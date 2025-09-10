Prima pagină » Actualitate » PEȘTERĂ unică în România, destinația spectaculoasă pentru turiștii care vor o drumeție ușoară

PEȘTERĂ unică în România, destinația spectaculoasă pentru turiștii care vor o drumeție ușoară

10 sept. 2025, 08:53, Actualitate
PEȘTERĂ unică în România, destinația spectaculoasă pentru turiștii care vor o drumeție ușoară
Peştera Mare din Andreneasa, județul Mureș

Asociaţia Visit Mures recomandă, pe pagina sa de Facebook, pentru această toamnă o drumeţie pe Valea Superioară a Mureşului, la Peştera Mare din Andreneasa, o destinație unică în România.

„Dacă vrei o drumeţie spectaculoasă, dar uşor de parcurs, încearcă traseul marcat cu punct galben din Andreneasa. Destinaţie: Peştera Mare din Andreneasa şi punctul de belvedere de deasupra, de unde se deschide o panoramă uimitoare asupra văii. Durată: aproximativ o oră – o oră şi jumătate (dus-întors două ore), dificultate medie, recomandat şi copiilor de la 8-9 ani. Peştera s-a format acum cca 5 milioane de ani prin activitate vulcanică şi este unică în România. Sunt posibile urme de animale sălbatice (urs, mistreţ), deci se recomandată prudenţă. Din acelaşi punct de plecare porneşte şi un traseu mai scurt, spre Peştera Căsoaia lui Lădaş”, scrie Visit Mureş, Asociație fondată de Consiliul Judeţean Mureş, Muzeul Judeţean şi de Serviciul Salvamont Salvaspeo.

Peştera Mare din Andreneasa este situată la o altitudine de 809 metri, fiind una din cele două peşteri de mulaj din Munţii Călimani. Amândouă se află aproximativ în acelaşi loc, astfel că pot fi vizitate succesivă, notează Știrile Pro TV.

Această peşteră s-a format în urma erupţiilor vulcanice de acum circa 5 milioane de ani și este cea mai mare dintre cele două peşteri de mulaj.

Poartă numele localităţii pe teritoriul căreia se află şi oferă un peisaj spectaculos pentru turiștii care vizitează zona.

Specialiştii spun că lava care s-a scurs în timpul erupţiilor vulcanice a ars pădurea de la baza muntelui, de aceea pe pereţii peşterii se văd și acum urme de copaci arşi şi de sedimente.

În Munţii Călimani există peste 100 de peşteri de mulaj, unele mai puţin cunoscute, iar Peştera Mare din Andreneasa şi Căsoaia lui Lădaş sunt cele mai mari.

Traseul către Peştera Mare din Andreneasa porneşte de pe DN 15, la ieşirea din satul Andreneasa, pe Valea Andreneasa. Turiştii trebuie să urmeze traseul marcat cu galben.

FOTO – Facebook/VisitMures

