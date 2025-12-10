Jensen Huang, CEO-ul gigantului de cipuri pentru inteligență artificială Nvidia, a declarat că oamenii ar trebui să se întoarcă la munca în fabrici, pentru prosperitatea lor și a țării, relatează Fortune.

Declarațiile sale controversate vin în contextul în care între China și Statele Unite este o cursă continuă în domeniul inteligenței artificiale. CEO-ul Nvidia Jensen Huang a declarat că oamenii ar trebui să se întoarcă la munca în fabrici pentru a avea succes, în ciuda faptului că angajații au început să se îngrijoreze că avansarea tehnologiei le-ar putea ”fura” curând joburile.

CEO-ul Nvidia: „Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”

„Vrem să reindustrializăm Statele Unite. Trebuie să revenim la producție. Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat. Nu fiecare persoană de succes trebuie să fi ajuns la Stanford sau MIT”, a declarat el.

CEO-ul a subliniat că tot mai mulți americani ar trebui să accepte joburi în fabrici, nu să caute doar locuri de muncă ale erei AI.

„Nu putem investi în nimic, nici în țară, nici în afara ei – nu putem rezolva niciuna dintre problemele noastre. Dacă nu avem creștere energetică, nu putem avea creștere industrială. Dacă nu avem creștere industrială, nu putem avea creștere a numărului de locuri de muncă. E atât de simplu”, a continuat el.

„Dacă nu ar fi fost politica energetică pro-creștere a lui [Trump], nu am fi putut construi fabrici pentru AI, nu am fi putut construi fabrici de cipuri și cu siguranță nu am fi putut construi fabrici pentru supercomputere. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără toate acele măsuri. Joburile din construcții ar fi fost afectate, joburile pentru electricieni – toate aceste joburi care acum înfloresc ar fi fost afectate”, a mai spus Jensen Huang.

Unii lideri din tehnologie, precum Elon Musk își dezvoltă deja propriile flote de lucrători autonomi. Șeful X a prezis că roboții umanoizi Optimus ai companiei vor fi folosiți intern în cadrul Tesla până la sfârșitul lui 2025, iar, începând de anul următor, alte companii vor avea acces la tehnologie.

Se presupune că acești roboți vor prelua munca angajaților, lăsând oamenii fără ocupație, însă Huang este covins că tehnologia va crea noi oportunități, în special pentru tehnicieni.

„Sunt foarte entuziasmat de roboții la care lucrează Elon. Mai sunt câțiva ani până acolo. Când se va întâmpla, va apărea o întreagă industrie nouă de tehnicieni și oameni care trebuie să producă roboții”, a declarat Huang în podcast.

RECOMANDAREA AUTORULUI