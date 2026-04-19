TOP 10 | Cei mai buni cârnați din lume. Pe ce loc sunt cârnații de Pleșcoi, singurii reprezentați ai României în acest clasament

TOP 10. Cei mai buni cârnați din lume au fost „înșiruiți” într-un clasament al delicateselor. Pe ce loc se află România, cu savuroșii cârnați de Pleșcoi.

Deși Germania este expertă în cârnați, cel mai bun cârnat provine dintr-o altă țară, potrivit unui clasament TasteAtlas.

Ghidul gastronomic a publicat topul celor mai buni cârnați gătiți din lume, iar rezultatele sunt cel puțin interesante.

Germania, cu 18 soiuri intrate în top 100, mai mult decât orice altă țară din lume, rămâne „Regina” absolută a cârnaților, dar „medalia de aur” a mers la alt stat.

Cel mai bun cârnat din lume e din Portugalia

Clasamentul, construit pe baza a peste 10.000 de voturi ale gurmanzilor de pretutindeni, a plasat pe locul I Alheira de Mirandela, un cârnat din Portugalia, cu o poveste unică.

Acest cârnat este preparat dintr-un amestec de carne de vită, porc și pasăre.

Totul este combinat cu pâine, fiind afumat lent peste lemn de măslin sau stejar și condimentat cu usturoi, sare și boia.

Alheira de Mirandela reprezintă un aliment tradițional al bucătăriei portugheze și își face loc atât în tocănițe, cât și ca fel principal, asezonat cu cartofi sau legume.

La prima vedere, nu pare un cârnat „de revistă culinară”, dar aparențele pot înșela, după cum demonstrează clasamentul TasteAtlas.

Spania și Polonia, surprize frumoase în topul cârnaților

Locul 2 a revenit Kielbasa wedzona din Polonia, un celebru cârnat afumat care dezmieardă orice masă de sărbătoare, iar bronzul a fost cucerit de Chistorra spaniolă, un cârnat subțire din Țara Bascilor, condimentat intens cu boia roșie.

Pe locurile 4 și 5 se află Chorizo a la parilla argentian și Sucuk-ul turcesc, înainte ca Germania să se poziționeze pe locul 6 cu al său Bratwurst din Nurnberg, cu un scor de 4,2 din 5, urmat de Rostbratwurst-ul din Turingia pe locul 10.

Pe ce loc se află România

Cârnații de Pleșcoi au triumfat pe locul 7 în clasamentul gastronomic.

Preparați după o rețetă din moși strămoși în casele din Pleșcoi și Berca, județul Buzău, dintr-un amestec de carne de oaie, ardei iute și usturoi, și-au făcut loc în top 10.

Cârnații de Pleșcoi s-au situat imediat după cârnații nemțești, în clasamentul TasteAtlas.

