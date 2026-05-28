Prima pagină » Știri externe » SUA au bombardat o bază iraniană din apropierea Strâmtorii Ormuz. Explozii masive în Bandar Abbas. Washingtonul susține că a prevenit un atac cu drone

SUA au bombardat o bază iraniană din apropierea Strâmtorii Ormuz. Explozii masive în Bandar Abbas. Washingtonul susține că a prevenit un atac cu drone

Ionuț Stan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Statele Unite au lansat noi lovituri în Iran asupra unei baze militare din Bandar Abbas, în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce armata americană a susținut că a interceptat drone iraniene considerate o amenințare pentru forțele americane și traficul maritim comercial.

Armata SUA a efectuat noaptea trecută noi atacuri asupra unor obiective militare iraniene din sudul țării, într-o nouă escaladare a tensiunilor din Orient, în ciuda armistițiului fragil și a negocierilor aflate în desfășurare între Washington și Teheran.

Potrivit Reuters, un oficial american care a vorbit sub protecția anonimatului a declarat că operațiunea a vizat o bază militară din Bandar Abbas, oraș portuar strategic situat în apropierea Strâmtorii Ormuz. Oficialul a precizat că armata americană a doborât mai multe drone iraniene care reprezentau o amenințare directă pentru navele comerciale și pentru forțele SUA din zonă.

Conform CNN, trei explozii puternice au fost auzite în estul orașului Bandar Abbas în jurul orei 01:30, ora locală. Agenția semi-oficială iraniană Fars a relatat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate imediat după explozii.

„Locaţia exactă şi sursa acestor zgomote sunt încă necunoscute, iar investigaţiile continuă pentru a le identifica”, a transmis agenția Fars.

Sursa video – X/@ug_chelsea

SUA susțin că operațiunea a fost „strict defensivă”

Un oficial american a declarat pentru AFP că armata SUA a doborât patru drone iraniene și a lovit o stație de control la sol din Bandar Abbas, despre care Washingtonul susține că pregătea lansarea unei alte drone.

„Aceste acțiuni au fost măsurate, strict defensive și desfășurate cu intenția de a menține armistițiul”, a afirmat oficialul american.

Potrivit sursei citate, dronele iraniene reprezentau o „amenințare în zona Strâmtorii Ormuz”, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol și gaze.

Acesta este al doilea atac american de acest tip din cursul săptămânii. În noaptea de luni spre marți, CENTCOM a confirmat că armata SUA a desfășurat „atacuri de autoapărare” asupra unor baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene din aceeași regiune.

Iranul a acuzat atunci Statele Unite că au încălcat armistițiul convenit între cele două țări.

Trump respinge scenariul privind controlul Strâmtorii Ormuz

Tensiunile au crescut și mai mult după ce președintele Donald Trump a respins informațiile apărute în presa iraniană privind un posibil acord între Iran și Oman pentru administrarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Liderul de la Casa Albă a transmis că această rută strategică va rămâne deschisă și sub supraveghere internațională, în contextul temerilor privind securitatea transportului maritim în Golf. Poziția lui Donald Trump pare să se fi înăsprit în ultimele zile, după ce anterior sugerase că un memorandum de înțelegere cu Teheranul este aproape de finalizare.

Recomandarea autorului

Trump anunță „cheia păcii” cu Iranul: „Nu le vom permite să păstreze uraniul. Trebuie distrus înainte de orice acord”

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Escaladează războiul din Orient: Iranul a atacat o bază americană și patru nave în Ormuz, după bombardamentele SUA din Bandar Abbas
07:52
Escaladează războiul din Orient: Iranul a atacat o bază americană și patru nave în Ormuz, după bombardamentele SUA din Bandar Abbas
FLASH NEWS Iranul impune noi condiții pentru pacea cu SUA: eliberarea activelor înghețate și plata pe jumătate înainte de semnare
23:17
Iranul impune noi condiții pentru pacea cu SUA: eliberarea activelor înghețate și plata pe jumătate înainte de semnare
CONTROVERSĂ Noi dezvăluiri despre Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în SUA. Avea legături cu Rusia, China, Israel și datorii de 1 milion de lire
22:50
Noi dezvăluiri despre Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în SUA. Avea legături cu Rusia, China, Israel și datorii de 1 milion de lire
MILITAR Norvegia se pune sub protecție nucleară franceză. Emmanuel Macron vrea preia rolul de garant al securității Europene
22:07
Norvegia se pune sub protecție nucleară franceză. Emmanuel Macron vrea preia rolul de garant al securității Europene
MILITAR Polonia și Marea Britanie au semnat un tratat de apărare comună împotriva Rusiei. Europa se pregătește pentru o lume fără umbrela de apărare americană
21:30
Polonia și Marea Britanie au semnat un tratat de apărare comună împotriva Rusiei. Europa se pregătește pentru o lume fără umbrela de apărare americană
AUTO Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
19:58
Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
Mediafax
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
Digi24
VIDEO NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Europa, abandonată în brațele lui Putin? Prognoza unui fost șef al spionajului românesc după ce SUA au întors spatele UE
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
Cancan.ro
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
România va avea primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică
INEDIT TOP 5 | Cele mai deprimante orașe din Europa. O localitate din România este în top
08:11
TOP 5 | Cele mai deprimante orașe din Europa. O localitate din România este în top
INEDIT Secretul meduzei nemuritoare care își poate „inversa” procesul de îmbătrânire
08:00
Secretul meduzei nemuritoare care își poate „inversa” procesul de îmbătrânire
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Le transmit oamenilor din PNL să se ridice și să spună ceva până nu îi dă afară Ciucu, să știe că pleacă pe 2 picioare din partid”
08:00
Crin Antonescu: „Le transmit oamenilor din PNL să se ridice și să spună ceva până nu îi dă afară Ciucu, să știe că pleacă pe 2 picioare din partid”
TRAGEDIE O femeie de 83 de ani și cei doi nepoți ai săi, găsiți morți în Târgu Jiu. Anchetatorii iau în calcul o dublă crimă
07:33
O femeie de 83 de ani și cei doi nepoți ai săi, găsiți morți în Târgu Jiu. Anchetatorii iau în calcul o dublă crimă
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Noi am făcut politică prin puterile noastre, prin mintea noastră. Am încercat să distingem ce este bine și ce este rău fără ChatGPT”
07:30
Crin Antonescu: „Noi am făcut politică prin puterile noastre, prin mintea noastră. Am încercat să distingem ce este bine și ce este rău fără ChatGPT”

Cele mai noi

Trimite acest link pe