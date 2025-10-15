Prima pagină » Economic » Oana Roman: Un sejur de patru nopți la Predeal, mai SCUMP decât un sejur de cinci nopți la Cannes

Oana Roman: Un sejur de patru nopți la Predeal, mai SCUMP decât un sejur de cinci nopți la Cannes

15 oct. 2025, 20:40, Economic
Oana Roman: Un sejur de patru nopți la Predeal, mai SCUMP decât un sejur de cinci nopți la Cannes

Oana Roman, gazdă TV și influencer, susține că în 2025 este mai scump să faci vacanță în România decât în Franța. Într-un sejur de patru nopți la munte, la Predeal, pentru două persoane (un adult și un copil), vedeta se plânge că a plătit 3.000 de lei.

Pe Instagram, ea a dezvăluit și prețul unui sejur de cinci nopți în Franța, la Cannes.

„Iată rezervarea la Cannes! La prețul acesta am avut 10% reducere, plus bonus de fidelitate. Am plătit echivalentul a 2.200 de lei”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Pentru cele cinci nopți la Cannes, vedeta a plătit 521,80 euro (aproximativ 2.200 de lei). A plătit așadar cu 1.000 de lei mai mult la un hotel de patru stele din Predeal.

Românii plătesc mai mult pentru mâncare decât germanii

O româncă trage un semnal de alarmă pe platforma TikTok: românii au ajuns în situația să plătească mai mult pentru mâncare decât germanii.

@olariuioanaroxana♬ sunet original – OlariuIoanaRoxana


„Dragii mei români, am fost la cumpărături în Germania. Vreau să vă arăt cât am putut cumpăra de 116 euro. Uitați-vă, vă rog, la total. Și spuneți-mi în comentarii unde se trăiește mai bine și unde se trăiește mai rău. În România sau în Germania? Nu vă mai mirați că pleacă românii din țară. Este bătaie de joc”, a spus femeia.

Aflată la cumpărături în Germania, pentru costiță afumată, salam Victoria, cașcaval, mozzarella, cremwurști, lipii, baghete, legume, fructe și smântână, cafea, produse de curățenie, supă de pui și alte alimente de bază pentru familie, a plătit 116 euro, adică aproximativ 590 de lei. În România, suma de 590 de lei ar fi insuficientă pentru a cumpăra aceleași produse ca în Germania.

Sursa Foto: Envato/ Profimedia

Autorul recomandă: 

Citește și

ECONOMIE Nepalezii, filipinezii, indienii sau ceylonezii stabiliți în România și-au făcut APROZAR ASIATIC în România. Ia neamule, patal, khichri, amla..!
19:28
Nepalezii, filipinezii, indienii sau ceylonezii stabiliți în România și-au făcut APROZAR ASIATIC în România. Ia neamule, patal, khichri, amla..!
EXTERNE Washingtonul avertizează asupra provocărilor comerciale impuse de Beijing. „Este CHINA împotriva întregii lumi”
19:12
Washingtonul avertizează asupra provocărilor comerciale impuse de Beijing. „Este CHINA împotriva întregii lumi”
ECONOMIE Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
13:15
Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
EXTERNE CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie
10:15
CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie
ANALIZĂ Financial Times: Economia mondială este în era DEZASTRULUI. Perspectivele par periculoase
06:30
Financial Times: Economia mondială este în era DEZASTRULUI. Perspectivele par periculoase
VIDEO Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor
22:24
Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor
Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard cu două colege și cu agresorul
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
VIDEO Incident la bordul avionului care-l transportă pe secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth. Aeronava a afișat un cod de urgență
Cancan.ro
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
O mamă și bebelușul ei au murit după o naștere acasă! Sarcina era una cu risc, însă femeia nu a respectat indicațiile medicilor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
Marea luptă declanșată în România. Traian Băsescu, refuz pentru Nicușor Dan: „Nu comentez! Privesc”
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 octombrie 2025. Polonia și-a atins limita
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind
ECONOMIE Avertismentul FMI: În ciuda taxelor vamale ale lui TRUMP, deficitul și datoria SUA vor crește la niveluri RECORD
21:47
Avertismentul FMI: În ciuda taxelor vamale ale lui TRUMP, deficitul și datoria SUA vor crește la niveluri RECORD
POLITICĂ George Simion anunță că e dispus la orice “parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere
21:37
George Simion anunță că e dispus la orice “parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere
POLITICĂ Adrian Nicușor Nica, șef ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori înainte de a se urca în mașină
21:30
Adrian Nicușor Nica, șef ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori înainte de a se urca în mașină
ULTIMA ORĂ Avionul care îl transporta pe Pete HEGSETH de la Bruxelles spre SUA, deviat spre Marea Britanie din cauza unei urgențe
21:09
Avionul care îl transporta pe Pete HEGSETH de la Bruxelles spre SUA, deviat spre Marea Britanie din cauza unei urgențe
EXTERNE STARMER va publica documentele cu privire la procesul cetățenilor chinezi acuzați de spionaj. Opoziția acuză Guvernul că protejează Beijingul
21:02
STARMER va publica documentele cu privire la procesul cetățenilor chinezi acuzați de spionaj. Opoziția acuză Guvernul că protejează Beijingul
SĂNĂTATE Dieta lui Fuego: „Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări”. La ce ALIMENTE a renunțat artistul
20:53
Dieta lui Fuego: „Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări”. La ce ALIMENTE a renunțat artistul