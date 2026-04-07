Miercurea Mare are o simbolistică imensă în religia creștină. Este ziua Cinei cele de Taină. Ziua în care Isus se pregătește de sacrificiu. Știind că va fi trădat de Iuda, el își face testamentul și își oferă trupul și sângele apostolilor, adică o bucată de pâine și o înghițitura de vin. Sfânta împărtășanie. Este zi de post în toate săptămânile anului. Dar în miercurea din Săptămâna Patimilor este zi de post negru. Credincioșii ar trebui să bea doar apă și să mănânce doar pâine.

În dimineața din Miercurea Mare trebuie începută cu alimente simple, curate și cu semnificație spirituală, care atrag prosperitatea și îți protejează casa de lipsuri.

Obiceiuri, dar mai degrabă superstiții

Primul lucru pe care ar trebui să îl consumi este pâinea. În tradiția creștină, pâinea simbolizează hrana divină și continuitatea vieții. O felie de pâine simplă, eventual însoțită de puțină sare, este considerată un ritual de purificare și atragere a prosperității.

Mierea este un alt aliment esențial în această dimineață. Se spune că dacă mănânci o linguriță de miere pe stomacul gol, vei avea parte de dulceață în viață, liniște sufletească și noroc în toate planurile. Mierea simbolizează abundența și binecuvântarea.

De asemenea, nucile sunt recomandate pentru a atrage stabilitatea financiară. În credințele populare, miezul de nucă este asociat cu înțelepciunea și deciziile bune, iar consumul lor în această zi ar aduce echilibru și câștiguri pe termen lung.

Pentru a atrage belșugul, bătrânii spuneau că este bine să începi dimineața în liniște, cu o rugăciune și cu recunoștință. După aceea, să mănânci pâine cu miere și câteva nuci, fără grabă, gândindu-te la lucrurile bune pe care ți le dorești.

Unii obișnuiau chiar să păstreze o bucățică de pâine pentru mai târziu, considerând că astfel nu vor duce lipsă de hrană tot anul.

