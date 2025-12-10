Prima pagină » Economic » „Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici

„Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici

10 dec. 2025, 15:34, Economic
Sursă foto: Mediafax.

Jensen Huang, CEO-ul gigantului de cipuri pentru inteligență artificială Nvidia, a declarat că oamenii ar trebui să se întoarcă la munca în fabrici, pentru prosperitatea lor și a țării, relatează Fortune.

Declarațiile sale controversate vin în contextul în care între China și Statele Unite este o cursă continuă în domeniul inteligenței artificiale. CEO-ul Nvidia Jensen Huang a declarat că oamenii ar trebui să se întoarcă la munca în fabrici pentru a avea succes, în ciuda faptului că angajații au început să se îngrijoreze că avansarea tehnologiei le-ar putea ”fura” curând joburile.

CEO-ul Nvidia: „Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”

„Vrem să reindustrializăm Statele Unite. Trebuie să revenim la producție. Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat. Nu fiecare persoană de succes trebuie să fi ajuns la Stanford sau MIT”, a declarat el.

CEO-ul a subliniat că tot mai mulți americani ar trebui să accepte joburi în fabrici, nu să caute doar locuri de muncă ale erei AI.

„Nu putem investi în nimic, nici în țară, nici în afara ei – nu putem rezolva niciuna dintre problemele noastre. Dacă nu avem creștere energetică, nu putem avea creștere industrială. Dacă nu avem creștere industrială, nu putem avea creștere a numărului de locuri de muncă. E atât de simplu”, a continuat el.

Dacă nu ar fi fost politica energetică pro-creștere a lui [Trump], nu am fi putut construi fabrici pentru AI, nu am fi putut construi fabrici de cipuri și cu siguranță nu am fi putut construi fabrici pentru supercomputere. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără toate acele măsuri. Joburile din construcții ar fi fost afectate, joburile pentru electricieni – toate aceste joburi care acum înfloresc ar fi fost afectate”, a mai spus Jensen Huang.

Unii lideri din tehnologie, precum Elon Musk își dezvoltă deja propriile flote de lucrători autonomi. Șeful X a prezis că roboții umanoizi Optimus ai companiei vor fi folosiți intern în cadrul Tesla până la sfârșitul lui 2025, iar, începând de anul următor, alte companii vor avea acces la tehnologie.

Se presupune că acești roboți vor prelua munca angajaților, lăsând oamenii fără ocupație, însă Huang este covins că tehnologia va crea noi oportunități, în special pentru tehnicieni.

„Sunt foarte entuziasmat de roboții la care lucrează Elon. Mai sunt câțiva ani până acolo. Când se va întâmpla, va apărea o întreagă industrie nouă de tehnicieni și oameni care trebuie să producă roboții”, a declarat Huang în podcast.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere

Cum poate să transforme inteligența artificială economia globală până în 2031

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
14:20
Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan
ECONOMIE Duș rece de la Comisia Europeană pentru Guvernul Bolojan: 2026 va fi un an complicat pentru România. Deficitul bugetar va rămâne peste 6% din PIB
13:12
Duș rece de la Comisia Europeană pentru Guvernul Bolojan: 2026 va fi un an complicat pentru România. Deficitul bugetar va rămâne peste 6% din PIB
ECONOMIE Exportul de gaze către Republica Moldova atinge azi capacitatea maximă
12:23
Exportul de gaze către Republica Moldova atinge azi capacitatea maximă
ECONOMIE Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit
10:12
Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit
ECONOMIE Guvernul Bolojan joacă Alba-Neagra cu cea mai importantă lege dintr-un an. Bugetul României, de care depind creșterile de taxe și înghețările de salarii și pensii, este la coada agendei guvernului. Ce știm până acum
08:00
Guvernul Bolojan joacă Alba-Neagra cu cea mai importantă lege dintr-un an. Bugetul României, de care depind creșterile de taxe și înghețările de salarii și pensii, este la coada agendei guvernului. Ce știm până acum
ECONOMIE Industria petrolului este dată peste cap de războaie. După Ucraina, și în Sudan sunt probleme: miliția preia un centru petrolier al țării
05:45
Industria petrolului este dată peste cap de războaie. După Ucraina, și în Sudan sunt probleme: miliția preia un centru petrolier al țării
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O specie necunoscută a fost descoperită la 4.000 de metri adâncime în ocean

Cele mai noi