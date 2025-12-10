Prima pagină » Știri politice » AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură

10 dec. 2025, 11:34, Știri politice
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură

Senatorii din grupurile AUR și ”Pace Întâi România” au depus, miercuri, o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Documentul a fost înregistrat cu 49 de semnături, peste pragul minim de 34 necesare. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, la ora 16:00, în aceeași zi în care plenul Senatului și Camerei Deputaților se va pronunța și asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. 

„Termenul stabilit pentru dezbatere şi votul asupra moţiunii în condiţiile respectării Regulamentului, articolele 170, 174, este luni, 15 decembrie, ora 16:00”, a spus Mircea Abrudean.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, miercuri, în plen depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

‘Vom depune moțiunea simplă intitulată ‘Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu’. Avem semnăturile a 39 de senatori’, a precizat Peiu.

Moţiunea de cenzură a Opoziţiei împotriva Guvernului Bolojan și moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, dezbătute luni, 15 decembrie

Moțiunea urmează să fie dezbăuta și votată luni, la ora 16:00, în aceeași zi în care plenul Senatului și Camerei Deputaților se va pronunța și asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. 

Surse parlamentare susțin că moțiunea simplă are șanse reale să fie adoptată dacă PSD decide să o susțină, având în vedere faptul că social-democrații au cerut public schimbarea ministrului Mediului. Sorin Grindeanu, liderul PSD, i-a prezentat lui Ilie Bolojan o solicitare clară privind demiterea Dianei Buzoianu, plus alte trei măsuri legate de conducerea Apelor Române și reorganizarea serviciilor de apă din Prahova. În cazul în care premierul va ignora cererea PSD, social-democrații ar putea vota moțiunea simplă.

Moțiunea simplă este un instrument parlamentar de sancționare politică a unui membru din Guvern, fără a obliga însă premierul să opereze schimbări. Adoptarea unei asemenea moțiuni este rar ignorată în plan politic, pentru că indică pierderea spijinului parlamentar pentru ministrul vizaat poate prefața negocieri sau remanieri în interiorul coaliției de guvernare. Inițiativa vine în urma scandalului lgat de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, unde zeci de mii de persoane au rămas fără apă potabilă, după lucrări la acumularea Paltinu și creșterea turbidității apei brute.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea”
08:25
Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea”
NEWS ALERT CCR a aprobat creșterea taxelor din 2026. Judecătorii urmează să se pronunțe și pe legea pensiilor magistraților
05:00
CCR a aprobat creșterea taxelor din 2026. Judecătorii urmează să se pronunțe și pe legea pensiilor magistraților
POLITICĂ CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea
23:13
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea
NEWS ALERT Ce melodie ne-a dedicat Palatul Elysee cu ocazia vizitei lui Nicușor Dan în Franța
22:35
Ce melodie ne-a dedicat Palatul Elysee cu ocazia vizitei lui Nicușor Dan în Franța
FLASH NEWS Nicușor Dan, olimpicul gafelor. Aflat la Paris, a încurcat OSCE cu OCDE. Vrea să aderăm la o organizație din care facem parte din anii ’70
21:19
Nicușor Dan, olimpicul gafelor. Aflat la Paris, a încurcat OSCE cu OCDE. Vrea să aderăm la o organizație din care facem parte din anii ’70
ECONOMIE Bolojan a prelungit faza de explorare a Neptune Deep în ședință de urgență. OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris
20:28
Bolojan a prelungit faza de explorare a Neptune Deep în ședință de urgență. OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris
Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Volkswagen acordă bonus de angajare de 30.000 de euro, dar anunțul e primit cu huiduieli
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O dietă populară pare să provoace schimbări semnificative în creier
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45
12:11
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45
ANALIZĂ Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
12:10
Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
POLITICĂ O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
12:08
O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
EXTERNE Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
11:48
Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri
11:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri

Cele mai noi