Momente cu premierul Ungariei care amintesc de Nicușor Dan. Imaginile au devenit virale

Au fost momente delicioase la întâlnirea Donald Tusk – Peter Magyar. Baletul dintre premierii polonez și maghiar par desprinse dintr-un „moment artistic” diplomatic de care ar fi mândri Stan și Bran. Ceardaș vs polca. Doar bătuta lui Nicușor Dan la Cotroceni bate performanța liderilor est-europeni.

Potrivit Reuters, prim-ministrul polonez Donald Tusk, pe care Magyar l-a întâlnit miercuri, conduce o coaliție pro-europeană care este la putere în Polonia din 2023, și cu ajutorul căreia a restabilit relațiile cu Bruxelles și a deblocat fonduri în valoare de miliarde de dolari înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept. La prima întâlnire cei doi premieri au executat un balet perfect.

Tusk bucuros că a scăpat de Orban

Este o realizare pe care Magyar încearcă să o egaleze după ce a obținut o victorie zdrobitoare asupra lui Viktor Orbán în aprilie. Tusk a fost atunci printre primii lideri mondiali care l-au felicitat pe Magyar.

A descris rezultatul ca fiind o lovitură dată regimului autoritar de la Budapesta și parte a unei schimbări în politica Europei Centrale, care se îndepărtează de naționalismul eurosceptic. Într-un mesaj video publicat atunci pe rețelel de socializare, Tusk îi transmitea lui Magyar că era probabil mai fericit decât el.

