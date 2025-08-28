Prima pagină » Economic » Studenții își caută locuințe înainte de începerea anului universitar, deși chiriile au crescut cu 5% față de anul trecut

28 aug. 2025, 22:31, Economic
Până când vor începe cursurile de la 1 octombrie 2025, studenții  își caută spații de cazare.

Din păcate, chiriile din marile orașe au crescut cu 5% față de anul trecut, motiv pentru care mulți se mută la periferie.

Alții își caută cazare în căminele studențești, dar nu sunt locuri pentru toți doritorii.  Anul trecut erau înscriși 360.000 de studenți la licență la nivel național. Numai 90.000 au putut obținut locuri în căminele studențești.

Studenții care au locuri de muncă preferă să își caute la căminele private.

Pentru a locui într-o cameră triplă, prețul chiriei pornește de la 185 de euro și poate trece de 400 de euro în cazul unei singure camere cu toate utilitățile incluse.

O cameră dublă are frigider, dulapuri, spațiu de depozitare, baie proprie, iar la fiecare etaj există sală de lectură sau bucătărie. Iar în zonele comune sunt spălătoriile și locurile destinate pentru sport și divertisment.

Zonele Tineretului, Dristor, Titan, Unirii, Mihai Bravu,   Timpuri Noi și Drumul Taberei sunt cele mai căutate de studenți.

Unii studenți preferă să caute la marginea Capitalei, precum în cartierul Militari sau Berceni, prețurile sunt cu 20% mai mici.

Bugetul rămâne în continuare principalul filtru pentru căutarea unei locuințe. Majoritatea cheltuiesc în jur de 300 de lei lunar pe chirie.

În 2025, contează aceleași aspecte, însă apropierea de universitate nu mai este la fel de importantă din cauza prețurilor mari.

Sursa Foto: Shutterstock/Envato

Sursa Video: PRO TV

