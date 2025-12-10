Prima pagină » Economic » Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit

Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit

10 dec. 2025, 10:12, Economic
Prim-ministrul Ilie Bolojan va participa miercuri la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde se va discuta despre salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, potrivit Mediafax. 

Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social are lor la ora 14.30.

Guvernul și partenerii sociali trebuie să ajungă la un acord în privința majorării sau înghețării salariului minim brut garantat în plată.

În 23 octombrie, premierul Bolojan anunța „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului 2026.

Marți, Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că legea trebuie respectată și salariul minim trebuie să crească în 2026. Peste două milioane de oameni trăiesc de la o zi la alta cu un salariu brut cuprins între 4.050 lei și 4.500 lei. „Un om care muncește trebuie să aibă un trai decent”, a declarat Manole.

„Este puțin. Iar numărul este foarte mare. Faptul de a avea oameni care muncesc și trăiesc în risc de sărăcie mi se pare inacceptabil. (…) Este o linie roșie (dacă nu va fi de acord coaliția cu creșterea salariului minim – n.r.) raportată la puterea de cumpărare a celor care muncesc. Și eu sper să nu încalce linia”, a mai spus ministurl Florin Manole.

Dacă s-ar aplica legea salariului minim, s-ar putea crește salariul minim cu 300 de lei brut sau cu 700 de lei brut, a spus ministrul Muncii, Florin Manole. Manole este convins că se va naște „o dispută, o dezbatere, o contradicție între opiniile de a nu crește salariul minim pe economie și opiniile de a crește salariul minim pe economie”.

Guvernul Bolojan joacă Alba-Neagra cu cea mai importantă lege dintr-un an. Bugetul României, de care depind creșterile de taxe și înghețările de salarii și pensii, este la coada agendei guvernului. Ce știm până acum

Bolojan pregătește tăieri uriașe în administrația centrală și în cea locală, ca parte din Pachetul 3 de reforme

