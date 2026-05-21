Autoritățile germane au dezvăluit un plan de asasinare a unui politician german. Complotul a fost pus la cale de Iran

Serviciile secrete germane au dezvăluit un presupus plan de asasinare a fostului deputat din partea Partidului Verde, Volker Beck, dar și a mai multor evrei, la ordinele serviciilor de informații din Iran, pentru asasinarea unor lideri evrei și a unui fost politician german pro-Israel, scrie Reuters.

Inculpați în acest caz sunt un cetățean danez, identificat sub numele Ali S., și un cetățean afgan, Tawab M. Procurorii germani au demonstrat că Ali S. lucra în mod direct pentru serviciul de informații al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și menținea contacte strânse cu forțele Quds.

„Toate acestea aveau scopul de a facilita planificarea unor crime și atacuri incendiare în Germania”, au declarat procurorii.

Cine erau țintele vizate

Volker Beck: fost politician german de rang înalt, fost parlamentar și actual președinte al Societății Germano-Israeliene;

Josef Schuster: președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania;

Doi comercianți evrei, proprietarii unor magazine alimentare din Berlin.

