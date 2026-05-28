Crin Antonescu: „Noi am făcut politică prin puterile noastre, prin mintea noastră. Am încercat să distingem ce este bine și ce este rău fără ChatGPT”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu a vorbit despre transformarea digitală a lumii politice și pierderea discernământului și a autenticității în favoarea răspunsurilor neutre și standardizate.

Crin Antonescu a discutat despre pericolul inteligenței artificiale în lumea modernă. Acesta face o comparație între generațiile actuale și vechea clasă politică, care, deși nu era nici ea perfectă, avea răspunsurile trecute prin intermediul propriului filtru moral. Acesta susține că, prin folosirea inteligenței artificiale drept un asistent digital, autenticitatea și gândirea critică vor dispărea. Opinii ce erau ghidate odată de ideologia politică și propriile convingeri riscă să fie înlocuite de aceste instrumente. Ele scutesc omul de analiză și gândire critică, susține fostul lider PNL.