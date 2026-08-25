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Ilie Bolojan, tras de mânecă de David Popovici: sportivii vor banii pentru medaliile obținute la Jocurile Olimpice. A apărut și o petiție online

Ilie Bolojan, tras de mânecă de David Popovici: sportivii vor banii pentru medaliile obținute la Jocurile Olimpice. A apărut și o petiție online
Ilie Bolojan, tras de mânecă de David Popovici: sportivii vor banii
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La întoarcerea în țară de la Campionatele Europene de natație, desfășurate în Franța, David Popovici a avut un mesaj special de transmis, scrie PROSPORT. Proaspătul campion în probele de 100 și 200 de metri liber l-a tras de mânecă pe Ilie Bolojan, reamintindu-i premierului demis că sportivii nu și-au primit banii pentru medaliile obținute la Jocurile Olimpice.

Cum nici până în acest moment nu a venit vreo reacție din partea șefului Guvernului, s-a creat inclusiv o petiție online denumită „Plătiți campionii României!”.

„Performanța trebuie răsplătită la timp”, susțin inițiatorii acestui demers.

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David Popovici a cerut banii restanți pentru J.O.

ProSport scrie că David Popovici a atras atenția autorităților că nu și-au asumat plata premiilor pentru sportivii care au câștigat medalii la Jocurile Olimpice din 2024. Aceștia încă își așteaptă banii cuveniți urmare a performanțelor obținute.

„Mi se pare o responsabilitate luată în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani și ani de zile, care mi-au susținut acest parcurs. Cunosc, însă, foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care nu au, din păcate, aceleași condiții pe care le am eu acum. Dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit de acum doi ani, încerc să vorbesc în numele tuturor.

E responsabilitatea statului să vină alături de noi, să ne susțină, tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. Premierile pe care mulți sportivi le așteaptă le pot influența viața în bine, cum unii au nevoie de asta. Nu cred că este cazul meu, datorită sponsorilor pe care îi am. Asta e situația din țară.

Să profit de fiecare dată când am multe microfoane și camere în față să reamintesc asta, pentru că… Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia? Mulți nu pot aștepta extrem de mult. E adevărat că nu am avut cele mai bune condiții, dar într-un fel sau altul m-am descurcat, însă când vine vorba despre noile generații de sportivi, să se rezolve! Mi-aș dori pentru ei, și nu numai, ci pentru educația noastră, ca societate”, a spus David Popovici.

Campanie în online pentru sportivii români

Pentru că nu s-a întâmplat nimic, a fost inițiată o campanie online intitulată „Plătiți campionii României! Performanța trebuie răsplătită la timp”. Sportivii medaliați la J.O. de la Paris, din 2024, nu și-au luat premiile nici acum, la doi ani distanță. Potrivit preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei, suma totală datorată sportivilor este de aproximativ 20.000.000 de euro.

„«Săptămâna Financiară» lansează această petiție după ce David Popovici a atras public atenția că există performanțe obținute în 2024 pentru care premiile promise nu au fost încă plătite. Campionul a vorbit și în numele sportivilor care nu beneficiază de sprijinul sponsorilor și pentru care aceste sume sunt esențiale. Campionii României muncesc ani întregi, fac sacrificii și reprezintă țara la cele mai importante competiții internaționale. Nu este normal ca, după câștigarea medaliilor, să aștepte ani pentru premiile cuvenite.

Sportivii și-au respectat promisiunea față de România. Statul trebuie să și-o respecte față de ei. Semnează petiția inițiată de «Săptămâna Financiară»!”, au scris inițiatorii acestui demers.

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