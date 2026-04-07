Proces neobișnuit: un motan portocaliu, în arest la domiciliu. Proprietara lui Remi trebuie să plătească despăgubiri

Remi, un motan portocaliu, este acuzat de vagabondaj în formă repetată, pătrundere prin efracție în curțile vecinilor și acte indecente pe peluză la adăpostul florilor și arbuștilor. Aceste fapte reprobabile au dus la condamnarea stăpânei sale la o amendă de 100 de euro.  Aceasta pare, sau refuză, să nu fie în stare să-l strunească sau săi corecteze apucăturile pisicești recidivistului.

O sexagenară din Adge, o localitate franceză de pe ţărmul Mării Mediterane, va trebui să plătească despăgubiri de 100 de euro unui vecin. Aceata i-a permis pisicii sale să îşi continue plimbările pe proprietatea acestuia, a anunţat marţi Tribunalul din Beziers. Sentinţa ţine cont de „bunăstarea” animalului, informează AFP, potrivit Agerpres.

Motanului Remi i-au fost reproşate numeroasele lui escapade în grădina vecinilor, unde mergea adeseori pentru a-şi face nevoile. Mai mult, a urinat pe o husă de pilotă în interiorul casei vecinilor. În iulie 2024, proprietara sa a fost dată în judecată la Tribunalul Civil din Beziers de vecinul ei pensionar.

Pe 17 ianuarie 2025, doamna Valdes a fost condamnată la despăgubiri de 450 de euro şi obligată să împiedice incursiunile viitoare ale motanului în locuinţa vecină – sub sancţiunea unei amenzi de 30 de euro pe zi de întârziere -, precum şi la achitarea sumei de 800 de euro pentru cheltuieli de judecată.

Şase luni mai târziu, vecinul a cerut ca amenzile să fie „lichidate”, deoarece, potrivit acestuia, motanul continuă să sară zidul care separă cele două proprietăţi.

În sentinţa sa de marţi, judecătorul de la tribunalul civil a considerat că fotografiile furnizate în februarie de către reclamant nu permit atestarea „cu certitudine” că motanul din imagini este într-adevăr Remi decât pentru o perioadă de 12 zile, potrivit unui comunicat al tribunalui.

Prin urmare, amenda a fost „redusă la suma de 100 de euro”, judecătorul ţinând cont şi de „dificultatea” pentru proprietară de a-şi împiedica pisica să pătrundă pe proprietatea vecinului.

În plus, magistratul nu a impus noi amenzi, considerând că nu este posibil să se împiedice un comportament „inerent naturii pisicilor şi în afara controlului aşteptat în mod rezonabil de la stăpânii lor” fără „a se recurge la măsuri susceptibile de a dăuna bunăstării pisicii”.

Totuşi, acest lucru „nu o exonerează pe proprietară de obligaţia de a opri pătrunderea pisicii” pe proprietatea vecinului, a adăugat judecătorul, subliniind că reclamantul îşi păstrează opţiunea de „a iniţia acţiuni legale suplimentare pentru despăgubiri, dacă va fi necesar”.

