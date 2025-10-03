Săptămâna în care moneda națională s-a prăbușit. Leul, aproape de minim istoric

Cursul euro- leu a urcat la 5,088 vineri, 3 octombrie, aproape de un nou maxim istoric. Practic, moneda națională a slăbit în fața monedei euro, ceea ce face ca prețurile din România pentru apartamente, mașini sau pentru achiziții online de peste granițe, să crească direct proporțional.

Este o săptămână complicată în plan financiar. Guvernul a operat prima rectificare bugetară și, a doua zi, a ieșit pe piețele externe să caute bani pentru acoperirea deficitului bugetar. În aceeași vreme, așa cum arată datele de la Banca Națională a României (BNR). Dobânzile la creditele în lei au urcat la maxime istorice.

În contrast, una dintre sperietorile din campanie vehiculate de Nicușor Dan în lupta pentru Cotroceni a fost că, dacă nu iese președinte, cursul va exploda, dobânzile vor crește și investitorii străini vor fugi. Așa cum a subliniat Gândul, aceste lucruri se întâmplă tocmai acum și, în ultima săptămână, lucrurile par scăpate de sub control.

Cursul, aproape de maxime istorice, dobânzile la fel

Cursul leu euro a făcut încă un salt vineri, după un alt avans semnificativ marți și a ajuns la 5,088 lei pentru un euro. BNR a anunțat doar nivelul cursului, nu și motivele pentru care a crescut.

În aceeași vreme, de la 1 octombrie 2025 a fost anunțat un nou nivel al IRCC, indicator de referință pentru creditele în lei ale populației. Conform BNR, IRCC se situează la 6,06%, o creștere de aproape un punct procentual. Astfel, așa cum Gândul a arătat, la o rată la un credit ipotecar de 2.000 de lei, majorarea în urma creșterii IRCC ar fi de 100 de lei, deci o plată lunară de 2.100 de lei.