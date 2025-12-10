Prima pagină » Actualitate » Sătul de ironii, Alexandru, un tânăr mecanic CFR, și-a postat fluturașul de salariu pe TikTok: „Se poate și în România”

10 dec. 2025, 11:17, Actualitate
Un mecanic de locomotivă de la CFR Călători a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce a hotărât săși publice salariul, într-un videoclip pe TikTok.

Gestul său a venit ca răspuns la ironiile primite în mediul online, printre care și întrebarea: Cât 35 de milioane ai salariu, frate?”, fapt care l-a determinat pe Brândușescu Doru-Alexandru să arate realitatea din spatele veniturilor unui mecanic de locomotivă în 2025.

„Nu fac acest TikTok ca să laud, fac acest TikTok special pentru tinerii din România ca să vadă și ei se poate și în România să lucrezi pe un salariu cât de cât decent, dacă îți dorești cu adevărat și nu este nevoie pleci în străinătate. Acesta este un fluturaș cu salariul meu, aveți acolo și numele meu, Brândușescu Doru Alexandru, luna octombrie 2025”, a explicat tânărul în videoclipul devenit viral.

Videoclipul său a strâns peste 13.000 de aprecieri, mii de share-uri și sute de comentarii.

Conform fluturașului prezentat, salariul de încadrare pentru funcția de mecanic locomotivă în cadrul CFR Călători, automotor 1, este de 6.700 de lei, plus sporurile și orele suplimentare.

Avem și 3 ore suplimentare care ne mai ridică puțin salariul, dar în general este un salariu la normă. 14.000 de lei, atâta plătește firma în fiecare lună pentru un mecanic de locomotivăiar cu cât rămâne mecanicul în mână, este de 8.300 de lei, salariul net, bani curați, fără bonuri, fără nimic. Atâta primește mecanicul pe card”, a mai explicat Doru.

Tânărul a subliniat că venitul său este, după părerea lui, unul „decent pentru România”, în ciuda opiniilor împărțite din mediul online.

Pentru unii poate vi se pare mult, poate vi se pare puțin, eu zic este un salariu decent pentru România… cine lucrează în sistem știe funcția de mecanic de locomotivă este foarte apreciată și foarte respectată”, a mai adăugat Doru.

Comentariile nu au întârziat să apară, mulți utilizatori remarcând programul dificil și numărul mare de ore petrecute la muncă.

„Am luat mai mult ca tine, dar am fost la muncă 270 de ore, oare se merită? Banii vs statul pe acasă”, scrie un utilizator. Altul spune: „Este puțin, frate, la ce program haotic este, ala nu are program fix, se scoală noaptea la 2-3-4-5”.

Altcineva atrage atenția asupra orelor totale de lucru: „Care ziceți sunt mult 184 ore muncite și e plecat mult. Vedeți mai are și 65 ore de cap secțiepractic, ai fost la lucru 249 de ore”.

Tabel salarii | Ce SALARIU ar trebui să primești în 2025 pentru meseria ta, în funcție de orașul din România în care lucrezi

 

Cele mai noi