09 dec. 2025, 17:05, Economic
Banca Centrală Europeană se pregătește pentru o posibilă emisiune a „euro digital” până în 2029. Instituția se așteaptă ca cele 21 de state europene să adopte reglementările necesare până în 2026 și spune că pașii premergători, incluisv etapa-pilot și tranzacțiile inițiale ar putea începe de la mijlocul anului 2027. BCE susține că moneda trebuie să se adapteze la nivelul de tehnologie al societății.

Proiectul euro digital are la bază o propunere legislativă înaintată de Comisia Europeană în 2023, iar recent BCE a decis să pregătească lansarea până în 2029, cu o etapă-pilot în 2027. Banca Centrală Europeană spune că 2026 va fi un an crucial pentru proiectul monedei virtuale și susține că noul „euro digital” va îndeplini cerințele tehnologice specifice secolului pentru cele 21 de țări din zona euro.

Prima propunere a Băncii Centrale Europene vizează companiile și persoanele fizice care vor putea să acceseze și să plătească în continuare cu bancnote și monede euro clasice. În paralel, BCE dezvoltă o nouă generație de bancnote cu design nou, mai atractive și accesibile pentru europeni. Banca spune că bancnotele și monedele nu vor dispărea, iar oamenii vor putea să aleagă între a plăti cu bancnote și monede fizice sau cu euro digital. A doua propunere se referă la stabilirea unui cadru pentru euro digital prin care oamenii vor putea să folosească moneda atât online cât și offline.

„Prin urmare, avem nevoie de o formă digitală de numerar pentru a completa bancnotele și monedele cu care suntem familiarizați. Euro digital este conceput pentru a răspunde oportunităților și provocărilor generate de această tranziție. De la troc la monede, bancnote și carduri, sistemele de plată pe care europenii s-au bazat nu au încetat niciodată să evolueze. De-a lungul istoriei, inovațiile au făcut ca aceste sisteme să devină tot mai sofisticate, eficiente și convenabile. Astăzi, tehnologia transformă societatea noastră într-un ritm extraordinar. Este firesc, așadar, ca și moneda noastră să se adapteze. Europa are nevoie de un euro digital pentru era digitală.”

În timp ce România limitează plățile cash și chiar analizează să renunțe la banii fizici, Banca Centrală Europeană recomandă păstrarea a măcar 100 de euro, în casă, de persoană

Experți BCE: Mai multă INCERTITUDINE, mai puține credite /Cum afectează politicile Administrației Trump finanțarea companiilor din Europa

