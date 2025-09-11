Prima pagină » Economic » Parlamentul European a adoptat o lege pentru a reduce risipa alimentară până în 2030. Noua lege vizează și reciclarea hainelor vechi

11 sept. 2025, 23:54, Economic
Pentru a combate risipa alimentelor și a hainelor vechi, Parlamentul European a adoptat o lege marți. Comisia Europeană avertizează că fiecare european generează anual 132 kg de deșeuri alimentare și 12 kg de deșeuri de îmbrăcăminte și încălțăminte pe an.

Noile norme sunt obligatorii și trebuie îndeplinit până la 31 decembrie 2030. Operatorii  economici trebuie să prevină generarea de risipă alimentară.  Alimentele nevândute vor fi donate.

„Ideea este să adopte soluţii ţintite, care ar putea include promovarea aşa-numitelor fructe şi legume „urâte”, clarificarea etichetării datei de expirare şi donarea alimentelor nevândute, dar consumabile”, a explicat eurodeputata poloneză Anna Zalewska.

De asemenea, producătorii care pun la dispoziţie textile în UE vor trebui să acopere costurile de colectare, sortare şi reciclare a acestora, prin intermediul unor noi scheme de responsabilitate a producătorului (EPR) care vor fi instituite de fiecare stat membru, în termen de 30 de luni de la intrarea în vigoare a directivei, potrivit Știrile PRO TV.

Prevederile se vor aplica tuturor producătorilor, inclusiv celor care utilizează instrumente de comerţ electronic şi indiferent dacă sunt stabiliţi într-o ţară a UE sau în afara Uniunii.

Microîntreprinderile vor avea un an suplimentar pentru a se conforma cerinţelor EPR. Normele vizează și accesoriile, pălăriile, încălţămintea, păturile, lenjeria de pat şi de bucătărie, saltelele şi perdelele.

