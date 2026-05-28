28 Mai, calendarul zilei: Kylie Minogue împlinește 58 de ani, Lili Sandu 47. Ziua Internațională de Acțiune pentru Sănătatea Femeilor

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 28 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Kylie Minogue este una dintre cele mai cunoscute artiste din lume, apreciată pentru cariera sa impresionantă în muzică și televiziune. Născută pe 28 mai 1968, în Melbourne, Australia, ea și-a început cariera ca actriță în serialul australian Neighbours, înainte de a deveni un star internațional al muzicii pop. Succesul ei muzical a început la sfârșitul anilor ‘80, odată cu hituri precum I Should Be So Lucky și The Loco-Motion. De-a lungul anilor, s-a reinventat constant, lansând albume de succes și piese devenite celebre, precum Can’t Get You Out of My Head, care a dominat topurile internaționale la începutul anilor 2000. În 2005, Kylie a trecut printr-o perioadă dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, însă a revenit cu succes pe scenă și a devenit un simbol al curajului și al perseverenței. Astăzi, Kylie Minogue continuă să susțină concerte și să lanseze muzică, rămânând una dintre cele mai iubite artiste ale muzicii pop internaționale.

Lili Sandu este o actriță, cântăreață și prezentatoare TV din România, cunoscută pentru aparițiile sale în televiziune și pentru activitatea din muzică și divertisment. Născută pe 28 mai 1979, la Târgu Jiu, ea și-a început cariera artistică la sfârșitul anilor ‘90 și a devenit rapid o prezență populară în showbizul românesc. Publicul a cunoscut-o atât prin proiectele muzicale în care a fost implicată, cât și prin rolurile din seriale și emisiuni de televiziune. A colaborat cu numeroase posturi TV și a participat la diverse proiecte de divertisment, remarcându-se prin energie și carismă. A fost implicată în campanii de imagine și colaborări din domeniul modei și al frumuseții. În ultimii ani, Lili Sandu a devenit foarte activă pe rețelele sociale, unde împărtășește aspecte din viața de familie, experiențe de călătorie și proiecte profesionale. Publicul apreciază sinceritatea și deschiderea cu care vorbește despre maternitate, stil de viață și echilibrul dintre carieră și viața personală.

Ziua Internațională de Acțiune pentru Sănătatea Femeilor este marcată anual pe 28 mai și are rolul de a atrage atenția asupra dreptului femeilor la servicii medicale de calitate, informare și îngrijire adecvată. Inițiativa a fost lansată în anul 1987 de organizații internaționale dedicate sănătății și drepturilor femeilor. Această zi promovează accesul egal la servicii de sănătate, educație privind prevenția și sprijin pentru sănătatea reproductivă și mintală. Totodată, sunt evidențiate probleme precum mortalitatea maternă, violența domestică, accesul limitat la tratamente și importanța controalelor medicale regulate. În multe țări, ziua este marcată prin campanii de informare, conferințe și programe dedicate prevenției și educației medicale. Evenimentul subliniază importanța sănătății femeilor pentru bunăstarea întregii societăți și încurajează adoptarea unor politici publice care să asigure acces echitabil la îngrijire medicală.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1818: Pierre Beauregard 🇺🇸✮ primul general al Armatei Statelor Confederate ale Americii în Războiul Civil American

🎂1830: Carl Filtsch 🇭🇺🎹 pianist și compozitor sas Decedat la doar 15 ani, de TBC, elevul preferat al lui Frédéric Chopin la Paris

🎂1908: Ian Fleming 🇬🇧✒️ cunoscut pentru crearea lui James Bond și elucidarea aventurilor acestuia în 12 romane și 2 povestiri scurte

🎂1912: Anișoara Odeanu 🇷🇴✒️ poetă, prozatoare și jurnalistă Debutează literar în 1934 cu romanul „Într-un cămin de domnișoare”, care este primit favorabil de critică. George Călinescu numind-o „întâia ingenuă a literaturii române feminine”

🎂1930: Frank Drake 🇺🇸📡 astronom, astrofizician cunoscut mai ales pentru fondarea programului de căutare a vieții SETI

🎂1945: John Fogerty 🇺🇸🎸 (Creedence Clearwater Revival)

🎂1946: Delia Budeanu 🇷🇴📺 jurnalistă și prezentatoare, cunoscută pentru jurnalele realizate la Televiziunea Română înainte de 1989

🎂1955: Nicolae Robu 🇷🇴🗣️ primar al Timișoarei (2012-2020)

🎂1963: Monica Stucchi 🇮🇹🎤 sub numele de scenă „Valerie Dore”, este vocea ce a dat viață proiectului muzical „Jessica Jay”, cu mega-hitul „Casablanca”, din 1995

🎂1968: Kylie Minogue 🇦🇺🎤

🎂1974: Tudor Chirilă 🇷🇴🎤

🎂1979: Lili Sandu 🇷🇴🎬🎤

🎂1985: Carey Mulligan 🇬🇧🎬

Decese 🕯

🕯️1970: Iuliu Hossu 🇷🇴✝️ episcop, deținut politic, cardinal A fost beatificat de papa Francisc în 2019

🕯️1985: Șerban Țițeica 🇷🇴🔬 fizician fondatorul școlii române de fizică cuantică

🕯️2014: Maya Angelou 🇺🇸✒️ poetă A publicat șapte autobiografii, trei cărți de eseuri, mai multe cărți de poezie și a fost creditată cu o listă de piese, filme și emisiuni de televiziune cu o durată de peste 50 de ani

Evenimente📋

📋🙆🏻‍♀️ Ziua Internațională de Acțiune pentru Sănătatea Femeilor

📋🇦🇲 Armenia: aniversarea proclamării independenţei (1918)

📋🇦🇿 Sărbătoarea naţională a Republicii Azerbaidjan; aniversarea proclamării republicii (1918)

Calendar 🗒️

🗒️1588: Flota spaniolă Invincibila Armada a ridicat ancora din portul Lisabona îndreptându-se spre Canalul Mânecii cu scopul de a realiza o debarcare în Marea Britanie

🗒️1812: Tratatul de la București încheie Războiul Ruso-Turc (1806-1812) cu o creștere teritorială a Rusiei. Principatul Moldovei pierde Basarabia

🗒️1871: Căderea Comunei din Paris

🗒️1918: Republica Democratică Azerbaidjan și Republica Democrată Armeană își declară independența

🗒️1936: Alan Turing a trimis spre publicare articolul „Despre numerele calculabile cu aplicații în problema decizie”, în care a introdus conceptul de mașină Turing, un dispozitiv abstract simplu de manipulare a simbolurilor, capabil de a simula logica oricărui algoritm rulat de un calculator

🗒️1937: Este fondată fabrica de automobile Volkswagen

🗒️1948: Printr-un decret al guvernului Petru Groza, Regelui Mihai și membrilor familiei regale li s-a retras cetățenia română

🗒️1964: A fost creată Organizația pentru Eliberarea Palestinei

🗒️1968: Tribunalul Suprem i-a achitat pe toți membrii „lotului Pătrășcanu”, iar Lucrețiu Pătrășcanu a fost declarat erou național

🗒️1977: A fost inaugurat Muzeul Tropaeum Traiani și replica monumentului triumfal roman de la Adamclisi

🗒️1987: Celebrul zbor al unui avion pilotat de Mathias Rust, care a violat spațiul aerian al URSS și a aterizat în Piața Roșie

🗒️1992: A fost semnat, la București, Tratatul româno–american pentru încurajarea și protejarea reciprocă a investițiilor

🗒️1998: Oficialitățile militare din Pakistan au efectuat primele teste cu arme nucleare

🗒️1999: Scandalul dioxinei: descoperirea unor animale contaminate cu dioxină și vândute de Belgia câtorva mii de ferme din lume

🗒️1999: La Milano, după 22 de ani de lucrări de restaurare, capodopera lui Leonardo da Vinci, Cina cea de Taină, este expusă publicului din nou; vizitatorii au obligația de a privi de departe și pot sta doar pentru 15 minute

CITEȘTE ȘI:

27 Mai, calendarul zilei: Lily-Rose Depp împlinește 27 de ani. Este inaugurat podul Golden Gate

26 Mai, calendarul zilei: Lenny Kravitz împlinește 62 de ani. Moare Ray Liotta. Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră

25 Mai, calendarul zilei: Cillian Murphy împlinește 50 de ani. Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți