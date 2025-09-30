Prima pagină » EXCLUSIV » Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate

Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate

30 sept. 2025, 09:49, EXCLUSIV
Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate

Salariul minim brut pe economie ar putea crește anul viitor până la 4.752 de lei. Potrivit informațiilor Gândul, Ministerul Muncii analizează în prezent două scenarii de majorare, care urmează să fie discutate cu premierul Ilie Bolojan.

În primul scenariu, venitul minim ar urca de la 4.050 de lei brut (2.574 de lei net), la 4.315 lei brut. Dacă nu s-ar menține și deducerea de 300 de lei, angajații nu ar resimți însă o creștere netă semnificativă. A doua variantă este mai ambițioasă: un salariu minim de 4.752 de lei brut.

„Discutiile sunt departe de a fi încheiate”, spun surse guvernamentale, în exclusivitate pentru Gândul.

Cine ar câștiga din această creștere

Aproximativ un milion de români sunt plătiți în prezent cu salariul minim pe economie, cei mai mulți în mediul privat. O eventuală creștere ar aduce mai mulți bani la bugetul de stat, deoarece ar crește contribuțiile și taxele colectate.

În schimb, mediul de afaceri privește cu rezerve măsura, mai ales dacă ar dispărea și scutirea de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim, ceea ce ar ridica și mai mult costurile angajatorilor.

Impactul nu s-ar opri aici. Mărirea salariului minim ar duce automat la recalcularea unor plăți legate de acesta, cum sunt contribuțiile pentru contractele part time sau pe drepturi de autor. Și punctul de amendă, de exemplu, este stabilit în funcție de salariul minim pe economie.

Propunerile vor fi analizate în perioada următoare într-o întâlnire între ministrul Muncii Florin Manole și premierul Ilie Bolojan

Foto: Shutterstock – caracter ilustrativ

Citește și

NEWS ALERT Directorul ANM, anunțuri de ultimă ora. Ciclonul mediteranean schimbă total VREMEA în România/ Frigul se accentuează/Când revin temperaturile de 20 de grade
11:01
Directorul ANM, anunțuri de ultimă ora. Ciclonul mediteranean schimbă total VREMEA în România/ Frigul se accentuează/Când revin temperaturile de 20 de grade
EXCLUSIV Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filială
08:00
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filială
EXCLUSIV Pistă surpriză în cazul tentativei de asasinat cu mână armată din Centrul Vechi al Capitalei. Victimele ar fi înșelat un mafiot turc cu afaceri la Dubai
07:00
Pistă surpriză în cazul tentativei de asasinat cu mână armată din Centrul Vechi al Capitalei. Victimele ar fi înșelat un mafiot turc cu afaceri la Dubai
DECLARAȚII EXCLUSIVE Deputatul Nicolae Păun, reclamat la CNCD pentru „promovarea homofobiei”. Cristian Jura: „Încă nu s-a stabilit o dată pentru audieri”
15:37
Deputatul Nicolae Păun, reclamat la CNCD pentru „promovarea homofobiei”. Cristian Jura: „Încă nu s-a stabilit o dată pentru audieri”
INTERVIU EXCLUSIV PAS câștigă cu peste 50% alegerile din Moldova. Radu Carp, pentru Gândul: Marea majoritate a celor NEHOTĂRÂȚI au înclinat balanța
12:18
PAS câștigă cu peste 50% alegerile din Moldova. Radu Carp, pentru Gândul: Marea majoritate a celor NEHOTĂRÂȚI au înclinat balanța
DECLARAȚII EXCLUSIVE Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei ar trebui administrat separat? Ce spun doi cunoscuți medici despre afirmațiile lui Donald Trump care inflamează lumea sănătății
08:30, 29 Sep 2025
Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei ar trebui administrat separat? Ce spun doi cunoscuți medici despre afirmațiile lui Donald Trump care inflamează lumea sănătății
Mediafax
Circulație oprită pe Transalpina din cauza ninsorii și a poleiului
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Premierul Ilie Bolojan a anunțat scăderea prețurilor la energie! Când vor primi românii facturi mai mici
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Evz.ro
Acuzații grave la adresa lui Piedone. Cum ar fi lansat de fapt Partidul PNRR la Sala Palatului, pe bani
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Legătura dintre fosta iubită a lui Cristian Botgros și Andreea Cuciuc! Ce a făcut Alexandra Cuhuteac după moartea fulgerătoare a tinerei artiste: „Nu pot să redau prin cuvinte cât de mult te-am iubit”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Țările mai bogate risipesc mai multă mâncare per persoană
ULTIMA ORĂ Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare
11:48
Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare
ACTUALITATE INCENDIU la o școală din Teleorman. Zeci de copii și profesori au fost evacuați
11:45
INCENDIU la o școală din Teleorman. Zeci de copii și profesori au fost evacuați
EXTERNE Extrema-dreaptă înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului
11:45
Extrema-dreaptă înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului
VIDEO Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus: „Cine crede în ele are un nivel de inteligență redus”
11:40
Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus: „Cine crede în ele are un nivel de inteligență redus”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților
11:36
Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților
GUVERN Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca discută cu angajații Guvernului despre reorganizare. O treime dintre posturi ar putea fi desființate
11:34
Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca discută cu angajații Guvernului despre reorganizare. O treime dintre posturi ar putea fi desființate