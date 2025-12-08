Prima pagină » Actualitate » Cum poate să transforme inteligența artificială economia globală până în 2031

Cum poate să transforme inteligența artificială economia globală până în 2031

08 dec. 2025, 20:24, Actualitate
Cum poate să transforme inteligența artificială economia globală până în 2031

Dezvoltarea inteligenței artificiale avansează într-un ritm care depășește orice proiecție cunoscută. Ritmul său accelerat a fost vizibil încă din 2022, când primele analize economice aduceau avertizări asupra unei transformări majore provocate de sistemele AI.

Economia globală amenințată de inteligența artificială

Diferența dintre inteligența artificială de acum și cea de acum trei ani este una enormă, iar specialiștii susțin că în următorii ani saltul va fi unul și mai radical.

Multe dintre activitățile economice actuale sunt pe punctul de a fi preluate integral de agenți inteligenți, care lucrează fără pauză, la costuri incomparabili mai mici și cu o eficiență pe care un om nu ar putea să o atingă.

Trecerea de la munca la birouri la platformele digitale

Estimările indică faptul că, în aproximativ trei ani, aproape toate ocupațiile care presupun lucrul la un computer vor putea fi realizate de sisteme AI specializate.

Este vorba despre contabili, editori, traducători, programatori, designeri, strategi în comunicare, creatori digitali sau funcționari din administrație și bănci.

Toate aceste profesii riscă să fie complet depășite, deoarece agenții digitali pot replica sarcinile umane de zece ori mai bine și la un cost de cel puțin o mie de ori mai redus.

Riscuri sunt și în domenii juridice, precum educația sau medicina. Modelele avansate pot deja să interpreteze legislația, să elaboreze diagnostice sau să realizeze analize mai complexe mai rapid decât specialiștii umani.

Același lucru se întâmplă și în sectorul psihologic sau terapeutic, unde sistemele AI oferă asistență continuă și personalizată.

La nivelul economiei digitale, fenomenul este și mai vizibil. Creatori de conținut, influenceri, podcasteri sau experți în marketing se confruntă cu aceeași provocare: algoritmii produc materiale de calitate superioară, în volum nelimitat și cu cost aproape zero.

Ce va urma

Potrivit scenariilor mai radicale, în maximum cinci ani, automatizarea avansată va afecta masiv și sectorul blue-collar.

Roboți integrați cu AI vor putea prelua activități fizice complexe, iar acest lucru va cuprinde rapid industrii precum producția, logistica, construcțiile, agricultura, dar și zone controversate precum industria sexului.

