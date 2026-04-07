Ponta ia apărarea postului Realitatea TV: M-au făcut albie de porci ani de zile. Dar tot nu cred că e bine să fie închiși

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a comentat decizia CNA de a închide postul de televiziune Realitatea Plus. Fostul premier al României a transmis că, în ciuda faptului că postul TV l-a criticat de-a lungul timpului, decizia Consiliul Național al Audiovizualului nu îl încântă.

Ponta: ”Așa arată ca o răzbunare politică”

Victor Ponta a subliniat că motivul invocat de CNA , amenzi neplătite, este ”absolut neserios”. Acesta transmis că, după părerea sa, CNA și judecătorii din civil ar trebiui să condamne jurnalistul, iar postul să plătească despăgubiri celor calomniați, lucru care până în acest moment nu a fost făcut.

”Nu sunt deloc bucuros văzând că CNA a închis Realitatea TV! Și nu sunt masochist; m-au făcut albie de porci ani de zile, au spus o multime de minciuni si traznai despre mine ! Dar tot nu cred că e bine să fie închiși. Iar motivul invocat de CNA – „amenzi neplătite” – este absolut neserios! Cred că CNA și, mai ales, judecătorii din civil trebuie să condamne jurnalistul și postul să plătească despăgubiri celor calomniați ; insa pana acum nu au facut asta ( poate nu venise “ordinul” sau “lumina verde”?). Dar așa arată ca o răzbunare politică – și un precedent nedemocratic care seamănă cu Rusia sau Moldova”, a scris Ponta pe Facebook.

Fostul premier a transmis că în continuare există persoane care fac, la televizor sau în online, lucruri chiar mai grave decât Realitatea Plus, însă acestea nu pățesc nimic, iar Ponta a transmis că regulile ar trebui să fie aceleași pentru toți.

”Nu vreau sa ne bucuram ca se inchide o televiziune care nu ne place – pentru ca inseamna ca maine se pot inchide alte televiziuni, conturi , podcasturi , si nu o sa mai avem dreptul sa criticam daca acum nu o facem. Iar oamenii care se uitau la acel post tv o sa fie si mai nemulțumiți de tara in care traim si o sa se simtă si mai persecutați de “Sistem”! Așa că nu îmi place decizia de azi; sunt si altii care fac la televizor si in online lucruri la fel sau chiar mai grave si nedrepte- dar nu patesc nimic ; o regula trebuie sa fie pentru toti , nu doar pentru cei care au “ghinion””, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.

