Desertul turcesc al copilăriei, cu textură cremoasă și cu o aromă ORIENTALĂ. Ingredientele de care ai nevoie pentru a-l prepara

27 sept. 2025, 17:26, Rețete
Este desertul care te poate duce până în Antalya, într-o sâmbătă dimineața, pe plaja Konyaaltı, pe malul Mării Mediteraneene cu ape azurii, sau chiar în vârfurile munților înzăpeziți Taurus.

Budinca de orez turcească, cu o textură cremoasă, gust dulce, dar delicat, este rezultată din ingrediente simple, îmbinate cu aromele orientale. Este un desert hrănitor și ușor de preparat.

De ce ai nevoie pentru a o prepara? Iată ingredientele pe care trebuie să le ai la îndemână și pașii care trebuie făcuți, potrivit BZI.

Ingrediente

  • 1 litru de lapte integral;
  • 100 grame de orez cu bob rotund;
  • 200 ml de apă;
  • 150 de grame de zahăr;
  • 1 plic de zahăr vanilat;
  • miezul unei păstăi de vanilie;
  • praf de sare.

Mod de preparare

  1. spală orezul și fierbe-l pentru 10 minute;
  2. încălzește laptele;
  3. adaugă laptele cald peste orez și fierbe preparatul la foc mic;
  4. amestecă des;
  5. adaugă zahăr, sare și vanilie;
  6. budinca trebuie să fie mai cremoasă decât orezul obișnuit cu lapte, deci trebuie lăsată la fiert până capătă o crustă aurie la suprafață;
  7. când se servește, se presară scorțișoară, nuci mărunțite sau fistic.

Sursa Foto: Shutterstock

