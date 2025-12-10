Industria petrolului este dată peste cap de războaie. După Ucraina, și în Sudan sunt probleme: miliția preia un centru petrolier al țării

Nu mai este un secret că trăim în epoca războaielor petroliere . Aproape toate conflictele de pe planetă din ultimele trei decenii au avut lupta pentru petrol la bază.

Miliția sudaneză a preluat un centru petrolier, perturbând exporturile de țiței din Sudanul de Sud. Aceasta nu își mai poate exporta petrolul prin Marea Roșie, în urma victoriei Forțelor de Sprijin Rapid peste graniță.

Exporturile de petrol rusesc sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani

Între timp, exporturile de petrol rusesc din noiembrie au fost la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, deoarece sancțiunile occidentale inițiate de Trump și un val de atacuri cu drone ucrainene au perturbat operațiunile petroliere și terminalele de export. Analiștii avertizează că, dacă presiunea persistă, Moscova s-ar putea confrunta cu constrângeri structurale mai profunde în ceea ce privește capacitatea sa de a vinde petrol ieftin pe piețele globale.

Exporturile de produse petroliere rusești au totalizat aproximativ 2 milioane de barili pe zi în noiembrie, cu 21% sub media din perioada 2016-2024 pentru luna respectivă, potrivit Vortexa, furnizorul de date energetice. Scăderea de la o lună la alta a fost determinată inițial de sancțiunile SUA și Marea Britanie anunțate în octombrie asupra Lukoil și Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, și apoi exacerbată de o serie de atacuri ucrainene reușite asupra infrastructurii de export.

La sfârșitul lunii noiembrie, dronele marinei ucrainene au lovit un terminal de transport petrolier din Marea Neagră, care gestionează exporturile de petrol rusesc, provocând pagube semnificative, în timp ce două petroliere cu legături cu Rusia au fost lovite într-un atac separat în largul coastei Turciei.

Sudanul de Sud este copleșit

Forțele paramilitare de Sprijin Rapid din Sudan au capturat principalele zăcăminte petroliere și instalații de conducte ale țării. Acestea au dobândit o nouă victorie pe câmpul de luptă. Rămas fără acces la petrol, Sudanul de Sud nu va mai putea acorda venituri semnificative Forțelor Armate Sudaneze.

Cucerirea zonei este o lovitură majoră pentru Forțele Aeriene Sudaneze în războiul civil care durează de doi ani și jumătate. De asemenea, complică delicatul act de echilibru al președintelui Sudanului de Sud, Salva Kiir, care a încercat să protejeze exporturile de petrol ale țării sale care traversează frontiera și tranzitează Portul Sudan, controlat de armată, facilitând în același timp rutele de aprovizionare pentru RSF în apropierea graniței sale, au declarat oficiali și experți din regiune.

Războiul pentru 160.000 de barili de petrol pe zi

Câmpul petrolier Heglig a produs aproximativ 60.000 de barili pe zi anul trecut, dar a pompat cantități din ce în ce mai mici de țiței în 2025, ca urmare a pagubelor și a lipsei de întreținere din timpul războiului civil dintre RSF și foștii săi aliați din SAF.

Heglig este, de asemenea, un nod central pentru conductele care transportă cea mai mare parte a producției recente de petrol a Sudanului de Sud, estimată la 165.000 barili pe zi, către Port Sudan, la Marea Roșie. Sudanul de Sud depinde de petrol pentru aproape toate veniturile sale din exporturi. RSF a anunțat pe Telegram că a capturat Heglig luni.

Agențiile de știri au relatat că un contingent din armata sudaneză s-a retras în Sudanul de Sud alături de muncitori din industria petrolieră, după ce baza militară a fost invadată, iar instalațiile petroliere au fost închise.

„Eliberarea zonei petroliere Heglig marchează un punct crucial în calea eliberării întregii patrii, având în vedere importanța economică a zonei ca resursă majoră pe care clica din Port Sudan [SAF] s-a bazat mult timp pentru a finanța, extinde și prelungi războiul”, a declarat RSF.

Sudanul este sprijinit de UAE

Miliția sudaneză care a capturat câmpul petrolier, condusă de Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut sub numele de Hemedti, și care se presupune că este înarmată și susținută de Emiratele Arabe Unite, a fost acuzată de comiterea unora dintre cele mai grave atrocități din războiul civil din ultimele luni. Forțele armate sud-africane au fost acuzate și de bombardarea unor rute vitale de ajutoare, inclusiv recent în orașul Adre, la granița cu Ciad, provocând victime în rândul civililor.

Câmpul petrolier de la Heglig este operat de compania chineză CNPC, într-o societate mixtă cu Petronas din Malaezia, ONGC din India și Sudapet, companie de stat din Sudan. Fostul oficial a declarat însă că condițiile de muncă de pe câmpul petrolier și de-a lungul conductei deveneau deja imposibile chiar înainte de atacul final al RSF. Personalul unității a fost evacuat luni în statul vecin Unity din Sudanul de Sud, după ce a închis operațiunile, potrivit mai multor agenții de știri.

Reînceperea luptelor în Sudan coincide cu o intensificare a eforturilor diplomatice de rezolvare a conflictului. RSF a aprobat luna trecută un armistițiu umanitar cerut de SUA și puterile regionale Egipt, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Însă organizația paramilitară a continuat să avanseze în Kordofan, în timp ce armata condusă de generalul Abdel Fattah al-Burhan a refuzat să semneze planuri de pace atâta timp cât Emiratele Arabe Unite, pe care le-au acuzat că susțin SAF-ul, sunt implicate. Emiratele Arabe Unite neagă categoric că ar fi furnizat RSF-ului drone și alte arme sofisticate, informează Financial Times.

