Senatorii din grupurile AUR și ”Pace Întâi România” au depus, miercuri, o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Documentul a fost înregistrat cu 49 de semnături, peste pragul minim de 34 necesare. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, la ora 16:00, în aceeași zi în care plenul Senatului și Camerei Deputaților se va pronunța și asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Termenul stabilit pentru dezbatere şi votul asupra moţiunii în condiţiile respectării Regulamentului, articolele 170, 174, este luni, 15 decembrie, ora 16:00”, a spus Mircea Abrudean.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, miercuri, în plen depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

‘Vom depune moțiunea simplă intitulată ‘Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu’. Avem semnăturile a 39 de senatori’, a precizat Peiu.

Surse parlamentare susțin că moțiunea simplă are șanse reale să fie adoptată dacă PSD decide să o susțină, având în vedere faptul că social-democrații au cerut public schimbarea ministrului Mediului. Sorin Grindeanu, liderul PSD, i-a prezentat lui Ilie Bolojan o solicitare clară privind demiterea Dianei Buzoianu, plus alte trei măsuri legate de conducerea Apelor Române și reorganizarea serviciilor de apă din Prahova. În cazul în care premierul va ignora cererea PSD, social-democrații ar putea vota moțiunea simplă.

Moțiunea simplă este un instrument parlamentar de sancționare politică a unui membru din Guvern, fără a obliga însă premierul să opereze schimbări. Adoptarea unei asemenea moțiuni este rar ignorată în plan politic, pentru că indică pierderea spijinului parlamentar pentru ministrul vizaat poate prefața negocieri sau remanieri în interiorul coaliției de guvernare. Inițiativa vine în urma scandalului lgat de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, unde zeci de mii de persoane au rămas fără apă potabilă, după lucrări la acumularea Paltinu și creșterea turbidității apei brute.

