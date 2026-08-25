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O tornadă violentă a măturat sudul Franței: 41 de răniți, sute de case au fost distruse. O gravidă, scoasă din dărâmături

Tornadă în sudul Franței - Foto: X/@hbj_r77032
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O tornadă violentă a lovit sudul Franței, lângă Carcassonne: 41 de oameni au fost răniți și aproape 300 de locuințe afectate. O femeie însărcinată a supraviețuit după ce a rămas sub dărâmăturile casei. Furtunile au perturbat grav inclusiv transporturile.

O tornadă violentă și distructivă a lovit luni după-amiază sudul Franței, în apropiere de Carcassonne, transformând în doar câteva minute mai multe localități din departamentul Aude într-o zonă de intervenție pentru sute de salvatori, scrie BBC.

Bilanțul provizoriu indică 41 de persoane rănite și aproape 300 de locuințe afectate, în timp ce mii de gospodării au rămas fără energie electrică.

Tornada a fost observată în jurul orei locale 17.20, între Carcassonne și Limoux. Comuna Pomas, o localitate cu aproximativ 1.000 de locuitori, s-a numărat printre zonele lovite cel mai puternic.

Imaginile filmate în timpul furtunii surprind un vârtej uriaș în formă de pâlnie, coborât din norii întunecați, în timp ce rafalele puternice de vânt lovesc vegetația și clădirile.

Sursa video – X/@HorizonWireHW

În urma tornadei, acoperișuri au fost smulse, copaci s-au prăbușit peste drumuri, iar numeroase locuințe au fost avariate.

„Bilanţul indică, în acest moment, 41 de persoane aflate în stare de urgenţă relativă, care au primit îngrijiri medicale şi au trecut prin punctul de triere a victimelor, dintre care 5 persoane au fost evacuate către un spital”, a anunțat prefectura departamentului Aude.

Printre victime se află și o femeie însărcinată, surprinsă de prăbușirea propriei locuințe. Femeia a rămas prinsă sub dărâmăturile unui perete. Potrivit jandarmeriei, o canapea aflată în încăpere a protejat-o de impactul direct al molozului și ar fi putut împiedica producerea unei tragedii.

Soțul acesteia a declarat pentru AFP că femeia a fost transportată la spital.

O supercelulă a generat tornada. Peste 120 de pompieri au fost trimiși în zonele lovite

Specialiștii au confirmat la scurt timp după producerea fenomenului că vârtejul a fost asociat unei furtuni supercelulare.

„O supercelulă a generat o tornadă distructivă în departamentul Aude”, a anunțat Météo Languedoc, serviciu specializat în monitorizarea fenomenelor meteorologice din regiune.

Tornada „provine dintr-o supercelulă de tip clasic”, a precizat Observatorul francez al furtunilor și tornadelor Keraunos, într-un mesaj publicat pe X.

Sursa video – X/@jeoalbant

Amploarea pagubelor a determinat o mobilizare masivă a serviciilor de urgență. Peste 120 de pompieri au fost trimiși în teren, inclusiv 14 specialiști USAR, pregătiți pentru operațiuni de căutare și salvare în clădiri prăbușite sau grav avariate.

O unitate cu câini de căutare și 15 jandarmi au participat, de asemenea, la intervenție. Pompierii au raportat „numeroase intervenţii în curs pentru acoperişuri smulse”. Echipele specializate au verificat clădirile afectate pentru a se asigura că nu există persoane prinse sub dărâmături.

Sursa video – X/@Arab_Storms

Prefectul departamentului Aude, Alain Bucquet, a activat Centrul Operațional Departamental pentru coordonarea operațiunilor de urgență. Mai multe drumuri au devenit impracticabile după ce copacii doborâți de furtună au căzut pe carosabil.

Autoritățile au deschis centre de primire la sala polivalentă din Pomas și la Tuilerie, în Limoux, pentru persoanele care nu își mai puteau petrece noaptea în siguranță în propriile locuințe.

De asemenea, aproximativ 2.800 de gospodării au rămas fără energie electrică, iar autoritățile au solicitat întăriri, inclusiv sprijin din partea Crucii Roșii.

Sursa video – X/@GWoznica

Sudul Franței se afla sub cod portocaliu de furtuni

Fenomenul s-a produs în timp ce sudul Franței era traversat de furtuni severe, iar departamentul Aude se afla sub alertă portocalie emisă de Météo-France.

La Castelnaudary au căzut peste 30 de litri de precipitații pe metru pătrat într-o singură oră, în intervalul în care furtunile traversau regiunea.

La Arquettes-en-Val au fost măsurate rafale de 117 km/h, iar la Lézignan-Corbières vântul a atins 106 km/h. Celule de furtună însoțite de grindină au fost observate și în Gers și Lot-et-Garonne.

Furtunile au afectat și transporturile

Haosul provocat de vremea extremă s-a extins mult dincolo de localitățile lovite direct de tornadă. Ministerul francez al Transporturilor a anunțat perturbări foarte grave pe șosele, pe căile ferate și în transportul aerian din sudul Franței.

Traficul feroviar a fost puternic afectat, pe mai multe drumuri au fost instituite restricții, iar unele aeroporturi s-au confruntat cu întârzieri și anulări.

Furtunile au oprit inclusiv o importantă competiție sportivă. Etapa a treia a Turului Spaniei, care pornise din Gruissan, în departamentul Aude, a fost întreruptă și ulterior anulată după ce o furtună cu grindină i-a surprins pe cicliști.

Sportivii au fost obligați să caute adăpost când se aflau la mai puțin de 20 de kilometri de sosirea programată la Font-Romeu, în Pirineii Orientali.

În Franța se produc, în medie, câteva zeci de tornade în fiecare an, însă intensitatea lor variază considerabil, potrivit Météo-France. Instituția precizează că efectul încălzirii globale asupra frecvenței, intensității și distribuției geografice a tornadelor rămâne încă dificil de determinat cu certitudine.

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