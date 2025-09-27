Desertul turcesc al copilăriei, cu textură cremoasă și cu o aromă ORIENTALĂ. Ingredientele de care ai nevoie pentru a-l prepara

ACTUALITATE Tragedia bebelușilor. Alexandru Rogobete demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi
Este desertul care te poate duce până în Antalya, într-o sâmbătă dimineața, pe plaja Konyaaltı, pe malul Mării Mediteraneene cu ape azurii, sau chiar în vârfurile munților înzăpeziți Taurus.
Budinca de orez turcească, cu o textură cremoasă, gust dulce, dar delicat, este rezultată din ingrediente simple, îmbinate cu aromele orientale. Este un desert hrănitor și ușor de preparat.
De ce ai nevoie pentru a o prepara? Iată ingredientele pe care trebuie să le ai la îndemână și pașii care trebuie făcuți, potrivit BZI.
Sursa Foto: Shutterstock
