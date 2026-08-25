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Angajații din muzee se pregătesc de grevă generală din cauza Legii salarizării. Ce nemulțumiri au sindicatele din cultură

Angajații din muzee se pregătesc de grevă generală din cauza Legii salarizării. Ce nemulțumiri au sindicatele din cultură
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Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia critică forma actuală a proiectului Legii salarizării, despre care susține că nu rezolvă dezechilibrele existente în sectorul muzeal. Organizația a anunțat că a început consultarea membrilor și strângerea semnăturilor necesare pentru declanșarea grevei generale.

Potrivit organizației, aproximativ 7.500 de angajați din muzeele din România sunt afectați de prevederile proiectului, în condițiile în care viitorul lor profesional și salarial este stabilit fără o consultare reală a partenerilor sociali.

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Diferențe de mii de lei între funcțiile din cultură

CulturMedia critică faptul că egalizarea coeficienților salariali s-a făcut doar pentru funcțiile de conducere din muzee, nu și pentru specialiștii care lucrează efectiv în domeniul patrimoniului. Potrivit datelor furnizate de organizația sindicală, diferența dintre salariul unui manager și cel al unui specialist IA, la nivelul maxim de salarizare, ajunge la 200 de lei brut în muzee. În cazul instituțiilor de spectacole și concerte, aceeași diferență este de 7.520 de lei brut.

Sindicatele cer eliminarea diferenţelor salariale

În acest context, Federaţia CulturMedia solicită ca salariile personalului de specialitate din muzee să fie aduse la acelaşi nivel cu cele din instituţiile de spectacole. Organizaţia cere, de asemenea, majorarea coeficienţilor de salarizare pentru personalul tehnic şi auxiliar, precum şi eliminarea diferenţelor salariale pe care le consideră nejustificate între categorii de angajaţi.

Sindicatele solicită reluarea negocierilor asupra proiectului de lege, cu participarea efectivă a organizaţiilor sindicale, astfel încât forma finală a actului normativ să ţină cont de realităţile din sectorul muzeal şi să corecteze dezechilibrele existente.

„Dacă egalizarea cu funcțiile echivalente din instituțiile de spectacole și concerte nu este acceptată, solicităm alinierea salarizării personalului din muzee la nivelul funcțiilor comparabile din sistemul de educație, având în vedere misiunea publică fundamentală de cunoaștere și educare îndeplinită de instituțiile muzeale”.

Legea salarizării, în aer. Liderii coaliției nu au fost de acord cu niciuna dintre formele proiectului

Negocierile pentru noua Lege a salarizării au fost amânate pentru marți, 25 august, chiar în săptămâna în care proiectul ar trebui să treacă prin Parlament, chemat din nou în sesiune extraordinară. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit, luni, despre Legea salarizării, spunând că este aproape imposibil ca aceasta să mai fie adoptată până la 31 august.

„Încă nu este un punct de vedere comun între ministere. Întâlnirea tehnică de la Cotroceni nu s-a încheiat cu o concluzie, nu pot să vă spun că avem o formă a acestei legi. România are nevoie de o lege a salarizării, care să fie dezbătută, discutată, care să așeze pe bază de echitate totul. Marea problemă a ținut de acest lucru. Mi se pare foarte greu, spre imposibil, ca acum să venim cu o formă a legii care să ducă la aprobarea legii. Sunt termeni imposibil de îndeplinit. Nu avem nici o formă a acestei legi”, a spus Sorin Grindeanu.

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