Paolo Zampolli, trimisul lui Trump, se află într-o vizită în România, în cadrul căreia s-a întâlnit cu Nicușor Dan, dar și cu alte oficialități și miniștri din Guvern. Evenimentul are loc în contextul celebrării Zilei NATO, iar Zampolli a documentat momentele esențiale, inclusiv întâlnirea cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. În mod surprinzător, președintele României nu a nu a postat nimic despre vizita lui Zampolli în România.

Trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, s-a întâlnit cu o serie de lideri din Guvern și alți oficiali români în timpul vizitei în țara noastră.

Zampolli s-a întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Despre ce au discutat

Printre obiectivele de pe agenda lui Zampolli a figurat o întrevedere cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dar și cu noul ambasador al SUA la București Darryl Nirenberg.

„Un moment minunat petrecut cu ambasadorul, Darryl Nirenberg – întotdeauna o plăcere să ne revedem și să facem schimb de opinii despre Freedom 250 și diplomația sportivă”, a transmis acesta pe social-media. „Energie bună în România, cu ministrul Ivan Bogdan, care discută despre consolidarea parteneriatului energetic dintre România și SUA și extinderea colaborării viitoare”, a mai adăugat acesta.

Trimisul lui Trump, în dialog cu ministrul Culturii

Zampolli a vizitat și Biblioteca Națională, unde a fost întâmpinat de ministrul Culturii, András Demeter. Cei doi au purtat un dialog despre industria de filme românești, diplomația sportivă și perspective de colaborare între SUA și România.

„O nouă întâlnire excelentă cu ministrul Culturii al României, András Demeter. Am avut o discuție productivă despre inițiativa „Freedom 250 Houses”, diplomația sportivă și am explorat oportunități interesante de colaborare între Statele Unite și România.

De asemenea, am vizitat expoziția permanentă de la Biblioteca Națională organizată de Ambasada noastră, accesibilă tot timpul anului. Și am discutat despre producția de filme românești pentru filme și streaming”, a scris Zampolli pe Facebook.

Oficialul american a publicat și un clip de la Biblioteca Națională din Capitală, unde se află expoziția permanentă a ambasadei SUA.

Paolo Zampolli și Daniel Băluță, la Ambasada SUA

Agenda emisarului SUA în parteneriate globale a inclus și o întâlnite cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, la Ambasada Statelor Unite la București. Mesajul de la momentul respectiv a precedat vestea construirii parcului Donald Trump în zona aflată sub administrarea edilului

„O întâlnire excelentă la Ambasada SUA la București cu ambasadorul Darryl Nirenberg și Daniel Bălută, primarul Sectorului 4. Am discutat despre Agenda Libertății 250 și următorii pași pentru aducerea unei Camere SUA în parc”, a transmis Zampolli.

Zampolli a lăudat România, la întâlnirea cu Ministrul Sănătății

Zampolli a purtat un dialog constructiv și cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe tema consumului de stupefiante, în special a Fentanyl-ului. Oficialul american s-a arătat plăcut surprins de faptul că în România figurează puține cazuri în ceea ce privește dependența de această substanță.

„O întâlnire excelentă cu ministrul Sănătății din România, Alexandru Rogobete, unde am discutat despre arma de distrugere în masă Fentanil și am fost încântat să aflăm că în România există un procent foarte scăzut de cazuri. De asemenea, am discutat despre rolul crucial al sportului pentru sănătate și am împărtășit gânduri despre PCSFN din SUA, pentru care am fost reprezentant în fotbal”, a precizat Zampolli.

Președintele Agenției Naționale pentru Sport a transmis că trimisul SUA, Paolo Zampolli, a participat la o ședință a Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Printre temele abordate se numără și organizarea unor evenimente de mare anvergură, cum ar fi FIFA World Cup Celebration, Anul Nadia Comăneci și pregătirea pentru Jocurile Olimpice din 2028.

„Alături de Paolo Zampolli – trimis special al SUA pentru parteneriate globale, cu rol în facilitarea relațiilor România–SUA, Peter H. Brown – atașat cultural la Ambasada Statelor Unite ale Americii, Daniel Băluță – primarul Sectorului 4, Bogdan Ivan – ministrul Energiei, Mihai Covaliu – președintele COSR, Gheorghe Boroi – secretarul general al COSR, Dan Caracote – secretarul general al ANS, precum și de președinți de federații, Constantin Din (handbal) și Sorina Țicu (bob), am discutat despre proiecte comune care pot contribui la dezvoltarea sportului românesc.

Printre temele abordate s-au numărat organizarea unor evenimente de anvergură, precum FIFA World Cup Celebration și Anul Nadia Comăneci, pregătirea pentru Jocurile Olimpice din 2028, dar și inițiative de diplomație sportivă menite să întărească parteneriatul România–SUA”, a transmis președintele Agenției pentru Sport.

Paolo Zampolli a documentat pe rețelele de socializare întâlnirea cu Nicușor Dan

Paolo Zampolli a fost primit și de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde a discutat atât cu șeful statului cât și cu ambasadorul Darryl Nirenberg. Cei trei au vorbit despre consolidarea parteneriatului strategic dintre România și SUA, în contextul aniversării aparteneței țării noastre la Alianța nordatlantică.

„O seară de neuitat la Palatul Prezidențial; o atmosferă de eleganță, istorie și viziune. O onoare să fim găzduiți de președintele Dan împreună cu ambasadorul nostru Darryl, în cadrul unei întâlniri ce reafirmă forța parteneriatului și a angajamentului nostru comun față de un viitor prosper”, a transmis Zampolli.

Zampolli a vorbit despre întâlnirea cu Nicușor Dan în postări pe Facebook și Instagram și a publicat o serie de imagini și chiar un video de la Cotroceni.

Nicușor Dan a ignorat complet vizita trimisului lui Trump în România

Președintele Nicușor Dan, pe de altă parte, nu a menționat nimic, nici măcar pe rețelele sociale, despre vizita în România a emisarului SUA în parteneriate globale. Gestul liderului de la Cotroceni e cu atât mai surprinzător, având în vedere că evenimentul are drept obiectiv consolidarea relațiilor cu Statele Unite, un aspect esențial în contextul de securitate actual.

Amintim, de asemenea, că Paolo Zampolli, a fost cel care a facilitat întâlnirea dintre Nicușor Dan și secretarul de stat, Marco Rubio, la Consiliul pentru Pace, organizat la Washington de Donald Trump.

Întâlnirea cu Paolo Zampolli nu figurează nici măcar pe agenda președintelui, iar Administrația prezidențială nu a publicat nicio imagine pe site-ul oficial.

Este dificil de înțeles în ce constă, mai exact, strategia de politică externă a lui Nicușor Dan, având în vedere că a omis un gest diplomatic firesc, acela de a-și exprima recunoștința față de vizita trimisului președintelui SUA.

