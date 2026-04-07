Ciucu vrea reformarea PNL București. "Mă sprijină Bolojan". Cine se opune

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, prim-vicepreședintele PNl, Ciprian Ciucu, a prezentat proiectul său de reformare a PNL București, filială al cărei președinte a fost până în anul 2023. Politicianul a explicat de ce inițiativa de reformă, care îi aparține, este blocată în acest moment. 

La nivel național există coeziune în partid, însă la nivelul Capitalei lucrurile se complică, a punctat primarul liberal al Capitalei în studioul Gândul.

Blocaj din cauza a două voturi lipsă

Ciprian Ciucu: Am cerut să mi se dea posibilitatea ca să reformăm PNL București. Și în acest moment avem acest blocaj pentru că ne-au lipsit unul sau două voturi. 

Ionuț Cristache: Ce înseamnă asta? Adică cine vă blochează? 

Ciucu: Sunt organizații care consideră că nu merit să mi se dea șansa să reformez PNL București. 

Cristache: În momentul de față, care-i conducerea zonei ăsteia, București-Ilfov? Cum e PNL astăzi definit în zona asta? Dvs. astăzi sunteți primar, dar nu aveți o organizație. 

”E nevoie să avem un PNL București mult mai vizibil”

Ciucu: Eu sunt primar, colaborez foarte bine cu consilierii generali. Îi respect pe președinții sectoarelor, cu care am relații civilizate, normale. Dar care cred eu, și-au atins în acest moment niște praguri de încredere electorală. Motivul este că e nevoie să avem un PNL București mult mai vizibil, care să vină cu niște candidați la alegerile viitoare din același film cu mine. Cu care să pot face echipă și cu care să câștigăm viitoarele alegeri. 

Cristache: Și cei care sunt astăzi președinți de filială spuneți că nu sunt în același film cu dvs. Dvs. ați vrea să-i schimbați, dar nu sunteți lăsat.

Ciucu: Dar îmi lipsesc unul, două, trei voturi. O să luăm voturi, să vedem dacă le voi reuși sau nu. În următoarele luni, nu știu, o lună, două, trei.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, sprijină reforma de la centru

Cristache: Domnul Bolojan vă sprijină?

Ciucu: Da.

Cristache: Deci avem două grupări. Pe de o parte gruparea Ciucu – Bolojan, pe de cealaltă parte gruparea…

Ciucu: Dar așa e în orice partid.

Cristache: Păi nu, nu, dar care-i gruparea?

Ciucu: Păi sunt cele 9 organizații care se opun.

Cristache: Care sunt alea? De sector? 

Ce spune logica de partid

Ciucu: Nu vreau ca să mă apuc eu acum să…

Cristache: Păi nu că toată lumea știe, domnule Ciucu.

Ciucu: Da, eu știu, dar eu sunt într-o logică de partid. Eu trebuie ca în toate poziții publice pe care le am să diminuez cât mai mult conflictul în exteriorul partidului. E o logică de partid. Noi în interior, acolo, facem ce vrem noi și ne spunem în față tot ce vrem noi. Dar e o chestiune care țin și de bunul nostru simț, să nu ne atacăm colegii, să nu îi expunem, pentru că trebuie să ne respectăm unii pe alții.

