Cea mai lungă PEȘTERĂ din România de care mulți turiști n-au auzit. Unde se situează și pe ce rută trebuie să te deplasezi pentru a o vizita

Peștera Vântului poate fi destinația ideală pentru turiștii care plănuiesc o aventură în natură în această toamnă. Situată la doi pași de comuna Șuncuiuș, în poiana Frânturii, se află intrarea în cea mai lungă peșteră din țară.

Pădurea Craiului o descrie ca pe un „adevărat labirint natural”, cu o rețea de galerii de aproximativ 52 de km. Numele peșterii provine de la curentul de aer puternic care se formează în galeriile care par nesfârșite, ajungând la o viteză de câțiva zeci de kilometri pe oră.Turiștii vor putea vedea stalactite și stalagmite de forme și dimensiuni variate. Cea mai mare din peșteră are o înălțime de 4,5 metri și poartă denumirea „Torpila”.

Traseul și ghidul

Vizitarea peșterii este permisă numai în compania ghizilor de speoturism acreditați. Tot ce trebuie să facă turiștii pentru a vizita peștera este să ia legătura cu un operator local și să plătească ghidul care îi va însoți pe toată durata vizitei. Fiecar turist va primi echipament individual de protecție. Peștera a fost descoperită în 1957 de inginerul Bagameri Bela. În 1969, a fost realizată o hartă color, iar în 1978, a fost publicat albumul foto cu „Peștera Vântului”.

Pentru a ajunge la peșteră, turiștii trebuie să parcurgă traseul de drumeție cabana Peștera Vadu Crișului – Peștera Moanei, marcat cu un triunghi albastru.Trebuie să treacă prin poiana Frânturii, în imediată apropiere de peșteră.

Cu mașina se poate ajunge pe ruta Oradea – Cluj (E60): Topa de Criș – Vadu Crișului – Șuncuiuș. Alternativ, se poate ajunge pe ruta Oradea – Deva (E 79): Beiuș – Delani – Petreasa – Remetea – Căbești – Roșia – Damiș – Bratca – Bălnava – Suncuiuș. Parcările sunt în zona pensiunilor Gradia și Lavinia.

De asemenea, se poate ajunge cu trenul pe ruta Cluj – Oradea. Se coboară de la stația Șuncuiuș. Pe jos, vizitatorii trebuie să urmeze indicatoarele de direcționare spre peștera Unguru Mare.

Activități

Turiștii pot efectua o serie de activități în preajma Peșterii Vântului:

Drumeție; Cicloturism; Rafting; Via ferrata; Călărie; Speoturism; Alergare montană; Escală; Edo-venture.



Sursa Foto: Facebook – Pădurea Craiului

