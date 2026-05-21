Dosarul Mario Iorgulescu. De ce au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de Parchet și de inculpatul-condamnat. Motivarea Curții de Apel București

Motivarea Curții de Apel Bucuresti în dosarul Mario Iorgulescu devoalează aspecte interesante legate de decizia de respingere dată azi de completul condus de Andrei Buliga la cele două apeluri, al Parchetului și al inculpatului-condamnat Mario Iorgulescu.

Pe rol s-a aflat soluționarea cauzei penale având ca obiect contestația în anulare formulată de contestatorul – condamnat Iorgulescu Gino Mario împotriva Deciziei penale nr. 1665/A/18.12.2024 pronunțate în dosarul nr. 20691/3/2020* de către Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, cauză trimisă spre rejudecare pentru individualizarea pedepsei ce urma a se aplica pentru infracțiunea prevăzută de art. 336 alin. (1) și (2) Cod Penal.

Istoricul dosarului, de la începuturi până la sentința definitivă

Curtea a constatat, după analizarea actelor și lucrările dosarului, în ceea ce privește ciclul procesual al dosarului, următoarele:

“Prin sentinţa penală nr. 132 din data de 10.02.2023, pronunţată în dosarul nr. 20691/3/2020, Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în baza art. 188 alin. (1) din Codul penal, l-a condamnat pe inculpatul Iorgulescu Gino Mario la pedeapsa de 14 (paisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ”omor”.

În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal, a aplicat inculpatului Iorgulescu Gino Mario pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, a aplicat inculpatului Iorgulescu Gino Mario pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal.

În baza art. art. 336 alin. (1) și (2) din Codul penal, l-a condamnat pe inculpatul Iorgulescu Gino Mario, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ”conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. În baza art. 67 alin. (1) din Codul penal, a aplicat inculpatului Iorgulescu Gino Mario, pe lângă această pedeapsă principală, și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, a aplicat inculpatului Iorgulescu Gino Mario, pe lângă această pedeapsă principală, și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal. În baza art. 38 alin. (1) din Codul penal, a constatat că infracțiunile deduse judecății sunt infracțiuni concurente între ele, precum și cu infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal în varianta simplă, împotriva persoanei vătămate Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ, pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală.

În baza art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, a contopit cele două pedepse de 14 ani închisoare și 2 ani închisoare aplicate prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută în art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 205 alin. (1) din Codul penal, aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală, în pedeapsa cea mai grea de 14 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul de 5 ani al celorlalte două pedepse), inculpatul Iorgulescu Gino Mario urmând să execute în final pedeapsa de 15 ani și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 72 alin. (1) din Codul penal, a dedus din pedeapsa rezultantă de 15 ani și 8 luni închisoare reţinerea de la data de 06.09.2016 la data de 07.09.2016, precum şi arestul preventiv din perioada 15.09.2016-12.10.2016, inclusiv, din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 București.

În baza art. 45 alin. (3) lit. a) din Codul penal, art. 66 alin. (1) şi art. 2 alin. (3) din Codul penal, a aplicat inculpatului Iorgulescu Gino Mario pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 15 ani și 8 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dreptul de a comunica şi de a se apropia, la o distanţă de 100 metri, de persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ – din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 București – şi dreptul de a se apropia de locuinţa sau de alte locuri în care persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ desfăşoară activităţi sociale, pe distanţa de 100 metri, drepturi prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), i), n) și o) din Codul penal, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 45 alin. (5) rap. la art. 45 alin. (3) din Codul penal, a aplicat inculpatului Iorgulescu Gino Mario pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 15 ani și 8 luni închisoare şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dreptul de a comunica şi de a se apropia, la o distanţă de 100 metri, de persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ – din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 București – şi dreptul de a se apropia de locuinţa sau de alte locuri în care persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ desfăşoară activităţi sociale, pe distanţa de 100 metri, drepturi prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), i), n) și o) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

A constatat că inculpatul a fost arestat în lipsă în prezenta cauză, prin încheierea din data de 15.05.2020, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 4406/3/2020*, definitivă prin respingerea contestației inculpatului de către Curtea de Apel București, până în prezent mandatul de arestare preventivă emis în baza acestei încheieri nefiind pus în executare.

A anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinței penale nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, modificată și definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală și dispune emiterea unui nou mandat al pedepsei închisorii, conform prezentei hotărâri.

În baza art. 7 alin. (1) rap. la art. 4 alin. (1) lit. b) cu referire la pct. 1 din Anexa la Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.), a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpatul Iorgulescu Gino Mario în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

În baza art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, a respins ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Elias. A luat act că partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A, societate aflată în procedura de faliment, reprezentată legal de lichidatorul judiciar CITR – FILIALA CLUJ SPRL a încheiat tranzacții pe latura civilă a cauzei cu părțile civile Vicol Maria Luisa (prin reprezentant legal Ioniță Nicoleta Violeta), Mincă Patricia Esmeralda, Vicol Antonio (prin reprezentant legal Mincă Patricia Esmeralda) și Mincă Melek Yannis (prin reprezentant legal Mincă Patricia Esmeralda), acestea renunțând la orice fel de alte pretenții.

În baza art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală rap. la rap. la art. 1357 din Codul civil, a admis în parte acţiunile civile formulate de părţile civile Vicol Marinela și Vicol Ion Iulian.

L-a obligat pe inculpatul Iorgulescu Gino Mario la plata către partea civilă Vicol Marinela a sumei de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 100.000 Euro (la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii efective) cu titlu de daune morale.

L-a obligat pe inculpatul Iorgulescu Gino Mario la plata către partea civilă Vicol Ion Iulian a sumei de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 100.000 Euro (la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii efective) cu titlu de daune morale.

În baza art. 404 alin. (4) lit. f) raportat la art. 162 alin. (3) din Codul de procedură penală, a dispus restituirea către partea civilă Vicol Ion Iulian, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a autovehiculului marca Audi cu nr. de înmatriculare IF096653, depozitat la sediul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București – Fort 4, în hangarul „Zona 29-32”, de pe str. Șoseaua de Centură nr. 24, Măgurele, jud. Ilfov.

În baza art. 404 alin. (4) lit. f) raportat la art. 162 alin. (3) din Codul de procedură penală, a dispus restituirea către UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA (cu sediul în București, str. Ghețarilor nr. 23-25, sector 1), la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a autovehiculului marca Aston Martin model DBS cu nr. de înmatriculare B052885, depozitat la sediul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București – Fort 4, în hangarul „Zona 29-32”, de pe str. Șoseaua de Centură nr. 24, Măgurele, jud. Ilfov.

În baza art. 404 alin. (4) lit. d) din Codul de procedură penală raportat la art. 112 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3) din Codul penal, a confiscat în parte de la inculpatul Iorgulescu Gino Mario echivalentul în bani a bunului folosit la săvârșirea infracțiunii (autovehiculul marca Aston Martin model DBS cu nr. de înmatriculare B052885), respectiv a confiscat suma de 15.000 Euro (la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii efective).

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) și art. 250 indice 2 raportat la art. 250 şi art. 250 indice 1 din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei, în vederea recuperării cheltuielilor de judecată și în vederea garantării executării măsurii de siguranță a confiscării speciale, a menţinut măsurile asiguratorii instituite faţă de inculpatul Iorgulescu Gino Mario prin Ordonanța nr. 3588/P/2019 din data de 30.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, însă numai până la concurența sumei totale de 113.000 lei și 215.000 Euro…”

Apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Împotriva acestei sentințe au formulat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, inculpatul Iorgulescu Gino Mario şi persoana interesată Restaurante Trattoria Il Calcio SRL, iar prin decizia penală nr. 1485 din data de 18.10.2023, pronunţată în dosarul nr. 20691/3/2020, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală a respins, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 257 alin. 6 Cod procedură penală, formulată de inculpatul Iorgulescu Gino Mario.

Apelurile declarate Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario împotriva sentinţei penale nr. 132/10.02.2023, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală au fost admise, a fost desființată în parte sentința și rejudecând fondul a descontopit pedeapsa rezultantă de 15 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului în pedepsele componente, de 14 ani închisoare, 2 ani închisoare, 3 ani închisoare și sporul de 1 an și 8 luni închisoare, pe care le-a repus în individualitatea lor.

Inculpatul Iorgulescu Gino Mario la pedeapsa de 12 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.p., a contopit pedeapsa de 12 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de omor cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală, și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 12 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), inculpatul Iorgulescu Gino Mario urmând să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 13 ani și 8 luni închisoare. Mai mult, s-a aplicat și o pedeapsă complementară

“A înlăturat dispoziția de obligare a inculpatului la plata de despăgubiri către părțile civile Vicol Marinela și Vicol Ion Iulian, în cuantum de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi 100.000 euro cu titlu de daune morale pentru fiecare, acestea urmând să fie achitate de către partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A.

A menţinut măsurile asiguratorii instituite faţă de inculpatul Iorgulescu Gino Mario prin ordonanța nr. 3588/P/2019 din data de 30.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti numai până la concurența sumelor de 13.000 lei și 15.000 euro, în vederea recuperării cheltuielilor judiciare și în vederea garantării executării măsurii de siguranță a confiscării speciale”.

Recursul în casație a dus la schimbarea încadrării juridice

Recursul în casaţie declarat de inculpatul Iorgulescu Gino – Mario împotriva deciziei penale nr. 1485/A din 18 octombrie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția a II-a Penală în dosarul nr. 20691/3/2020 (892/2023) a fost admis în iunie 2024.

Decizia penală atacată a fost casată în parte numai în ce îl privea pe inculpatul Iorgulescu Gino – Mario și a trimis cauza la rejudecare de către instanța de apel, Curtea de Apel București, menținându-se celelalte dispoziții ale hotărârii atacate, care nu contravin deciziei date cu ocazia soluționării recursului în casație. În urma rejudecării cauzei de către Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, a fost pronunțată decizia penală nr. 1665/A din data de 18.12.2024, în dosarul nr. 20691/3/2020*, prin care instanța de apel a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario împotriva sentinţei penale nr. 132/10.02.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, a fost desființată în parte sentinţa apelată şi rejudecând în fond a constatat că prin încheierea din data de 11.10.2024, s-a dispus schimbarea încadrării juridice pentru fapta inculpatului Iorgulescu Gino-Mario care a avut ca urmare decesul victimei Vicol Daniel Andrei, din infracţiunea de omor prev. de art. 188 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. 1 și 2 Cod penal.

Tot atunci s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 15 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului de prima instanță în pedepsele componente, de 14 ani închisoare, 2 ani închisoare, 3 ani închisoare și sporul de 1 an și 8 luni închisoare, pe care le-a repus în individualitatea lor. Mario Iorgulescu a fost condamnat la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Individualizarea pedepsei

Din motivarea deciziei de azi, Curtea de Apel București a analizat contestația în anulare rezumându-se strict la individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată, proces în cadrul căruia va fi avut în vedere și principiul non reformatio in pejus prev. de art. 444 alin. 1 C.proc.pen., în condițiile în care rejudecarea cauzei are la bază recursul în casație promovat inițial de inculpat.

“Curtea consideră că în procesul de individualizare a pedepselor trebuie avută în vedere atât prevenția specială stipulată de art. 3 din Legea nr. 254/2013, prin stabilirea și aplicarea pedepsei urmărindu-se prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, intimidarea infractorului prin intermediul pedepsei și reeducarea sa în scopul evitării recidivei, cât și prevenția generală prin descurajarea generală a potențialilor făptuitori în comiterea unora astfel de infracțiuni, precum și prin retribuție (expresie a indignării societății în ansamblu față de aceste infracțiuni și a poziției statului în sensul că aceste fapte săvârșite împotriva persoanelor vulnerabile nu vor rămâne nesancționate) (…)

Examinând aceste criterii legale, instanţa de control constată că gravitatea infracţiunii săvârşite este ridicată şi rezultă din împrejurările săvârşirii faptei, respectiv inculpatul a acționat pe fondul unei crize de gelozie întrucât tocmai aflase că fosta sa prietenă se afla în club Nuba și refuza să plece acasă la solicitarea sa, motiv pentru care, având o alcoolemie de peste 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, intenționând să se deplaseze de la petrecerea organizată în sat Gulia spre Clubul Nuba din Parcul Herăstrău, mun. București, a condus autoturismul marca Aston Martin model DBS cu nr. de înmatriculare B052885 cu o viteză ce depășea cu mult viteza legală de 50 km/h în localitate, producând un accident de circulație care a dus la decesul unei persoane (…) Curtea constata că fenomenul infracțional al conducerii sub influenta băuturilor alcoolice și a substantelor psihoactive este în creștere, iar felul în care conduce un sofer aflat sub influența unor astfel de substanțe este îngrijorător.

Cocaina are un efect stimulant puternic asupra sistemului nervos central, deoarece crește nivelul de dopamina din creier, provocand o agresivitate a soferului auto astfel ca, conducatorul auto ajunge să numai distingă între culorile semaforului, să mearga cu o viteza foarte mare pentru că totul în jurul sau i se pare că se mișcă foarte lent. (…)

Raportat la circumstanţele personale ale inculpatului, Curtea, în acord cu instanța de fond reține că acesta nu are obligaţii militare, are studii liceale, nefinalizând studiile universitare, este necăsătorit, la data accidentului fiind administrator la Trattoria Il Calcio, a fost consumator ocazional de droguri (astfel cum rezultă din declarațiile martorilor Dobrișan Raluca și Marzavan Maria), nu era cunoscut cu antecedente penale la data săvârșirii infracțiunilor, însă ulterior a fost condamnat pentru săvârșirea unei fapte concurente astfel cum reiese din fişa de cazier existentă la dosarul cauzei, săvârșite în cursul anului 2016 (când acesta a fost reținut, respectiv la data de 06.09.2016).

Referitor la conduita după săvârşirea infracţiunii, inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor, nu s-a prezentat nicio clipă în fața organelor judiciare române pentru a da o declarație și nici nu a dorit să dea vreo declarație în fața organelor judiciare italiene, la solicitarea autorităților judiciare române, pentru motivele expuse în considerentele anterioare”.

Instanța Curții de Apel a decis că va menține toate celelalte dispoziții ale sentinței apelate-sentinţa penală nr. 132 din data de 10.02.2023, pronunţată în dosarul nr. 20691/3/2020, Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală și deciziei penale 1665/A din data de 18.12.2024, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 20691/3/2020* care nu sunt contrare prezentei hotărâri. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor declarate de parchet și inculpat vor rămâne în sarcina statului.

Decizia definitivă: 8 ani și 8 luni închisoare

Rejudecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario s-a restrâns la judecarea a doar ceea ce ce privește individualizarea pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen.

“În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen., respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario împotriva sentinţei penale nr. 132/10.02.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen.

Menține toate dispozițiile deciziei penale 1665/A din data de 18.12.2024, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 20691/3/2020* și pe cale de consecință și pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului și anume 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 și 2 C.pen. și pedeapsa complementară aplicată de prima instanță de interzicere a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din C.pen., pe o perioada de 5 (cinci) ani, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din C.pen. În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., menține contopirea pedepsei de 7 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de ucidere din culpă cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală, și aplicarea inculpatului a pedepsei cea mai grea de 7 ani închisoare, la care va adăuga un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), inculpatul Iorgulescu Gino Mario urmând să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 8 ani și 8 luni închisoare”.

De asemenea, s-a menținut aplicarea pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 8 ani și 8 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a conduce vehicule pe drumurile publice, de a comunica şi de a se apropia, la o distanţă de 100 metri, de persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ – din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 București – şi de a se apropia de locuinţa sau de alte locuri în care persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ desfăşoară activităţi sociale, pe distanţa de 100 metri. Menține toate celelalte dispoziții ale sentinței apelate- sentinţa penală nr. 132 din data de 10.02.2023, pronunţată în dosarul nr. 20691/3/2020, Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală și deciziei penale 1665/A din data de 18.12.2024, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 20691/3/2020* care nu sunt contrare prezentei hotărâri. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor declarate de parchet și inculpat rămân în sarcina statului”.

