026
Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
RELIGIE Tot mai mulți credincioși se întorc de Florii la finic, planta originală de pe vremea intrării lui Iisus în Ierusalim. Cum s-a ajuns la salcie
00:04, 04 Apr 2026
Tot mai mulți credincioși se întorc de Florii la finic, planta originală de pe vremea intrării lui Iisus în Ierusalim. Cum s-a ajuns la salcie
RELIGIE Cele 7 trepte ale postului ortodox. Ce înseamnă post aspru şi post uscat și cum se ţine postul din Săptămâna Mare în mânăstiri
20:06, 03 Apr 2026
Cele 7 trepte ale postului ortodox. Ce înseamnă post aspru şi post uscat și cum se ţine postul din Săptămâna Mare în mânăstiri
RELIGIE Programul slujbelor de Paşte la Patriarhie. Când încep Deniile. Când se ia Lumina în noaptea de Înviere
18:25, 03 Apr 2026
Programul slujbelor de Paşte la Patriarhie. Când încep Deniile. Când se ia Lumina în noaptea de Înviere
RELIGIE Patriarhul Daniel. Ortodocșii români trebuie să reziste „modelelor” străine de valorile creștine
19:34, 02 Apr 2026
Patriarhul Daniel. Ortodocșii români trebuie să reziste „modelelor” străine de valorile creștine
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Adevarul
„N-avem niciun plan, îi trimitem la moarte!" Acuzația care cutremură America despre războiul cu Iran
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Povestea impresionantă a unui bărbat fără adăpost. A fost angajat la magazinul unde le cerea bani trecătorilor. „Este foarte conștiincios”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Intestinul ne poate transmite semnale dacă avem cancer, indică un studiu
INCIDENT Scandal pentru un loc de parcare în San Marino. Un bărbat a fost agresat de o româncă
19:58
Scandal pentru un loc de parcare în San Marino. Un bărbat a fost agresat de o româncă
EXCLUSIV Ciucu vrea reformarea PNL București. ”Mă sprijină Bolojan”. Cine se opune
19:41
Ciucu vrea reformarea PNL București. ”Mă sprijină Bolojan”. Cine se opune
REACȚIE Ponta ia apărarea postului Realitatea TV: M-au făcut albie de porci ani de zile. Dar tot nu cred că e bine să fie închiși
19:24
Ponta ia apărarea postului Realitatea TV: M-au făcut albie de porci ani de zile. Dar tot nu cred că e bine să fie închiși
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
19:22
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
PAȘTE Cea mai bună rețetă de pască cu brânză și stafide: Secretul bunicii pentru un aluat pufos
19:18
Cea mai bună rețetă de pască cu brânză și stafide: Secretul bunicii pentru un aluat pufos
FLASH NEWS Vizita misterioasă a emisarului lui Trump, la București. Paolo Zampolli s-a întâlnit cu mai mulți oficiali români, inclusiv cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea nu apare pe agenda oficiala
19:12
Vizita misterioasă a emisarului lui Trump, la București. Paolo Zampolli s-a întâlnit cu mai mulți oficiali români, inclusiv cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea nu apare pe agenda oficiala

