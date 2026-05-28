Escaladează războiul din Orient: Iranul a atacat o bază americană și patru nave în Ormuz, după bombardamentele SUA din Bandar Abbas

Ionuț Stan
Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că au atacat o bază americană ca represalii pentru loviturile aeriene lansate de Statele Unite asupra unor obiective militare din sudul Iranului. 

Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat rapid în noaptea de miercuri spre joi, după ce Iranul a reacționat militar la noile atacuri americane desfășurate în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit CNN.

Potrivit televiziunii de stat iraniene Irib, Gardienii Revoluției au lansat un atac asupra unei baze americane, ca răspuns direct la bombardamentele efectuate anterior de armata SUA asupra unei baze militare din Bandar Abbas. Anunțul a venit la scurt timp după ce armata din Kuweit a transmis că a respins „atacuri cu rachete şi drone inamice”, fără a preciza cine se află în spatele acestora.

Statele Unite au confirmat anterior că au efectuat noi lovituri asupra unor obiective considerate amenințări pentru forțele americane și pentru traficul comercial din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Conform CNN, trei explozii puternice au fost auzite în apropiere de Bandar Abbas, port strategic iranian aflat la intrarea în Golful Persic. Agenția semi-oficială Fars a relatat că sistemele de apărare aeriană iraniene au fost activate imediat după atacuri.

Iranul a deschis focul asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz

În paralel cu atacurile și schimburile de amenințări, televiziunea de stat Irib a anunțat că forțele iraniene au tras focuri de avertisment asupra a patru nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz fără coordonare cu autoritățile iraniene.

„Patru nave au încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz şi să intre în Golful Persic fără coordonare cu forţele de securitate”, a transmis Irib pe Telegram.

Strâmtoarea Hormuz | Foto – Profimedia Images

Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs în jurul orei 00:35, ora locală.

„Au fost avertizaţi, dar, întrucât au ignorat avertismentul, s-au tras focuri de avertisment în direcţia lor, forţându-i să se întoarcă”, a mai precizat televiziunea iraniană.

Autoritățile iraniene nu au oferit informații despre tipul navelor sau despre naționalitatea acestora.

Noile confruntări au loc într-un moment extrem de sensibil, în condițiile în care Washingtonul și Teheranul încearcă oficial să mențină un armistițiu și să continue negocierile pentru încetarea conflictului.

SUA au bombardat o bază iraniană din apropierea Strâmtorii Ormuz. Explozii masive în Bandar Abbas. Washingtonul susține că a prevenit un atac cu drone

