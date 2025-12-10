Țările Uniunii Europene vor să adopte o lege pe repede înainte privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor rusești din Europa în valoare de 210 miliarde de euro, anunță Financial Times. Principalul motiv este acela de a preveni un posibil veto din partea premierului ungar Viktor Orban sau a prim-ministrului Belgiei, Bart de Wever, care se teme că folosirea activelor rusești înghețate va afecta economia țării.

Efortul grăbit de a adopta legislația, care invocă puteri de urgență pentru a anula vetourile naționale privind prelungirea sancțiunilor, își propune să protejeze influența Bruxelles-ului în discuțiile de pace conduse de SUA privind războiul din Ucraina, potrivit unor oficiali familiarizați cu planurile.

Decizia de a vota în cursul săptămânii viitoare, care anulează principiul unanimității în deciziile privind sancțiunile, riscă să înfurie Ungaria și alte țări care se opun măsurii. Cazurile anterioare în care țările UE au depășit cu mult vot alte state membre în chestiuni critice, cum ar fi Polonia și Ungaria în ceea ce privește politica de migrație, au cauzat resentimente între capitale timp de ani de zile.

UE vrea sancțiuni economice pentru Rusia pe termen nelimitat

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută utilizarea unei părți din cele 210 miliarde de euro din activele externe ale Rusiei, imobilizate în temeiul sancțiunilor din UE, pentru a finanța un împrumut către Kiev. Pentru ca schema de împrumut să funcționeze, activele rusești trebuie să fie imobilizate pe termen nelimitat, nu pentru perioade de șase luni care pot fi reînnoite doar cu acordul unanim al tuturor celor 27 de țări ale UE.

Ungaria este principala țară care se opune unui ajutor financiar acordat Kievului și a amenințat în mod constant că va respinge prelungirea sancțiunilor. Oficialii UE se tem că Orban și-ar îndeplini amenințarea dacă administrația lui Donald Trump ar decide să retragă unilateral sancțiunile americane împotriva Rusiei.

Pentru a evita riscul ridicării sancțiunilor, Comisia a propus utilizarea puterilor de urgență rezervate pentru gestionarea crizelor economice, pentru a impune pe termen nelimitat sancțiunile asupra activelor. Adoptat în temeiul articolului 122 din tratatele UE, acesta poate fi adoptat doar cu majoritatea țărilor UE, ocolind potențialele vetouri.

Blocarea sancțiunilor ar marca, de asemenea, o declarație împotriva Washingtonului. Un plan inițial de pace pentru Ucraina, elaborat parțial de oficiali americani, prevedea ca cea mai mare parte a activelor să fie investită în două fonduri de investiții conduse de SUA.

Belgia, principalul depozitar al activelor Rusiei, s-a opus constant propunerii de împrumut către Ucraina și a invocat riscuri juridice și financiare. Premierul belgian, Bart de Wever, se teme că Belgia va răspunde pentru orice reclamații venite din partea Rusiei în cazul în care sancțiunile vor fi ridicate pe neașteptate.

Serghei Lavrov a amenințat Europa cu o „ripostă” la confiscarea activelor înghețate

„În ciuda necesității de a recunoaște realitatea, Londra, conducerea Comisiei Europene de la Bruxelles și majoritatea statelor membre NATO și UE adoptă o poziție distructivă în mod deschis față de problema ucraineană. După ce și-au investit tot capitalul politic, oricare ar fi acesta, într-un război cu Rusia, folosind mâinile și corpurile cetățenilor ucraineni, aceștia continuă, într-o orbire politică fără speranță, să se amăgească singuri că vor putea cumva să învingă țara noastră. […] Vom răspunde oricăror măsuri ostile, inclusiv desfășurării de contingente militare europene în Ucraina și exproprierii activelor rusești, și suntem deja pregătiți pentru acest răspuns”, a spus astăzi Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei.

