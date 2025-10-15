Oana Roman: Un sejur de patru nopți la Predeal, mai SCUMP decât un sejur de cinci nopți la Cannes

Oana Roman, gazdă TV și influencer, susține că în 2025 este mai scump să faci vacanță în România decât în Franța. Într-un sejur de patru nopți la munte, la Predeal, pentru două persoane (un adult și un copil), vedeta se plânge că a plătit 3.000 de lei.

Pe Instagram, ea a dezvăluit și prețul unui sejur de cinci nopți în Franța, la Cannes.

„Iată rezervarea la Cannes! La prețul acesta am avut 10% reducere, plus bonus de fidelitate. Am plătit echivalentul a 2.200 de lei”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Pentru cele cinci nopți la Cannes, vedeta a plătit 521,80 euro (aproximativ 2.200 de lei). A plătit așadar cu 1.000 de lei mai mult la un hotel de patru stele din Predeal.

Românii plătesc mai mult pentru mâncare decât germanii

O româncă trage un semnal de alarmă pe platforma TikTok: românii au ajuns în situația să plătească mai mult pentru mâncare decât germanii.



„Dragii mei români, am fost la cumpărături în Germania. Vreau să vă arăt cât am putut cumpăra de 116 euro. Uitați-vă, vă rog, la total. Și spuneți-mi în comentarii unde se trăiește mai bine și unde se trăiește mai rău. În România sau în Germania? Nu vă mai mirați că pleacă românii din țară. Este bătaie de joc”, a spus femeia.

Aflată la cumpărături în Germania, pentru costiță afumată, salam Victoria, cașcaval, mozzarella, cremwurști, lipii, baghete, legume, fructe și smântână, cafea, produse de curățenie, supă de pui și alte alimente de bază pentru familie, a plătit 116 euro, adică aproximativ 590 de lei. În România, suma de 590 de lei ar fi insuficientă pentru a cumpăra aceleași produse ca în Germania.

