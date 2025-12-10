Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD

Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD

10 dec. 2025, 11:36, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre a doua moțiune simplă depusă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, care ocupă funcția de ministru al Mediului.

„Partidul AUR a depus o moțiune simplă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului acuzată de mai toată lumea ca fiind responsabilă de dezastrul din Prahova, un dezastru în urma căruia 100.000 de persoane au rămas fără pic de apă. Este știrea dimineții și sunt sigur că imediat vă veți întreba de unde și până unde știrea dimineții, deoarece e a doua moțiune simplă depusă de AUR, la Senat, împotriva Dianei Buzoianu și, mai ales, știm cu toții că AUR, care întruchipează opoziția și exercită, concretizează această ipostază, depunând moțiuni simple de cenzură, toate respinse de coaliția de guvernare. O coaliție care, așa cum subliniază iar Nicușor Dan, se ceartă la televizor. Dar, când vine vorba de momentul cel mai important, de rezistență a coaliției, votează în bloc”, a spus Ion Cristoiu.

„În cazul acestei moțiuni depuse de AUR, e un moment deosebit, pentru că avem de-a face cu un șah dat PSD”

„Nu mai departe, zilele trecute, la Senat, Partidul Social Democrat a votat umăr la umăr cu PNL și USR. Respingerea cererii lui Nicușor Dan de modificare, în sens democratic, a Legii Vexler și, deși această lege este o lovitură dată drepturilor omului în România și deși asupra slăbiciunilor ei a atras atenția președintele României, PSD-iștii au votat alături de partenerii de coaliție. Asta în timp ce conducerea PSD se reunește și ridică pumnii la partenerii de coaliție.

În cazul acestei moțiuni depuse de AUR, e un moment deosebit, pentru că avem de-a face cu un șah dat PSD. Să ne explicăm. Luni, domnul Sorin Grindeanu ne-a anunțat (…) că colegii săi de conducere au fost foarte supărați pe faptul că Diana Buzoianu nu este demisă, încă. Nu cred că va fi demisă. Și a declarat, citez: «Eu încerc să am o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan ca să-i văd opinia domniei sale în legătură cu prezența Dianei Buzoianu în guvern». Verbul «a încerca» pe multă lume a pus pe gânduri. Cum să încerci? Sorin Grindeanu este președintele Camerei Deputaților, președintele PSD, partid de care depinde existența acestei coaliții. Cum să încerci? Ar trebui să vină Ilie Bolojan la Parlament, să dea socoteală”, a continuat publicistul.

„Nu avem nicio probă că a fost la Guvern”

„Toată ziua am așteptat să vedem dacă a încercat și am aflat pe surse, nu direct de la domnul cu pricina, că ar fi fost la Guvern, că ar fi discutat și că ar fi cerut demisia. Deci noi nu avem nicio probă că a fost la Guvern. Sigur este că a fost o manevră stângace, penibilă a lui Sorin Grindeanu de a evita o confruntare cu Ilie Bolojan. Acum, când se va vota moțiunea de la Senat, PSD trebuie să aleagă. Ori e consecvent și votează pentru moțiunea simplă sau este șerpuitor și votează împotriva moțiunii.

Dacă votează împotriva moțiunii, înseamnă că este, ca de obicei, cu fundul în două luntrii. Dacă votează pentru moțiune, atunci are o problemă în coaliție. De aceea spun că moțiunea este un șah dat de AUR – PSD”, a conchis publicistul.

Ion Cristoiu: Alarmă de gradul zero: Nicușor Dan a plecat în Franța fără Mamițica!

Ion Cristoiu: Nicușor Dan: Marele învins la alegerile de la București

Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers"

Ion Cristoiu: Alarmă de gradul zero: Nicușor Dan a plecat în Franța fără Mamițica!
11:25
Ion Cristoiu: Alarmă de gradul zero: Nicușor Dan a plecat în Franța fără Mamițica!
Ion Cristoiu: Nicușor Dan: Marele învins la alegerile de la București
11:22, 08 Dec 2025
Ion Cristoiu: Nicușor Dan: Marele învins la alegerile de la București
Ion Cristoiu: Nu mă interesează alegerile de azi. Nici ca simplu cetățean, nici ca jurnalist!
10:49, 07 Dec 2025
Ion Cristoiu: Nu mă interesează alegerile de azi. Nici ca simplu cetățean, nici ca jurnalist!
Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României"
10:41, 06 Dec 2025
Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României"
Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile
11:42, 05 Dec 2025
Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile
Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers"
10:51, 04 Dec 2025
Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers"
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa". Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie"
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Volkswagen acordă bonus de angajare de 30.000 de euro, dar anunțul e primit cu huiduieli
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
O dietă populară pare să provoace schimbări semnificative în creier
12:11
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45
12:10
Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat" cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești"
12:08
O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
11:48
Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
11:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri

