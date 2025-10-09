Prima pagină » Economic » Motivul pentru care companiile vor fi obligate să furnizeze angajaților informații despre SALARIILE medii și BONUSURILE firmei de la 1 ianuarie 2026

Motivul pentru care companiile vor fi obligate să furnizeze angajaților informații despre SALARIILE medii și BONUSURILE firmei de la 1 ianuarie 2026

09 oct. 2025, 17:46, Economic
Motivul pentru care companiile vor fi obligate să furnizeze angajaților informații despre SALARIILE medii și BONUSURILE firmei de la 1 ianuarie 2026

De la 1 ianuarie 2026, toate companiile din România vor fi obligate să furnizeze informații angajaților despre salariile medii și bonusurile firmei. Angajatorii trebuie să comunice clar despre cum stabilesc salariile și pe ce criterii sunt acordate bonusurile și beneficiile.

Motivul pentru care sunt impuse noile reguli este acela de a reduce diferențele de plată dintre femei și bărbați, precum și pentru creșterea echității în companiile din Uniunea Europeană. Directiva Uniunii Europene 2023/970 privind transparența salarială trebuie aplicată în legislația națională până la 7 iunie 2026. În iunie 2027, vor fi efectuate primele raportări oficiale de angajatori pentru datele din anul 2026.

Pentru departamentele de resurse umane, timpul rămas este scurt

„Timpul rămas este foarte scurt pentru ca firmele să-și revadă politicile, procesele și instrumentele de resurse umane”, a avertizat Doina Patrubani, Senior Advisor, Human Capital, Deloitte România și Florentina Munteanu, Partener, Reff & Asociații.

Angajații vor avea dreptul de a solicita informații privind criteriile de stabilire a salariilor, precum și nivelurile medii ale salariilor pentru posturi similare, defalcate pe gen. Salariile individuale nu vor fi divulgate. Vor fi publicate doar datele statistice,  media, mediana, minimul și maximul salariilor, pe baza unei grile transparente de evaluare a posturilor.

„Directiva nu obligă angajatorii să dezvăluie salariile colegilor, ci să furnizeze date statistice, obiective și clare”, potrivit comunicatului de presă.

Decalajul dintre salariile bărbaților și ale femeilor ar putea fi mai mare în România

De asemenea, companiile trebuie să raporteze periodic către autorități diferențele salariale între femei și bărbați. În cazul în care diferențele depășesc anumite praguri, firmele ar putea fi obligate să ia măsuri prin care să corecteze decalarea,  împreună cu reprezentanții angajaților sau sindicatele.

În plus, transparența va viza nu doar salariul de bază, ci întregul pachet de recompense: bonusuri, prime, sporuri și beneficii nemonetare, precum asigurări, programe de wellbeing sau cursuri de dezvoltare profesională. Experții Deloitte recomandă implementarea unor instrumente moderne, precum balanced scorecard, care leagă performanța individuală de obiectivele strategice ale companiei.

„Directiva privind transparența salarială nu este doar despre conformitate, ci despre o oglindă în care fiecare companie își vede procesele de performanță și recompensare”, au subliniat experții Deloitte.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate

Citește și

AGRICULTURĂ Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
16:51
Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
DIVERTISMENT HBO Max anunță SCUMPIREA abonamentului lunar. Cât va ajunge să cheltuiască un fan al supereroilor DC pentru a viziona toate filmele sale favorite
23:54
HBO Max anunță SCUMPIREA abonamentului lunar. Cât va ajunge să cheltuiască un fan al supereroilor DC pentru a viziona toate filmele sale favorite
VIDEO Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură
19:24
Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură
VIDEO Ursula von der Leyen, cu ochii pe ROMÂNIA. Șefa UE înăsprește tonul în scandalul dronelor: „Se întâmplă ceva periculos”
17:22
Ursula von der Leyen, cu ochii pe ROMÂNIA. Șefa UE înăsprește tonul în scandalul dronelor: „Se întâmplă ceva periculos”
ACTUALITATE Comisia Europeană lansează proceduri de sancționare a ROMÂNIEI /Bruxellesul cere protejarea albinelor și îmbunătățirea infrastructurii rutiere
15:39, 08 Oct 2025
Comisia Europeană lansează proceduri de sancționare a ROMÂNIEI /Bruxellesul cere protejarea albinelor și îmbunătățirea infrastructurii rutiere
GUVERN Ilie Bolojan mai bifează o finanțare europeană. O primă tranșă de 500 de milioane de euro de la BEI pentru autostrada Sibiu–Pitești
12:08, 08 Oct 2025
Ilie Bolojan mai bifează o finanțare europeană. O primă tranșă de 500 de milioane de euro de la BEI pentru autostrada Sibiu–Pitești
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
Brandul de haine care a cucerit generația Z. Un tricou costă 1000 de euro
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Astronomii au aflat, în sfârșit, cum s-au aprins „luminițele” la începutul Universului