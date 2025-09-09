Bilanțul președintelui – 100 de zile la Cotroceni. România lui Nicușor Dan arată exact cum ni s-a spus că va arăta România lui George Simion

Dacă dăm timpul înapoi cu exact 4 luni, ne vom trezi între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. După ce a promis tot ce își putea imagina, candidatul Nicușor Dan a dat drumul la sperietori. S-a spus că dacă suveraniștii ajung la Cotroceni, vor fugi investitorii, va exploda cursul Euro și că în România va începe apocalipsa economică. S-a vorbit despre concedieri masive în rândul bugetarilor și despre scăderi de pensii. Iată că la bilanțul de 100 de zile, președintele Nicușor Dan se poate lăuda că România arată exact cum spunea el că ar fi arătat dacă președinte ar fi fost George Simion.

Sursa: Facebook.com/Dan Perjovschi

Celebrul refren de campanie a fost creat de artistul vizual Dan Perjovschi. Cu toate intențiile sale bune, graficianul pare că ne-a avertizat despre cele ce se vor întâmpla. Și a avut dreptate. Nicușor este președinte. Iar nouă nu ne e ușor deloc.

Gândul face o radiografie a primelor o sută de zile ale mandatului lui Nicușor Dan. Un bilanț în care promisiunile spectaculoase din campanie ale candidatului independent și deciziile luate după ce președintele s-a instalat la Palatul Cotroceni sunt într-o discrepanță totală. Mai mult decât atât. Tot ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni în România, a respectat exact scenariul pe care susținătorii lui Nicușor Dan îl profețeau în cazul în care George Simion ar fi ieșit președinte.

Topul promisiunilor și sperietorilor

1. „Vom crește salariile profesorilor!”

Sursa: Facebook.com/Nicușor Dan

Așa suna promisiunea din campanie a lui Nicușor Dan, matematician la bază, cu un doctorat la Universitatea Sorbona Paris Nord. Mai mult, în discursul de învestire susținut imediat după jurământ, viitorul președinte susținea că „este nevoie să stimulăm financiar personalul didactic.” Declarația venea la finalul unei campanii electorale în care a repetat că „nu se pune problema ca salariile profesorilor să scadă”, „vreau să crească.”

Ce s-a întâmplat, de fapt?

La nici patru luni de la preluarea mandatului, profesorii au fost prima categorie profesională afectată de măsurile de austeritate. Explicația președintelui pentru profesorii care se întreabă „de ce începeți cu noi?” a fost „Asta era cel mai ușor și mai ușor de pus în practică.”

Bonus: S-au tăiat bursele elevilor și studenților.

2. „TVA nu va crește în mandatul meu!”

Nu și-a scris pe mână, precum Marcel Ciolacu, dar a promis în scris pe foaie, sub semnătură, că nu va crește TVA. Promisiunea a fost făcută în direct, în prime time, la dezbaterea organizată de Antena 3 CNN.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

La nici o lună și jumătate de la instalarea la Cotroceni, noul guvern anunța… mărirea TVA. A urmat o serie de întâlniri în care părea că președintele îl presează pe Bolojan să renunțe la această măsură. De fapt, și-a găsit niște scuze mai bune pentru care promisiunea lui semnată poate fi aruncată la gunoi. Ba presiunile de pe piețe financiare, ba agențiile de rating, ba Comisia Europeană…

Săptămâna trecută, marele matematician, premiat cu aur la Olimpiada Internațională, a recunoscut că nu i-au ieșit calculele.

„Cred că au fost patru sau cinci în care toţi am făcut calcule, au fost inclusiv aici, la Cotroceni, nişte grupuri de lucru. (…) Da, eu cred că era posibil să evităm asta. Guvernul a făcut alte calcule, a decis astfel, altfel aşa a rămas”, a afirmat preşedintele, joi, la Antena 1.

3. „Nu vom concedia bugetarii!”

Asta spunea Nicușor Dan, contestând aprig planul lui George Simion de a concedia o jumătate de milion de oameni din aparatul bugetar.

„Este o prostie”, declara în campania electorală viitorul președinte.

Mai mult, Nicușor Dan susținea că un astfel de scenariu este imposibil. Se pare că nu și pentru premierul Ilie Bolojan care dorește cu ardoare concedierea a peste 45% dintre bugetari.

„Pentru că dacă ne uităm pe distribuția celor 1,3 milioane de oameni care sunt angajați la stat, găsim acolo sute de mii de profesori și de medici și tot aparatul medical. Găsim oameni în forțele de ordine, în armată, în sistemul de justiție, iar cei care sunt propriu-zis funcționari și atașați diverselor structuri, administrații naționale și locale sunt 450.000. Nu se poate”, explica, la acea vreme, candidatul Nicușor Dan.

Ce s-a întâmplat de fapt?

Astăzi, la puțin peste 100 de zile de când tandemul Nicușor – Bolojan conduce România, premierul îi trimite cu nonșalanță pe angajaţii de la stat – care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică – în mediul privat, acolo unde susține că sunt „locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit.”

4. „Dacă vreți să NU se oprească investițiile, votați Nicușor!”

Așa suna una dintre „speritorile de campanie” clamate de Nicușor Dan, înainte să devină președinte. România lui George Simion ar fi fost un iad pentru investitori, iar companiile străine ar fi fost descurajate să mai investească în țara noastră.

„România trebuie stabilizată politic, iar investițiile străine vor continua să vină”, spunea Nicușor Dan, candidat la funcția supremă în stat, cu ocazia Romanian Business Leaders Summit 2025, întrunire la care a participat și președintele interimar Ilie Bolojan. Un alt factor alarmant era ratingul de țară BBB- pe care agenția Fitch l-a dat României pe 18 decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Ilie Bolojan a pus frână investițiilor, motivând că România nu mai poate susține ritmul. Premierul transmitea într-un interviu pentru Digi24 că multe dintre investiții vor fi încetinite.

„Din punct de vedere al investitorilor suntem într-o situație dificilă, pentru că am contractat în anii trecuți lucrări în niște valori foarte mari, pe care nu le mai putem susține ritmul care s-ar dori și atunci o parte din aceste investiții vor fi eșalonate în următorii ani. Trebuie să asigurăm o finanțare exclusiv din bugetele naționale, nu le mai putem asigura la nivelul la care s-a dus, vor încetini, vor încetini”, spunea premierul.

Cât despre ratingul de țară, rămâne cum s-a stabilit. Fitch a anunțat în urmă cu 3 săptămâni că menține ratingul negativ al României. O veste proastă pentru noi, dar bună pentru președinte.

„O veste bună. Agenţia de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă. Amintesc că agenţia de rating Standard and Poor’s a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectiva negativă”, a spus preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

5. „Votați Nicușor, altfel dobânzile și cursul Euro vor exploda!”

Așa suna o altă sperietoare lansată de susținătorii lui Nicușor Dan, care anunțau o adevărată „apocalipsă economică” în scenariul în care George Simion ar fi ajuns președintele României. Principalul argument era faptul că Euro a crescut alarmant după primul tur, rupând bariera psihologică de 5 lei și stabilindu-se la peste 5,1 lei. Mai mult, chiar cu două zile înainte de turul al doilea, indicele ROBOR atinsese un record de 7,36.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Venirea lui Nicușor Dan nu a însemnat și revenirea la cursului și dobânzilor la valorile de dinainte de alegeri. Astăzi, la peste 100 de zile de alegeri, Euro a rămas cocoțat la peste 5.07 lei, iar ROBOR-ul s-a stabilizat la 6.54.

Promisiunile pe care ar fi trebuit să le facă Nicușor Dan

Există însă 5 promisiuni pe care Nicușor Dan le-ar fi putut face și ne-ar fi demonstrat tuturor astăzi că este un om de cuvânt:

„Pensionarii vor plăti CASS și li se vor tăia pensiile” „Mamele aflate în concediu maternal nu vor mai avea asigurare medicală” „Se vor mări impozitele pe profit și dividende” „Se va dubla impozitul pe case și mașini” „Accizele vor crește cu 10% și se va scumpi carburantul”

Desigur, aceste promisiuni nu ar fi fost tocmai populare, însă spre deosebire de celelalte, acestea chiar au fost îndeplinit.

Ce notă și-a dat Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat

Într-un interviu acordat pentru Antena 1, rugat să-și evalueze primele 100 de zile de mandat, președintele Nicușlor Dan a declarat că este „o persoană exigentă”, iar prestația sa în această perioadă a fost de nota 7-8.

Ce urmează pentru România?

Au trecut 100 de zile cu Nicușor Dan. Teoretic, mai urmează 1350 de zile. Cel puțin. Altfel spus, puneți-vă centurile de siguranță: „România lui Nicușor” va avea exact viitorul de care ne-a promis Nicușor că ne salvează.