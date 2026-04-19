Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » TOP 10 | Cei mai buni cârnați din lume. Pe ce loc sunt cârnații de Pleșcoi, singurii reprezentați ai României în acest clasament

TOP 10 | Cei mai buni cârnați din lume. Pe ce loc sunt cârnații de Pleșcoi, singurii reprezentați ai României în acest clasament

TOP 10. Cei mai buni cârnați din lume au fost „înșiruiți” într-un clasament al delicateselor. Pe ce loc se află România, cu savuroșii cârnați de Pleșcoi.

Deși Germania este expertă în cârnați, cel mai bun cârnat provine dintr-o altă țară, potrivit unui clasament TasteAtlas.

Ghidul gastronomic a publicat topul celor mai buni cârnați gătiți din lume, iar rezultatele sunt cel puțin interesante.

Germania, cu 18 soiuri intrate în top 100, mai mult decât orice altă țară din lume, rămâne „Regina” absolută a cârnaților, dar „medalia de aur” a mers la alt stat.

Cel mai bun cârnat din lume e din Portugalia

Clasamentul, construit pe baza a peste 10.000 de voturi ale gurmanzilor de pretutindeni, a plasat pe locul I Alheira de Mirandela, un cârnat din Portugalia, cu o poveste unică.

Acest cârnat este preparat dintr-un amestec de carne de vită, porc și pasăre.

Totul este combinat cu pâine, fiind afumat lent peste lemn de măslin sau stejar și condimentat cu usturoi, sare și boia.

Alheira de Mirandela reprezintă un aliment tradițional al bucătăriei portugheze și își face loc atât în tocănițe, cât și ca fel principal, asezonat cu cartofi sau legume.

La prima vedere, nu pare un cârnat „de revistă culinară”, dar aparențele pot înșela, după cum demonstrează clasamentul TasteAtlas.

Spania și Polonia, surprize frumoase în topul cârnaților

Locul 2 a revenit Kielbasa wedzona din Polonia, un celebru cârnat afumat care dezmieardă orice masă de sărbătoare, iar bronzul a fost cucerit de Chistorra spaniolă, un cârnat subțire din Țara Bascilor, condimentat intens cu boia roșie.

Pe locurile 4 și 5 se află Chorizo a la parilla argentian și Sucuk-ul turcesc, înainte ca Germania să se poziționeze pe locul 6 cu al său Bratwurst din Nurnberg, cu un scor de 4,2 din 5, urmat de Rostbratwurst-ul din Turingia pe locul 10.

Pe ce loc se află România

Cârnații de Pleșcoi au triumfat pe locul 7 în clasamentul gastronomic.

Preparați după o rețetă din moși strămoși în casele din Pleșcoi și Berca, județul Buzău, dintr-un amestec de carne de oaie, ardei iute și usturoi, și-au făcut loc în top 10.

Cârnații de Pleșcoi s-au situat imediat după cârnații nemțești, în clasamentul TasteAtlas.

Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
O ultimă „suflare” de la cometa interstelară 3I/ATLAS pe măsură ce iese din Sistemul Solar
ULTIMA ORĂ Stadionul Dinamo devine Arena Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu a semnat ordinul. Când intră în vigoare
11:16
Stadionul Dinamo devine Arena Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu a semnat ordinul. Când intră în vigoare
PODCAST ALTCEVA Cât ne influențează cifra destinului și ce relevanță are ziua de naștere. Numerologul Eduard Agachi: Avem toată această bogăție la îndemână
11:00
Cât ne influențează cifra destinului și ce relevanță are ziua de naștere. Numerologul Eduard Agachi: Avem toată această bogăție la îndemână
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
11:00
Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
TURISM S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
10:51
S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
FLASH NEWS Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump
10:51
Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump
REACȚIE BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor
10:46
BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor

