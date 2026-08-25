Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de câți ani ai muncit, dacă ai avut un salariu de 5.000 lei (net)

Tabel pensii. Iată câți bani vei primi la pensie, în funcție de câți ani ai muncit, dacă ai avut un salariu de 5.000. lei

Pentru a calcula pensia aferenta unui salariu net de 5.000 lei (care corespunde unui salariu brut de aproximativ 8.550 lei), trebuie aplicată formula din Noua Lege a Pensiilor (Legea 360/2023).

Astfel, un salariu mediu net de 5.000 lei înseamnă un salariu mediu brut de 8.550 lei (ceea ce înseamnă un punctaj anual de 1.00 punct pentru un salariu net de 5.000 lei).

De precizat este că valoarea Punctului de Referință (VPR) este de 81 lei.

Puncte de stabilitate (acordate conform legii pentru anii de cotizare contributivi peste stagiul de 25 de ani):

a) 0,5 puncte/an pentru anii din intervalul 26 – 30;

b) 0,75 puncte/an pentru anii din intervalul 31 – 35;

c) 1,00 punct/an pentru anii peste 35 de ani.

De precizat este și că stagiul minim de cotizare pentru acordarea pensiei pentru limita de varstă este de 15 ani. Pentru vechimea de 5 si 10 ani (sub stagiul minim), valorile reprezintă o estimare proporțională bazată strict pe contributivitate.

Conform tabelului, la o vechime de 5 ani, pensia va fi de 405 lei (sub stagiul minim).

La o perioadă de 10 ani munciți, pensia va fi de 810 lei, sub stagiul minim.

La o vechime de 15 ani, pensia va fi de 1.215 lei. Citește datele din tabelul dat, pentru a vedea cuantumul pensiei, în funcție de vechime, la un salariu de 5.000 de lei.