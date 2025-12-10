Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre a doua moțiune simplă depusă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, care ocupă funcția de ministru al Mediului.

„Partidul AUR a depus o moțiune simplă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului acuzată de mai toată lumea ca fiind responsabilă de dezastrul din Prahova, un dezastru în urma căruia 100.000 de persoane au rămas fără pic de apă. Este știrea dimineții și sunt sigur că imediat vă veți întreba de unde și până unde știrea dimineții, deoarece e a doua moțiune simplă depusă de AUR, la Senat, împotriva Dianei Buzoianu și, mai ales, știm cu toții că AUR, care întruchipează opoziția și exercită, concretizează această ipostază, depunând moțiuni simple de cenzură, toate respinse de coaliția de guvernare. O coaliție care, așa cum subliniază iar Nicușor Dan, se ceartă la televizor. Dar, când vine vorba de momentul cel mai important, de rezistență a coaliției, votează în bloc”, a spus Ion Cristoiu.

„În cazul acestei moțiuni depuse de AUR, e un moment deosebit, pentru că avem de-a face cu un șah dat PSD”

„Nu mai departe, zilele trecute, la Senat, Partidul Social Democrat a votat umăr la umăr cu PNL și USR. Respingerea cererii lui Nicușor Dan de modificare, în sens democratic, a Legii Vexler și, deși această lege este o lovitură dată drepturilor omului în România și deși asupra slăbiciunilor ei a atras atenția președintele României, PSD-iștii au votat alături de partenerii de coaliție. Asta în timp ce conducerea PSD se reunește și ridică pumnii la partenerii de coaliție.

În cazul acestei moțiuni depuse de AUR, e un moment deosebit, pentru că avem de-a face cu un șah dat PSD. Să ne explicăm. Luni, domnul Sorin Grindeanu ne-a anunțat (…) că colegii săi de conducere au fost foarte supărați pe faptul că Diana Buzoianu nu este demisă, încă. Nu cred că va fi demisă. Și a declarat, citez: «Eu încerc să am o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan ca să-i văd opinia domniei sale în legătură cu prezența Dianei Buzoianu în guvern». Verbul «a încerca» pe multă lume a pus pe gânduri. Cum să încerci? Sorin Grindeanu este președintele Camerei Deputaților, președintele PSD, partid de care depinde existența acestei coaliții. Cum să încerci? Ar trebui să vină Ilie Bolojan la Parlament, să dea socoteală”, a continuat publicistul.

„Nu avem nicio probă că a fost la Guvern”

„Toată ziua am așteptat să vedem dacă a încercat și am aflat pe surse, nu direct de la domnul cu pricina, că ar fi fost la Guvern, că ar fi discutat și că ar fi cerut demisia. Deci noi nu avem nicio probă că a fost la Guvern. Sigur este că a fost o manevră stângace, penibilă a lui Sorin Grindeanu de a evita o confruntare cu Ilie Bolojan. Acum, când se va vota moțiunea de la Senat, PSD trebuie să aleagă. Ori e consecvent și votează pentru moțiunea simplă sau este șerpuitor și votează împotriva moțiunii.

Dacă votează împotriva moțiunii, înseamnă că este, ca de obicei, cu fundul în două luntrii. Dacă votează pentru moțiune, atunci are o problemă în coaliție. De aceea spun că moțiunea este un șah dat de AUR – PSD”, a conchis publicistul.

