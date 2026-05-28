Crin Antonescu: „Noi am făcut politică prin puterile noastre, prin mintea noastră. Am încercat să distingem ce este bine și ce este rău fără ChatGPT”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu a vorbit despre transformarea digitală a lumii politice și pierderea discernământului și a autenticității în favoarea răspunsurilor neutre și standardizate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Crin Antonescu a discutat despre pericolul inteligenței artificiale în lumea modernă. Acesta face o comparație între generațiile actuale și vechea clasă politică, care, deși nu era nici ea perfectă, avea răspunsurile trecute prin intermediul propriului filtru moral. Acesta susține că, prin folosirea inteligenței artificiale drept un asistent digital, autenticitatea și gândirea critică vor dispărea. Opinii ce erau ghidate odată de ideologia politică și propriile convingeri riscă să fie înlocuite de aceste instrumente. Ele scutesc omul de analiză și gândire critică, susține fostul lider PNL.
„Eu am făcut politică și oameni din generația mea au făcut politică cu mintea noastră, cât ne-a dus, cu cuvintele noastre, cu valorile noastre. Nu cu cea a ChatGPT. În momentul în care eu vreau să discern ce e bine, ce e rău, ce mi se potrivește, ce nu mi se potrivește, ce înseamnă, în termeni de valoare, de libertate, de onoare, de patriotism, astea ultimele două fiind niște valori destul de evitate în discurs, discutăm despre corupție, despre nu știu ce. Dacă apăs și întreb ChatGPT sau așa mai departe, mi se va da un răspuns. Poate corect în termeni raționali, dar e un răspuns care nu trece prin mine. Nu-l cântăresc eu. Nu-l asum eu. Și asta este ceva înspăimântător. Nu pentru noi. Noi o să mai trăim cât o să mai trăim. Până la urmă ne-am trăit viața așa cum am vrut. Am comunicat între noi și mai comunicăm cât mai suntem, cât vom mai avea zile. Avem libertatea noastră, avem onoarea noastră, avem încă țara noastră. Dar ce se întâmplă cu copiii noștri, ce se întâmplă cu generațiile care vin?”