O femeie de 83 de ani și cei doi nepoți ai săi, găsiți morți în Târgu Jiu. Anchetatorii iau în calcul o dublă crimă

O tragedie a avut loc miercuri seară în Târgu Jiu, unde o femeie de 83 de ani și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți fără viață într-un apartament. Polițiștii au anunțat că toate cele trei victime prezentau urme de violență, iar una dintre variantele luate în calcul de anchetatori este cea a unei duble crime urmate de sinuciderea presupusului autor.

Descoperirea a fost făcută după ce un reprezentant al asociației de proprietari a alertat autoritățile, spunând că nu mai poate lua legătura cu femeia.

Polițiștii și pompierii au găsit cele trei victime în apartament

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, sesizarea a fost făcută de un reprezentant al asociației de locatari de pe strada Olari din Târgu Jiu. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu și pompieri ai ISU Gorj.

În apartament au fost găsite trupurile neînsuflețite ale unei femei de 83 de ani și ale doi bărbați, în vârstă de 39 și 40 de ani. Autoritățile au precizat că victimele aveau urme de violență pe corp.

În urma descoperirii, la locul incidentului au fost trimise echipe de investigații formate din criminaliști, polițiști de la Investigații Criminale și procurori, pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.

Una dintre ipoteze: unul dintre frați și-ar fi ucis rudele, apoi s-ar fi sinucis

Potrivit publicației Gorjeanul, anchetatorii iau în calcul varianta ca unul dintre cei doi bărbați să-și fi ucis fratele și bunica, după care să se fi sinucis.

Ancheta este coordonată de procurorii competenți, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia și pentru dispunerea măsurilor legale necesare, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Cei trei locuiau în cartierul Diana din Târgu Jiu, iar cei doi frați ar fi fost crescuți de bunica lor după divorțul părinților. Vecinii spun că în locuință existau frecvent tensiuni și conflicte.

