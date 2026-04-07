Scandal pentru un loc de parcare în San Marino. Un bărbat a fost agresat de o româncă

O dispută aparent banală pentru ocuparea unui loc de parcare s-a transformat într-un incident violent în centrul istoric al Republicii San Marino, în ziua de Paște. Un bărbat de 40 de ani a fost lovit și transportat la spital după o altercație cu o femeie de origine română.

Conflictul pornit de la un loc de parcare

Incidentul a avut loc în parcarea P6, una dintre zonele intens frecventate de turiști care vizitează centrul vechi al orașului. În ziua de Duminica Paștelui catolic, aglomerația era ridicată, iar tensiunile între șoferi nu au întârziat să apară.

Potrivit informațiilor relatate de publicația italiană Il Resto del Carlino, o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, cetățean român, ocupa temporar un loc de parcare în timp ce își aștepta partenerul.

Un bărbat de 40 de ani ar fi încercat să parcheze în acel loc, efectuând o manevră cu spatele, deși spațiul era deja ocupat. În acel moment, femeia ar fi reacționat lovind vehiculul acestuia.

Situația a escaladat rapid. Martorii au relatat că bărbatul a coborât din autoturism pentru a-i cere explicații femeii, moment în care aceasta l-ar fi lovit în zona feței.

Intervenția autorităților

Conflictul a degenerat într-un incident care a necesitat intervenția forțelor de ordine. La fața locului au ajuns un echipaj al Poliției Civile și un echipaj medical.

Bărbatul a primit îngrijiri la fața locului, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații suplimentare. Potrivit surselor, acesta a fost externat la scurt timp, nefiind înregistrate leziuni grave.

