09 dec. 2025, 07:00, Știri politice
Bolojan pregătește tăieri uriașe în administrația centrală și în cea locală, ca parte din Pachetul 3 de reforme

În cadrul Guvernului se lucrează la Pachetul 3 de măsuri fiscale, care ar putea fi adoptat prin asumarea răspunderii săptămâna viitoare. Acest pachet include și reducerile din administrația locală și centrală, iar pentru 2026 se estimează un an extrem de dificil. În administrația locală este planificată o reducere de 30% a posturilor, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate. Totodată, în administrația centrală este prevăzută o diminuare de 10% a cheltuielilor de personal.

Reducere cu 30% a posturilor în administrația locală

„În aplicarea alin. (1) și (3) autoritățile administrației publice locale au în vedere următoarele reguli:

a) reducerea cu 30% a numărului de posturi de la pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate

b) autoritățile deliberative, la propunerea ordonatorului principal de credite, pot stabilii ca reducerea de posturi calculată prin aplicarea procentului de 30% la numărul maxim de posturi stabilit pentru punctul 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 să fie realizat prin reduceri de posturi la toate punctele din anexa la respectiva ordonanță de urgență, sub condiția ca prin însumarea posturilor reduse să se obțină reducerea prevăzută de lege.

În anul 2026, în mod temporar, autoritățile deliberative, la propunerea ordonatorului principal de credite, pot aproba, ca variantă alternativă la reducerea posturilor ocupate prin aplicarea prevederilor lit. a) și/sau b), diminuarea cheltuielilor de personal. Cuantumul diminuării se determină, după cum urmează:

  • se calculează media aritmetică lunară a execuției cheltuielilor de personal realizate în anul 2025 aferente posturilor stabilite pentru punctul 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010;
  • media calculată la lit. i) se împarte la numărul de posturi stabilite pentru punctul 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010;
  • cuantumul calculat la lit. ii) se înmulțește cu numărul posturilor ocupate ce ar trebui desființate și cu 10 luni reprezentând numărul de luni dintre 1 martie și 31 decembrie 2026, perioadă pentru care trebuie aplicată măsura.

(11) Unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au aplicat în anul 2026 prevederile alin. (7), lit. c) trebuie să ia măsuri până la 31 decembrie 2026, astfel încât începând cu 1 ianuarie 2027 să fie respectate prevederile alin. (1) prin aplicarea alin. (7) lit. a) și/sau b)”.

Reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală

O altă măsură care a stârnit tensiuni semnificative în cadrul coaliției este reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală. Prin această inițiativă, Guvernul intenționează să realizeze economii de 4-6 miliarde de lei.

„Art. XLIX. – (1) În anul 2026 cheltuielile de personal din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor, instituțiilor subordonate ministerelor, din cadrul altor instituții și autorități publice, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și din cadrul altor organe de specialitate ale administrației publice, din autoritățile administrative autonome, din alte instituții, indiferent de modul de finanțare al acestora, cu excepția cheltuielilor de personal aferente creșelor, unităților școlare din învățământul preuniversitar, precum și a celor aferente unităților sanitare și unităților de asistență medicală, se reduc cu 10% față de cheltuielile de personal înregistrate în anul 2025 diminuate cu cheltuielile de personal aferente organizării alegerilor din anul 2025.

(2) Reducerea de 10%, prevăzută la alin. (1) se aplică centralizat asupra tuturor cheltuielilor de personal, respectiv cele înregistrate la nivelul ordonatorului principal de credite și a celor înregistrate la nivelul ordonatorilor secundari sau terțiari de credite, după caz. Ordonatorii principali de credite pot stabili procente mai mari sau mai mici de 10% pe fiecare ordonator de credite, însă reducerea cumulată în anul 2026 a cheltuielilor de personal trebuie să fie de 10%.

(4) Procedura de reorganizare a autorităților și instituțiilor enumerate la alin. (1) se definitivează până cel târziu 1 martie 2026”, se arată în proiect.

