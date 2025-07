OMV Petrom a avut un PROFIT net de 2,08 miliarde de lei în primul semestru, cu 21% mai mic față de prima jumătate a anului 2024. Care sunt cauzele

Cel mai mare producător integrat de energie din sud-estul Europei, la care statul deține, prin Ministerul Energiei, 20,69% din acțiuni, anunță un profit net în scădere, dar și investiții-record pentru prima jumătate a anului 2025.

Grupul OMV Petrom, a încheiat primele șase luni din acest an cu un profit net de 2,08 miliarde de lei, de la 2,62 de miliarde de lei din perioada similară de anul trecut, respectiv o scădere de 21%, arată rezultatele pentru ianuarie – iunie și trimestru doi din 2025, publicate joi la Bursa de Valori București (BVB).

Potrivit situației financiare neauditate interimare consolidate simplificate la data de și pentru perioada încheiată la 30 iunie 2025, rezultatul din exploatare excluzând elemente speciale a fost de 2,5 miliarde lei, mai mic cu 22%, în principal din cauza prețurilor mai mici la țiței, a impactului reglementărilor în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice, precum și a activităților de mentenanță planificată în toate segmentele de activitate din trimestrul doi.

Statul român, prin Ministerul Energiei, are 12.897.296.810 acțiuni (20,6980%) și i se cuvin 572.639.978,36 de lei dividende.

Compania deține o cotă de 50% din proiectul Neptun Deep, alături de Romgaz, și este operatorul perimetrului de mare adâncime din Marea Neagră, care înseamnă o investiție totală de 4 miliarde de euro, la care partenerii în concesiune contribuie în mod egal. Neptun Deep este cea mai mare resursă de gaze naturale din UE, cu o producție estimată de circa 100 miliarde de metri cubi, iar după începere exploatării, România va urca pe primul loc în Europa ca producător de gaze naturale potrivit oficialilor.

Primele gaze din Neptun Deep sunt așteptate în 2027.

„În prima jumătate a anului, am avut investiții record de 3,3 miliarde lei, cu aproape 40% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Acestea ne-au permis să progresăm în proiecte cheie precum Neptun Deep, energie regenerabilă și biocombustibili. De asemenea, am continuat să investim în activitățile noastre tradiționale de Explorare și Producție și am continuat să ne extindem amprenta în regiune, mai precis în Bulgaria”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, în comunicatul de presp al companie.