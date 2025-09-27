Desertul turcesc al copilăriei, cu textură cremoasă și cu o aromă ORIENTALĂ. Ingredientele de care ai nevoie pentru a-l prepara

Este desertul care te poate duce până în Antalya, într-o sâmbătă dimineața, pe plaja Konyaaltı, pe malul Mării Mediteraneene cu ape azurii, sau chiar în vârfurile munților înzăpeziți Taurus.

Budinca de orez turcească, cu o textură cremoasă, gust dulce, dar delicat, este rezultată din ingrediente simple, îmbinate cu aromele orientale. Este un desert hrănitor și ușor de preparat.

De ce ai nevoie pentru a o prepara? Iată ingredientele pe care trebuie să le ai la îndemână și pașii care trebuie făcuți, potrivit BZI.

Ingrediente

1 litru de lapte integral;

100 grame de orez cu bob rotund;

200 ml de apă;

150 de grame de zahăr;

1 plic de zahăr vanilat;

miezul unei păstăi de vanilie;

praf de sare.

Mod de preparare

spală orezul și fierbe-l pentru 10 minute; încălzește laptele; adaugă laptele cald peste orez și fierbe preparatul la foc mic; amestecă des; adaugă zahăr, sare și vanilie; budinca trebuie să fie mai cremoasă decât orezul obișnuit cu lapte, deci trebuie lăsată la fiert până capătă o crustă aurie la suprafață; când se servește, se presară scorțișoară, nuci mărunțite sau fistic.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: EXCLUSIV VIDEO | Baclavaua, desertul preferat al sultanilor și motivul dulce de ”război” cu grecii, a unit comunitățile la malul mării