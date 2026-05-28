Statele Unite au lansat noi lovituri în Iran asupra unei baze militare din Bandar Abbas, în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce armata americană a susținut că a interceptat drone iraniene considerate o amenințare pentru forțele americane și traficul maritim comercial.

Armata SUA a efectuat noaptea trecută noi atacuri asupra unor obiective militare iraniene din sudul țării, într-o nouă escaladare a tensiunilor din Orient, în ciuda armistițiului fragil și a negocierilor aflate în desfășurare între Washington și Teheran.

Potrivit Reuters, un oficial american care a vorbit sub protecția anonimatului a declarat că operațiunea a vizat o bază militară din Bandar Abbas, oraș portuar strategic situat în apropierea Strâmtorii Ormuz. Oficialul a precizat că armata americană a doborât mai multe drone iraniene care reprezentau o amenințare directă pentru navele comerciale și pentru forțele SUA din zonă.

Conform CNN, trei explozii puternice au fost auzite în estul orașului Bandar Abbas în jurul orei 01:30, ora locală. Agenția semi-oficială iraniană Fars a relatat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate imediat după explozii.

„Locaţia exactă şi sursa acestor zgomote sunt încă necunoscute, iar investigaţiile continuă pentru a le identifica”, a transmis agenția Fars.

SUA susțin că operațiunea a fost „strict defensivă”

Un oficial american a declarat pentru AFP că armata SUA a doborât patru drone iraniene și a lovit o stație de control la sol din Bandar Abbas, despre care Washingtonul susține că pregătea lansarea unei alte drone.

„Aceste acțiuni au fost măsurate, strict defensive și desfășurate cu intenția de a menține armistițiul”, a afirmat oficialul american.

Potrivit sursei citate, dronele iraniene reprezentau o „amenințare în zona Strâmtorii Ormuz”, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol și gaze.

Acesta este al doilea atac american de acest tip din cursul săptămânii. În noaptea de luni spre marți, CENTCOM a confirmat că armata SUA a desfășurat „atacuri de autoapărare” asupra unor baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene din aceeași regiune.

Iranul a acuzat atunci Statele Unite că au încălcat armistițiul convenit între cele două țări.

Trump respinge scenariul privind controlul Strâmtorii Ormuz

Tensiunile au crescut și mai mult după ce președintele Donald Trump a respins informațiile apărute în presa iraniană privind un posibil acord între Iran și Oman pentru administrarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Liderul de la Casa Albă a transmis că această rută strategică va rămâne deschisă și sub supraveghere internațională, în contextul temerilor privind securitatea transportului maritim în Golf. Poziția lui Donald Trump pare să se fi înăsprit în ultimele zile, după ce anterior sugerase că un memorandum de înțelegere cu Teheranul este aproape de finalizare.

