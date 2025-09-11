Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Tinerilor li s-a acrit de ciorbe și supe. Motivele pentru care generația Z ocolește felul unu și preferă să mănânce preparate fast-food

Tinerilor li s-a acrit de ciorbe și supe. Motivele pentru care generația Z ocolește felul unu și preferă să mănânce preparate fast-food

11 sept. 2025, 23:04, Rețete
Tinerii s-au săturat să mai mănânce ciorbă. Li s-a acrit. Fac mofturi când văd  o farfurie cu supă de văcuță și o dau la o parte pentru a mânca preparate fast-food.

Ciorbele sunt mai consumate de oameni mai în vârstă care caută gustul ca la mama acasă. Tinerii mănâncă poate doar supe cremoase. Pentru generația fast-food, ciorba a devenit un preparat de modă veche.

Pentru bunicii de la țară, supa era hrana zilnică pentru supraviețuire. Pentru părinții noștri care au trăit în comunism, era un preparat sănătos și primul fel principal sau felul unu, o sursă de vitamine și nutrienți esențiali.

Pentru mileniali, este parte din meniul zilei. Majoritatea comandă supe cremoase.

În schimb, tinerii din generația Z spun „NU,mulțumesc” și trec să înfulece burgeri, șaorme, pizza sau sushi. Specialiștii cred că tinerii ar trebui să consume mai des supă de legume datorită calităților nutritive, mai ales că nici nu îngrașă.

Ciorba e un aliment cu volum mare și densitate calorică foarte scăzută, ceea ce-l face un aliment foarte prietenos cu silueta, în primul rând. Dacă punem carne slabe sau legume, va avea toate calitățile nutritive că să facă un aliment echilibrat și benefic organismului”, a explicat Olivia Micşa, nutriţionist,pentru Observator News.

Sociologii susțin că motivul pentru care zoomerii evită supele și ciorbele sunt multiple: stilul de viață alert,  zero timp pentru gătit, aplicațiile de comandat preparate online și „tentațiile” din restaurantele fast-food  care conțin aditivi alimentari.

Sursa Video: Observator News/ Antena 1

