Prima pagină » Știri externe » UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei

UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei

10 dec. 2025, 11:33, Știri externe
UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei

Țările Uniunii Europene vor să adopte o lege pe repede înainte privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor rusești din Europa în valoare de 210 miliarde de euro, anunță Financial Times. Principalul motiv este acela de a preveni un posibil veto din partea premierului ungar Viktor Orban sau a prim-ministrului Belgiei, Bart de Wever, care se teme că folosirea activelor rusești înghețate va afecta economia țării.

Efortul grăbit de a adopta legislația, care invocă puteri de urgență pentru a anula vetourile naționale privind prelungirea sancțiunilor, își propune să protejeze influența Bruxelles-ului în discuțiile de pace conduse de SUA privind războiul din Ucraina, potrivit unor oficiali familiarizați cu planurile.

Decizia de a vota în cursul săptămânii viitoare, care anulează principiul unanimității în deciziile privind sancțiunile, riscă să înfurie Ungaria și alte țări care se opun măsurii. Cazurile anterioare în care țările UE au depășit cu mult vot alte state membre în chestiuni critice, cum ar fi Polonia și Ungaria în ceea ce privește politica de migrație, au cauzat resentimente între capitale timp de ani de zile.

UE vrea sancțiuni economice pentru Rusia pe termen nelimitat

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută utilizarea unei părți din cele 210 miliarde de euro din activele externe ale Rusiei, imobilizate în temeiul sancțiunilor din UE, pentru a finanța un împrumut către Kiev. Pentru ca schema de împrumut să funcționeze, activele rusești trebuie să fie imobilizate pe termen nelimitat, nu pentru perioade de șase luni care pot fi reînnoite doar cu acordul unanim al tuturor celor 27 de țări ale UE.

Ungaria este principala țară care se opune unui ajutor financiar acordat Kievului și a amenințat în mod constant că va respinge prelungirea sancțiunilor. Oficialii UE se tem că Orban și-ar îndeplini amenințarea dacă administrația lui Donald Trump ar decide să retragă unilateral sancțiunile americane împotriva Rusiei.

Pentru a evita riscul ridicării sancțiunilor, Comisia a propus utilizarea puterilor de urgență rezervate pentru gestionarea crizelor economice, pentru a impune pe termen nelimitat sancțiunile asupra activelor. Adoptat în temeiul articolului 122 din tratatele UE, acesta poate fi adoptat doar cu majoritatea țărilor UE, ocolind potențialele vetouri.

Blocarea sancțiunilor ar marca, de asemenea, o declarație împotriva Washingtonului. Un plan inițial de pace pentru Ucraina, elaborat parțial de oficiali americani, prevedea ca cea mai mare parte a activelor să fie investită în două fonduri de investiții conduse de SUA.

Belgia, principalul depozitar al activelor Rusiei, s-a opus constant propunerii de împrumut către Ucraina și a invocat riscuri juridice și financiare. Premierul belgian, Bart de Wever, se teme că Belgia va răspunde pentru orice reclamații venite din partea Rusiei în cazul în care sancțiunile vor fi ridicate pe neașteptate.

Serghei Lavrov a amenințat Europa cu o „ripostă” la confiscarea activelor înghețate

„În ciuda necesității de a recunoaște realitatea, Londra, conducerea Comisiei Europene de la Bruxelles și majoritatea statelor membre NATO și UE adoptă o poziție distructivă în mod deschis față de problema ucraineană. După ce și-au investit tot capitalul politic, oricare ar fi acesta, într-un război cu Rusia, folosind mâinile și corpurile cetățenilor ucraineni, aceștia continuă, într-o orbire politică fără speranță, să se amăgească singuri că vor putea cumva să învingă țara noastră. […] Vom răspunde oricăror măsuri ostile, inclusiv desfășurării de contingente militare europene în Ucraina și exproprierii activelor rusești, și suntem deja pregătiți pentru acest răspuns”, a spus astăzi Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei.

Recomandările autorului:

Europa îngreunează negocierile de pace din Ucraina, spune Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului din Ucraina“

María Corina Machado nu va primi personal Nobelul pentru pace. „Nu va fi pe scena primăriei din Oslo. Trăiește sub amenințarea cu moartea”

Friedrich Merz vrea cea mai puternică armată din Europa. Parlamentarii germani vor să aprobe cel mai mare pachet de achiziții militare din istorie

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
12:10
Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
LIVE UPDATE 🚨 Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“
11:24
🚨 Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“
ACTUALITATE María Corina Machado nu va primi personal Nobelul pentru pace. „Nu va fi pe scena primăriei din Oslo. Trăiește sub amenințarea cu moartea”
10:39
María Corina Machado nu va primi personal Nobelul pentru pace. „Nu va fi pe scena primăriei din Oslo. Trăiește sub amenințarea cu moartea”
EXTERNE Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare
10:18
Interdicție istorică. Milioane de copii din Australia s-au trezit fără acces la conturile de pe rețelele de socializare
TURISM Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș
09:22
Îndrăgostiții, taxați cu 12 euro la Casa Julietei din Verona. Faimosul balcon din opera lui Shakespeare a provocat haos și proteste în oraș
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro
08:17
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro
Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Volkswagen acordă bonus de angajare de 30.000 de euro, dar anunțul e primit cu huiduieli
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O dietă populară pare să provoace schimbări semnificative în creier
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45
12:11
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45
POLITICĂ O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
12:08
O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
EXTERNE Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
11:48
Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri
11:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri
VIDEO Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD
11:36
Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD

Cele mai noi