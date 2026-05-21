Momente cu premierul Ungariei care amintesc de Nicușor Dan. Imaginile au devenit virale

Au fost momente delicioase la întâlnirea Donald Tusk – Peter Magyar. Baletul dintre premierii polonez și maghiar par desprinse dintr-un „moment artistic” diplomatic de care ar fi mândri Stan și Bran. Ceardaș vs polca. Doar bătuta lui Nicușor Dan la Cotroceni bate performanța liderilor est-europeni.
Potrivit Reuters, prim-ministrul polonez Donald Tusk, pe care Magyar l-a întâlnit miercuri, conduce o coaliție pro-europeană care este la putere în Polonia din 2023, și cu ajutorul căreia a restabilit relațiile cu Bruxelles și a deblocat fonduri în valoare de miliarde de dolari înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept. La prima întâlnire cei doi premieri au executat un balet perfect.
Este o realizare pe care Magyar încearcă să o egaleze după ce a obținut o victorie zdrobitoare asupra lui Viktor Orbán în aprilie. Tusk a fost atunci printre primii lideri mondiali care l-au felicitat pe Magyar.
A descris rezultatul ca fiind o lovitură dată regimului autoritar de la Budapesta și parte a unei schimbări în politica Europei Centrale, care se îndepărtează de naționalismul eurosceptic. Într-un mesaj video publicat atunci pe rețelel de socializare, Tusk îi transmitea lui Magyar că era probabil mai fericit decât el.
